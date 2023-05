Thông Tin Chính Xác Nhất Về Chủ Đầu Tư The River Thủ Thiêm

Thông Tin Chủ đầu Tư The River Thủ Thiêm?

The River Thủ Thiêm là dự án căn hộ hạng sang có vị trí tại mặt tiền Đại lộ Vòng cung của KĐT Thủ Thiêm, do Liên doanh Công ty CP Phát Triển và Tài Trợ Địa Ốc R.C (REFICO) và Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đứng ra làm chủ đầu tư.

1. Chủ đầu tư CII

Được biết, CII đã từng là chủ đầu tư của nhiều công trình hạ tầng mang tính trọng điểm. Trong đó, các công trình nổi bật nhất phải kể đến như dự án cầu Sài Gòn 2, cầu Rạch Chiếc, dự án cầu Bình Triệu 1,… CII cũng là công ty được Nhà nước ta giao trọng trách thi công hạ tầng tại dự án Khu đô thị Thủ Thiêm theo hình thức BT (là hình thức đầu tư được ký kết giữa cơ quan nhà nước với GBES để tiến hành xây dựng dự án, công trình trạm và nhà máy xử lý nước sạch. BT được viết tắt từ Build – Transfer, tức là Xây dựng – Chuyển giao) và được đổi lại rất nhiều lô đất có vị trí tốt tại trung tâm tài chính mới này của TP.HCM.

Trước khi đầu tư cho dự án The River Thủ Thiêm, cũng tại Khu đô thị Thủ Thiêm, công ty CII đã ra mắt thành công dự án khu căn hộ thấp tầng là Thủ Thiêm Lakeview . Hiện nay dự án này đã bàn giao cho khách hàng và đưa vào hoạt động trơn tru.

Hình ảnh một số dự án do công ty CII làm chủ đầu tư:

Công trình Cầu Sài Gòn 2.

Nội khu dự án Lake View Thủ Thiêm về đêm.

2. Chủ đầu tư REFICO

REFICO là tên tuổi đã gắn liền với nhiều dự án bất động sản nổi tiếng như cao ốc văn phòng Centre Point (tại quận Phú Nhuận), cao ốc văn phòng President Place (tại Quận 1), dự án khu căn hộ cao cấp City Garden (tại quận Bình Thạnh), dự án khu nghỉ dưỡng hướng biển Sanctuary Hồ Tràm (tại Hồ Tràm – Vũng Tàu),…

Nổi bật trong số các dự án vừa nêu trên, thì City Garden là dự án khá nổi bật. Đây là khu căn hộ có thiết kế mang tính biểu tượng, nằm giữa lòng TP.HCM. Điểm nổi bật của dự án này là đề cao yêu tố xanh, mang cuộc sống cư dân hài hòa với thiên nhiên, ngoài ra thì dự án cũng như lợi nhuận khá tốt cho các nhà đầu tư. Hiện tại, dự án này đang duy trì giá thuê căn hộ tương đối cao tại TP.HCM. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về giá thuê chung cư City Garden TẠI ĐÂY

Hình ảnh một số dự án do REFICO làm chủ đầu tư:

Cao ốc văn phòng Centre Point tại quận Phú Nhuận.

Tiện ích khu căn hộ City Garden tại Bình Thạnh.

Hình ảnh tại khu nghỉ dưỡng Sanctuary Hồ Tràm.

Mặc dù chỉ có 13 năm hoạt động trong lĩnh vực này những tất cả những dự án của Refico đều để lại một vị trí nhất định trong lòng người dân cũng như cư dân tại các căn hộ.

Những Nét Nổi Bật Nhất Tại The River Thủ Thiêm

The River Thủ Thiêm được ví như Khu “PuDong” Thượng hải ngay tại Sài Gòn

PuDong – Phố Đông chính là trung tâm tài chính & thương mại lớn của Trung Quốc. Phố Đông mang biểu tượng của Thượng Hải và sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc là Tháp Minh Châu Phương Đông, Tháp Kim Mậu.

Dự án The River Thủ Thiêm tại Việt Nam được chính chủ đầu tư và các chuyên gia BĐS dự đoán là sẽ trở thành một Phố Đông trong tương lai, trung tâm hành chính thương mại mới của TPHCM. Vậy tại dự án The River có gì nổi bật mà chủ đầu tư Refico lại khẳng định như thế?

Khu vực thư giãn tại tầng thượng dự án The River Thủ Thiêm

Bên cạnh việc dự án có hai chủ đầu tư uy tín và dày dạn kinh nghiệm, thì The River Thủ Thiêm được xây dựng lên với sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng đến từ trong và ngoài nước:

Mặt bằng và kiến trúc dự án: do DP ARCHITECT đảm nhiệm

Thiết kế nội thất căn hộ: THE ID DEPT Pte Ltd, Singapore

Thiết kế cảnh quan dự án: ECOPLAN Asia Pte Ltd

Thiết kế cấu trúc: ARUP

Thiết kế cơ điện cho dự án: AURECON

Giám sát thi công công trình: CORE ASIA

Nhà thầu thi công hầm tại dự án: LONG GIANG

Nhà thầu thi công chính: COFICO Construction JSC

Tất cả những đơn vị nổi tiếng đó cùng hợp tác với nhau, mang đến cho cư dân một nơi ở hiện đại, những căn hộ xứng tầm với số tiền mà các chủ nhân đã bỏ ra. Được biết, mật độ xây dựng tại The River Thủ Thiêm khá thấp, có nhiều mảng xanh, cách bố trí ánh sáng riêng biệt, đã khiến The River Thủ Thiêm có sức hút hơn so với nhiều dự án BĐS khác trong khu vực.

Một điểm nhấn nổi bật nữa trong hệ thống tiện ích cao cấp của dự án The River Thủ Thiêm chính là số lượng thang máy tại đây khá nhiều, mỗi tòa tháp có đến 8 thang máy (dành cho cư dân của 9 đến 16 căn hộ trên một tầng), trong đó các căn hộ từ 3 và 4 phòng ngủ sẽ được thiết kế sảnh thang máy riêng biệt.

Ngoài ra, tại The River Thủ Thiêm còn có hơn 20 hồ bơi hiện đại dành cho các chủ nhân sinh sống tại các căn hộ Penthouse và Pool Villa, ngoài ra thì hồ bơi cộng đồng cũng đều đạt chuẩn Olympic. Toàn bộ cư dân sinh sống tại The River Thủ Thiêm sẽ có cơ hội được tận hưởng không gian sống như tại khu nghỉ dưỡng 5 sao ngay giữa lòng đô thị.

Thu Pham

