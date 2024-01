Thị trường cho thuê bất động sản những ngày cuối năm 2023 ghi nhận thực trạng chủ nhà tất bật tìm khách nhưng nhu cầu thuê vẫn chưa tăng trở lại.

Tin Đăng Cho Thuê Bất Động Sản Tăng Mạnh Trong Tháng 12

Báo cáo thị trường BĐS tháng 12/2023 của Batdongsan.com.vn cho thấy, lượng tin đăng cho thuê bất động sản trên toàn trang tăng 21% so với tháng trước và 2% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm có lượng tin rao thuê nhiều nhất trong tháng vừa qua là nhà trọ với mức tăng 58% so với tháng trước. Lượng tin rao thuê cửa hàng kinh doanh cũng tăng 28%, văn phòng và chung cư có lượng tin rao thuê tăng từ 7-9%.

Nhu cầu cho thuê bất động sản tăng ở các loại hình nhưng nhu cầu tìm thuê vẫn chưa phục hồi. Ảnh Batdongsan.com.vn

Ngược lại với nhu cầu cho thuê, nhu cầu tìm thuê bất động sản chưa cải thiện, tiếp tục đà giảm 6% so với tháng trước và 14% so với cùng kỳ năm 2022. Xu hướng giảm nhu cầu thuê mạnh ở tất cả các loại hình là chung cư, nhà riêng, nhà phố và cửa hàng với mức giảm từ 5-14% so với tháng trước.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với thị trường cho thuê tại TP.HCM và Hà Nội. Tại Hà Nội, nhu cầu cho thuê bất động sản tăng khi số lượng tin rao phân khúc này tăng 7%. Nhưng nhu cầu tìm thuê lại giảm tiếp 2%. Xu hướng tìm thuê giảm mạnh ở hầu như mọi loại hình, cho thuê nhà phố Hà Nội giảm đến 18%, thuê chung cư Hà Nội giảm 8%, nhà trọ giảm 15% và văn phòng giảm 11%.

Còn ở TP HCM, lượng tin rao cho thuê nhà có xu hướng tăng cao trong tháng cuối năm. Cụ thể, tin rao tìm khácch thuê cho loại hình căn hộ chung cư TP HCM tăng 8,3%, thuê nhà trọ, phòng trọ tăng 67,2%, thuê văn phòng tăng 3,6% và thuê kiot kho xưởng tăng 12,3%.

Lượng tin rao cho thuê bất động sản tăng nhưng nhu cầu tìm thuê tại TP.HCM tiếp tục giảm trong tháng cuối năm. Theo đó, lượt tìm thuê căn hộ giảm 4%, thuê nhà riêng giảm 13%. Nhà phố mặt tiền đường là loại hình bất động sản có cả lượng tin rao thuê và nhu cầu tìm thuê cùng giảm trong tháng vừa qua. Mức giảm lần lượt là 23% và 13%.

Tìm hiểu thực tế từ thị trường, những ngày cuối năm nhu cầu tìm kiếm khách thuê đang tăng khá mạnh, nhất là với loại hình nhà phố, cửa hàng tại TP.HCM. Theo chia sẻ từ nhiều đơn vị môi giới, số lượng sản phẩm nhà riêng, nhà phố và căn hộ ký gửi cho thuê đang ngày một nhiều.

Nguyên nhân chính của tình trạng này bên cạnh kinh doanh khó khăn khiến nhiều người không có nhu cầu thuê mặt bằng làm ăn mua bán. Trong khi đó, một lượng lớn bất động sản không bán ra được với giá kỳ vọng đang chuyển dịch sang cho thuê, vừa để kiếm thêm dòng tiền, vừa cầm cự thời gian cuối năm để tiếp tục tìm khách mua sau Tết.

Có Thể Khôi Phục Vào Đầu Năm Âm Lịch

Thị trường cho thuê bất động sản được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn trong năm 2024 khi mà kinh tế đang phải đối mặt với thách thức và bất động sản vẫn cần nhiều thời gian để phục hồi.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, khó khăn của thị trường này sẽ giảm dần qua các tháng và tăng trưởng trở lại ở những loại hình đáp ứng nhu cầu thuê của số đông như nhà trọ, phòng trọ, căn hộ chung cư cho thuê và nhà phố tại một số khu vực trung tâm có phục hồi về bán lẻ.

Cụ thể, theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, căn hộ cho thuê và nhà trọ vẫn sẽ tiếp tục hoạt động ổn định nhờ nhu cầu với hai loại hình này vẫn còn rất lớn. Với căn hộ, những dự án nào có vị trí gần kề trung tâm, giá thuê từ 7-15 triệu đồng/tháng vẫn sẽ có khách thuê ổn định. Còn với loại hình nhà trọ, phòng trọ khu vực trung tâm, nhu cầu thuê luôn rất cao với cả nhóm nhân viên văn phòng, lao động trẻ và học sinh sinh viên.

Với khu vực ngoại thành, nhà trọ, phòng trọ ở gần các khu công nghiệp vẫn sẽ khai thác cho thuê tốt nhờ sự trở lại của đội ngũ lao động sau thời gian nghỉ Tết. Còn các khu nhà trọ gần trường đại học, cao đăng vẫn sẽ là điểm đến ưa chuộng của nhóm sinh viên.

Để giúp các chủ nhà trọ, phòng trọ cho thuê sớm tìm được khách thuê, đón đầu xu hướng tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm sau Tết âm lịch, Batdongsan.com.vn đang triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt “Miễn phí đăng tin cho thuê phòng trọ, nhà trọ toàn quốc”. Cụ thể khách hàng sẽ được tặng 10 tin thường cho thuê miễn phí mỗi tháng từ ngày 03/01 đến hết 31/03/2024.

Chi tiết chương trình, mời quý khách xem chi tiết Tại đây. Hoặc liên hệ hotline 19001881 để được hỗ trợ.

Ông Tuấn nhận định, nhu cầu thuê nhà sẽ tăng sau Tết nhưng giá thuê có thể sẽ chưa nhiều biến động. Có thể sẽ xuất hiện tình trạng tăng giá thuê nhẹ ở một số loại hình nhưng không quá cao. Riêng phân khúc nhà phố, cửa hàng cho thuê, giá có thể ổn định trong các tháng đầu năm do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.

Còn theo bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc kinh doanh Đat Xanh Services, trong năm 2023 ghi nhận sự chuyển dịch trong hành vi của người tiêu dùng, hành động chuyển hướng từ mua sang thuê nhà trong bối cảnh kinh tế chưa phục hồi, nguồn cung nhà ở khan hiếm, giá bán cao. Sự chuyển hướng này làm nhu cầu thuê nhà tăng lên.

Dù vậy vẫn có sự phân hóa với các loại hình nhà cho thuê. Nhóm nhà ở thấp cấp, nhà ở công nhân đang trống khá nhiều và khó cho thuê, loại hình căn hộ cho thuê phân khúc trung bình khá trở lên lại duy trì được tỷ lệ hấp thụ tốt. Nhà ở càng gần trung tâm, các khu vực công sở, trường học, siêu thị càng được quan tâm đặc biệt và cho thuê được giá.

Đông Phong

Xem thêm: