Chủ đầu tư Hàn Quốc N.H.O chính thức mở bán JinJu Tower: Căn hộ chuẩn Hàn đầu tiên tại Quảng Ninh

Jinju Tower chính thức ra mắt thị trường từ tháng 7/2022.

JinJu Tower: Chuẩn sống Hàn Quốc đầu tiên tại Quảng Ninh

Lấy cảm hứng từ những viên ngọc mỹ lệ, những con sóng vịnh lăn tăn và những mảng xanh đa tầng đầy mê hoặc, JinJu được ví như biểu tượng “ngọc trong vườn, vườn giữa giao lộ quốc tế”. Sở hữu từng đường nét kiến trúc tinh xảo kết hợp loạt tiện ích đỉnh cao chưa từng xuất hiện tại Hạ Long cùng công nghệ Smart Living, JinJu Tower sẽ là nơi khởi đầu cho cuộc sống chuẩn phong cách Hàn với không gian resort trong lành và tinh khiết.

Nằm tại số 1 Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, gần quốc lộ 18, trung điểm của Hòn Gai, Bãi Cháy, từ JinJu Tower dễ dàng kết nối đến các trụ sở hành chính, dịch vụ tiện ích ngoại khu ngay trong trung tâm thành phố Hạ Long. Đây cũng là nơi di chuyển thuận lợi tới các thành phố như Cẩm Phả, Móng Cái,… cũng như những tỉnh thành lân cận khác. Đáng chú ý, toà tháp này còn kế cận quỹ đất sắp triển khai xây dựng Aeon Mall đầu tiên của Quảng Ninh. Trong tương lai gần, khi Aeon Mall Quảng Ninh được xây dựng và hoàn thiện, tâm điểm giao lưu quốc tế năng động bậc nhất Hạ Long sẽ hình thành với 3 “chiếc kiềng” gồm: Cảng biển quốc tế, đại siêu thị Aeon Mall Nhật Bản và tổ hợp bất động sản chuẩn Hàn Quốc.

Hơn 1 thập kỷ kiến tạo không gian sống hiện đại cho người Việt, đại diện N.H.O. – chủ đầu tư đến từ Hàn Quốc cho biết, họ khát vọng và đặt nhiều tâm huyết trong hành trình tiên phong dựng xây chuẩn sống Hàn Quốc đến thành phố Vịnh kỳ quan. Đó là lý do mà N.H.O. “bắt tay” với các tập đoàn uy tín khác đến từ Hàn Quốc từ những khâu thiết kế, thi công đến quản lý vận hành JinJu Tower. Cụ thể, ADU – công ty kiến trúc uy tín đến từ Hàn Quốc sẽ đảm nhiệm hạng mục thiết kế; chất lượng xây dựng được bảo chứng bởi Tổng thầu thi công Handong E&C. JinJu Tower sẽ được vận hành theo chuẩn quốc tế bởi Đơn vị quản lý vận hành Alpha Plus. Những thương hiệu lớn đến từ Hàn Quốc chính là một lời tuyên ngôn, bảo chứng cho dự án hoàn toàn đáp ứng được hệ quy chiếu chuẩn sống Hàn Quốc khắt khe.

Trong quá trình thiết kế, các kiến trúc sư đặc biệt chú trọng tới không gian cảnh quan nội khu, tối ưu hoá diện tích cây xanh, mặt nước, hướng đến tạo dựng không gian tươi mát, tràn đầy năng lượng ngay thềm nhà, mang lại sự thư thái, an lành đầy tiện nghi cho mỗi vị chủ nhân. Cư dân tương lai của JinJu Tower còn được trải nghiệm trong chuỗi hơn 30 tiện ích mang phong cách xứ sở kim chi như cầu kính trên không, ốc đảo ánh sáng Hàn Quốc về đêm, vườn ánh sáng Pearl Swing & Pearl Garden, vườn Hàn Quốc trên không (K-Garden), Phố Hàn Quốc (K Street), khu chiếu film ngoài trời,…

Một điểm cộng khác của dự án đó chính là yếu tố pháp lý rõ ràng. Hình thức sở hữu vĩnh viễn đảm bảo giá trị gia tăng bền vững trong tương lai cho những căn hộ tại JinJu Tower. Bên cạnh đó, JinJu Tower được phát triển kinh doanh bởi Weland – đơn vị uy tín đã ghi dấu ấn thành công tại nhiều dự án tại Hạ Long như tổ hợp căn hộ và khách sạn 5 sao cao cấp The Sapphire số 1 Bến Đoan, dự án Dinh thự mặt vịnh The Sapphire Mansions, dự án Green Diamond, dự án The Ruby Hạ Long, dự án The Holiday Hạ Long…. Tất cả sẽ là bảo chứng cho chất lượng và tiềm năng của JinJu Tower.

Viên ngọc đẹp nhất trong The Dragon Castle Hạ Long

Chiếu theo tổng thể dự án The Dragon Castle Hạ Long, JinJu Tower được mệnh danh là tòa tháp “hoàng kim” khi sở hữu cho mình tầm view panorama rộng mở, bắt trọn từng nhịp thở của Vịnh kì quan. Đây là một trong những giá trị độc tôn mang lại sự gia tăng bền vững cho hơn 400 căn hộ tại JinJu Tower.

JinJu Tower được xây dựng theo chuẩn sống Hàn Quốc.

Trong tương lai gần, một cuộc sống chuẩn Hàn Quốc sẽ được hiện thực hoá tại JinJu Tower, giữa thành phố vịnh phồn hoa. Đó là nơi mà những người dân Hạ Long được trải nghiệm thực sự trong không gian sống mới, văn minh, hiện đại. Đó cũng là nơi mà những kỹ sư, đội ngũ chuyên gia đến từ khu công nghiệp, tập đoàn nước ngoài lựa chọn bởi mọi nhu cầu khắt khe nhất về nơi ở đều đã được đáp ứng.

Song song, JinJu Tower còn là lựa chọn hoàn hảo cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm bất động sản sinh lời tốt. Với tầm nhìn bao trọn vịnh kỳ quan – thủ phủ hút khách du lịch, đầu tư căn hộ cho thuê tại JinJu Tower sẽ thu về lượng khách đều đặn, đảm bảo lợi nhuận và dòng tiền bền vững khi Hạ Long luôn trong tình trạng cháy phòng vào cuối tuần. Đặc biệt, giá của căn hộ JinJu Tower được dự báo sẽ hưởng trọn những mốc gia tăng, dựa trên quá trình xây dựng và hoàn thiện của đại siêu thị Aeon Mall mang lại.

Kế thừa những giá trị vượt trội của The Dragon Castle Hạ Long đồng thời hội tụ những giá trị khác biệt, JinJu Tower xứng đáng là viên ngọc đẹp nhất trong "Lâu đài rồng". Sự xuất hiện của Jinju Tower – mảnh ghép mang đậm sắc màu xứ sở kim chi sẽ góp phần kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới, đa trải nghiệm tại thành phố du lịch Hạ Long.

Nhân dịp ra mắt căn hộ, chủ đầu tư tung ra nhiều chính sách ưu đãi đầy hấp dẫn (liên hệ với đại lý phân phối chính thức để được tư vấn) đối với tất cả khách hàng khi chọn mua căn hộ tại JinJu Tower như tặng tủ lạnh LG, miễn phí 1 năm dịch vụ quản lý và được hỗ trợ vay vốn lên tới 70%, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Ngoài ra, khi khách hàng có nhu cầu thanh toán sớm 95% GTCH sẽ được hưởng chiết khấu lên tới 10%/năm trên khoản tiền thanh toán trước hạn.