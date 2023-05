Chọn thời điểm nào để “chốt” bất động sản?

Vừa mua một căn nhà phố cao cấp tại dự án triển khai trên khu vực đường Trịnh Công Sơn, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), chị Thục Vy (quận 10, TP.HCM) cho biết, chị đã nhắm thị trường này từ năm 2021 nhưng đến giờ chị mới “chốt” mua vì dự án này đã hoàn thiện xây dựng, chuẩn bị bàn giao vào cuối năm nay.

Chị Vy cho biết, nếu tính đường mua đi bán lại, mua ngay thời điểm đầu thì sẽ có lợi hơn vì giá tốt, nhưng mua đầu tư đường dài thì thích mua khi có thể tận mắt nhìn thấy dự án đã hoàn thiện, có thể đánh giá được chất lượng ngôi nhà và môi trường sống. “Chắc chắn giá bán sẽ cao hơn nhiều so với mua giai đoạn đầu, nhưng mua ở thời điểm dự án hoàn thiện xây dựng, tiện ích đầy đủ, lại sắp ra sổ thì cũng có thể đưa vào khai thác cho thuê ngay nên tính ra cũng không thiệt gì. Quan trọng nhất, thời điểm này dự án chuẩn bị hoàn thiện ra sổ, sẽ đón một đợt tăng giá mạnh, nhất là khi Tân Uyên chuẩn bị lên thành phố vào năm tới.”, chị Vy chia sẻ.

Các dự án hoàn thiện đáp ứng tiêu chí an toàn trong đầu tư và biên độ lợi nhuận tốt

Nghiên cứu của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các dự án nhà phố, biệt thự hiện hữu và các dự án căn hộ sắp bàn giao có tỷ lệ tăng cao hơn hẳn so với các loại hình bất động sản khác. Đại diện đơn vị này cũng nhấn mạnh, những dự án sắp bàn giao từ những chủ đầu tư uy tín được xem là phương án đầu tư an toàn và sẽ "lên ngôi" trong thời điểm hiện nay. Báo cáo từ DKRA Việt Nam cũng chỉ ra, trong tháng 5/2022, giá bán sơ cấp nhà phố biệt thự tại khu ven Sài Gòn ghi nhận mức tăng từ 15-20% so với giai đoạn mở bán trước đó, mỗi giai đoạn cách nhau 4-5 tháng. Trong đó, các giao dịch chủ yếu tập trung vào những dự án có tiến độ vượt trội, chuẩn bị bàn giao và có hạ tầng kết nối đồng bộ cũng như nằm ở vị trí trung tâm của các thành phố mới sắp được thành lập.

Đơn cử như tại khu vực Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, các sản phẩm villa, nhà phố tại khu biệt lập The Standard của CĐT An Gia đang hấp dẫn khách mua nhờ mức giá 22 triệu đồng/m2 không gian sống và chất lượng xây dựng hoàn thiện. Chính thức bàn giao cho cư dân từ tháng 3/2022, dự án được quy hoạch chỉn chu, đồng bộ cùng chuỗi tiện ích hiện đại, dịch vụ quản gia tiêu chuẩn Nhật Bản. Đáng nói, đây cũng là dự án hiếm hoi được xây dựng để phục vụ giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao trên địa bàn Tân Uyên, khu vực dự kiến sẽ hoàn thiện tiêu chí lên thành phố trong năm 2023 tới. Vậy nên The Standard được cả người mua thực và giới đầu tư săn đón.

Các dự án nhà phố hoàn thiện, sắp bàn giao đang được nhà đầu tư quan tâm tìm mua nhiều trên thị trường.

Nằm ngay mặt tiền đường Trịnh Công Sơn (Tân Phước Khánh 10 cũ), thị xã Tân Uyên, The Standard sở hữu lợi thế lớn về kết nối, liền kề với tuyến Vành Đai 3, Vành Đai 4 giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, kho bãi logistics… “Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường Bình Dương có nguy cơ bội thực nguồn cung căn hộ, dòng sản phẩm nhà phố biệt lập mang đến một cơ hội sinh lời từ sự khác biệt. Nhiều người mua tìm kiếm lợi nhuận bền vững từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia trong và ngoài nước đòi hỏi cao về chất lượng sống. Đây cũng được xem như tài sản tích lũy về lâu dài cho thế hệ tương lai”, đại diện An Gia nói.

Dự kiến, đến quý 1/2023, khu biệt lập The Standard sẽ “sổ hồng trao tay” cho cư dân.

Theo chuyên gia, ngoài các yếu tố nhất vị – nhị giá, người mua cũng cần chọn đúng thời điểm để xuống tiền mua BĐS, kể cả mua căn hộ hay loại hình nhà phố, biệt thự. Người có nhu cầu ở thực và đầu tư khai thác thương mại thường chuộng các dự án đã hoàn thiện hay chuẩn bị bàn giao vì được nhận nhà mới ở ngay, tránh rủi ro về pháp lý hay “lật kèo” xây dựng từ chủ đầu tư. Ngoài ra, với dự án sắp bàn giao khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận được môi trường, không gian sống, hệ thống dịch vụ tiện ích nội khu, ngoại khu, có thể sử dụng để ở hoặc khai thác cho thuê ngay, đây là một trong những ưu điểm nhất của dự án đã bàn giao so với những dự án đang bán trên mô hình.

Theo đó, các chuyên gia cũng khuyến nghị, người mua nên ưu tiên lựa chọn các dự án nằm trong khu dân cư hiện hữu, đô thị sầm uất, chứng tỏ nhu cầu ở thực luôn có. Mua trước khi có sổ hồng để đón đợt tăng giá. Bên cạnh đó cũng xem xét yếu tố hạ tầng khu vực xung quanh và tiềm năng phát triển dài hạn của khu vực.