Chọn ở căn hộ sẽ là xu hướng sau dịch Covid–19

An cư để chăm lo cho cuộc sống

Trải qua những ngày “Ai ở đâu ở yên đó”, mọi người mới cảm nhận được sự bức bối khi sống trong không gian nhỏ hẹp, khu vực thiếu thốn tiện ích. Tại các khu đô thị đông dân như TP.HCM, nhà ở đa phần diện tích nhỏ lại nằm trong hẻm nhỏ và sâu, vì vậy môi trường sống của người dân nơi đây khá ngột ngạt, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ và tâm lí khi dịch bệnh nguy hiểm hoành hành. Tình cảnh này càng xót xa hơn đối với những ai vẫn đang còn phải đi ở thuê trong những căn phòng trọ có diện tích chỉ vài mét vuông.



Giờ đây, cơ hội sở hữu nhà rất dễ dàng bởi có nhiều chính sách từ các chủ đầu tư kết hợp với các ngân hàng hỗ trợ.

Trong suốt những ngày chống dịch Covid-19, bên cạnh việc đảm bảo sức khoẻ thì nỗi trăn trở làm sao để gia đình được sống trong căn nhà vừa rộng vừa thoáng, trong một khu vực nhiều tiện nghi là điều mà người giữ trách nhiệm trụ cột suy nghĩ nhiều và quyết định sở hữu một chốn an cư càng thôi thúc mãnh liệt hơn.

Giai đoạn này lại được xem như là cơ hội cho người có ý định mua nhà. Hiện nay, tại một số khu vực ven TP.HCM chỉ có một số ít dự án căn hộ có giá vừa túi tiền, vị trí lại phù hợp cho cả người làm việc tại TP.HCM lẫn Bình Dương để an cư được công bố ra thị trường. Điển hình như trong quý 4/2021 này, Tập đoàn Bcons sẽ giới thiệu ra thị trường dự án Bcons Sala có vị trí tọa lạc ngay trung tâm hành chính Dĩ An và cách TP.HCM chỉ 10 phút di chuyển với mức giá chỉ từ 1,3 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Trong bối cảnh mặt bằng giá nhà ở tại TP.HCM tăng cao thì những căn hộ như Bcons Sala có mức giá phù hợp với đại đa số người có nhu cầu ở thực được xem là cơ hội sở hữu nhà hiếm có.

Bcons Sala là cơ hội hiếm cho người mua an cư

Ở thời điểm này, căn hộ Bcons Sala được đánh giá là giải quyết tốt cho bài toán tìm kiếm một không gian an cư tiện nghi mà trong khả năng tài chính của nhiều người dân đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương. Việc mua nhà thời điểm này, người dân sẽ có nhiều điểm thuận lợi. Cụ thể như: khách hàng của Bcons Sala được chủ đầu tư hỗ trợ chính sách ân hạn trả nợ gốc đến 6 tháng sau khi đã nhận nhà và và hỗ trợ lãi vay 0 đồng đến khi nhận nhà. Tiếp đó, thông qua tỷ lệ cho vay đến 70% giá trị căn hộ như vậy khách mua chỉ cần thanh toán 30% khi ký hợp đồng mua bán và không phải trả thêm khoản nào khác đến tận khi nhận nhà.



Việc lựa chọn một căn hộ như Bcons Sala để ở chính là xu hướng và quyết định đúng đắn.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ giá vừa túi tiền tại thị trường TP.HCM khan hiếm thì các khu vực vùng ven thành phố là lựa chọn tối ưu.

Hàng loạt tiện ích ngay cửa căn hộ

Như phân tích của các chuyên gia, căn hộ chung cư thường có vị trí thuận lợi và được trang bị nhiều tiện ích như siêu thị, shophouse, khu mua sắm, không gian mảng xanh, hồ bơi, phòng tập Gym,…

Ngoài ra, xét về tính an toàn thì chung cư nổi trội hơn nhà riêng lẻ. Mỗi căn hộ Bcons Sala được bảo vệ bởi hệ thống an ninh 3 lớp từ camera giám sát, đội bảo vệ 24/24 và thẻ phân chia thang máy di chuyển theo tầng. Nhờ vậy, các gia đình không lo chuyện mất an ninh dù phải đi vắng nhiều ngày.



Người sinh sống ở chung cư tiết kiệm được thời gian di chuyển và nhanh chóng tiếp cận các tiện ích giúp cho đời sống hàng ngày nâng cao chất lượng

Còn xét về môi trường sống, căn hộ chung cư cũng chiếm được điểm tốt. Vị trí ngay mặt tiền đường lớn, nằm trong khu vực mật độ cây xanh dày đặc nên 100% căn hộ Bcons Sala đón được nắng gió, không khí trong lành quanh năm giúp cho người ở cảm thấy thoải mái, dễ chịu và ít bị các bệnh do thời tiết gây ra. Một điểm lợi nữa mà người sống ở chung cư công nhận đó là không gian yên tĩnh nên chất lượng nghỉ ngơi tốt hơn.

Chia sẻ về cảm nhận sau hơn 1 năm sinh sống tại khu căn hộ Bcons Suối Tiên, anh Khoa cho biết, cả gia đình hài lòng khi quyết định chọn căn hộ để an cư. Cư dân được ban quản lý cập nhật thông kịp thời diễn biến về dịch trong khu vực, hỗ trợ cư dân trong thời gian chung cư bị phong toả do có F0. Cộng đồng cư dân thân thiện chia sẻ, hỗ trợ nhau. Thêm vào đó, ngay trong khuôn viên chung cư cũng như khu vực xung quanh có các cửa hàng tiện lợi nên cuộc sống vô cùng thuận tiện.

Vì vậy có thể nói, sở hữu hàng loạt tiện nghi và nhiều ưu điểm về không gian sống, giá lại tốt bậc nhất trên thị trường, dự án Bcons Sala được đánh giá sẽ trở thành tâm điểm thu hút người mua nhà trong những tháng cuối năm 2021 này.

Thông tin về dự án Bcons Sala liên hệ: