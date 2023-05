Chốt vị trí xây cầu Phước An nối Bà Rịa - Vũng Tàu với Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa thống nhất về vị trí xây cầu Phước An nối thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).



Hình ảnh thiết kế cầu Phước An

Theo đó, dự án cầu Phước An thuộc nhóm A, nằm cách cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch) 150m, đảm bảo khoảng cách hành lang an toàn đối với cầu theo quy định của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư dự án cầu Phước An là Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải. Dự án có tổng mức đầu tư 4.879 tỷ đồng. Trong đó, 3.750 tỷ đồng là chi phí xây dựng. Chiếm 41% là ngân sách Trung ương. Chiếm 59% là ngân sách đầu tư của tỉnh.

Việc kết nối giao thông giữa cầu Phước An và cảng Phước An sẽ theo phương án bố trí quay đầu dưới gầm cầu Tắc Nhã Phương với bán kính quay 30m, vận tốc thiết kế 30km/h.

Dự án đầu tư xây dựng liên cảng Cái Mép – Thị Vải đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào năm 2009. Dự án gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng tuyến đường liên cảng dài khoảng 19,65km, hiện đã hoàn thành và khai thác sử dụng. Giai đoạn 2 xây dựng cầu Phước An dài 3,26km chưa được triển khai do gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư.

Để huy động vốn, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận tách giai đoạn 2 thành một dự án riêng. Sau khi điều chỉnh, chiều dài cầu Phước An là khoảng 3,76km. Dự án dự kiến sẽ được xây dựng và hoàn thành trong vòng 5 năm tính từ ngày khởi công.

Khánh Trang