Tăng giá thuê, chủ các mặt bằng nhà phố khó tìm khách

Rục rịch tăng giá thuê trở lại

Điều chỉnh giá thuê từ 8 triệu đồng/tháng thời gian dịch bệnh lên lại mức 12 triệu đồng/tháng, tương đương mức trước dịch (2019) anh Tú (quận 11, TP.HCM) chủ một mặt bằng nhà phố cho rằng điều này là hợp lý, không phải là tăng giá thuê. Hiện tại anh đang thỏa thuận cho một thương hiệu xôi thuê nhưng khách muốn giảm xuống mức 10 triệu đồng/tháng và chưa đi đến đồng thuận.

Cũng rục rịch tăng giá thuê, chị Lan Hương (quận 3, TP.HCM) cho biết, thời điểm dịch chị giảm giá thuê hơn 40%, giờ tăng trở lại với mức giá cũ. Do mặt bằng diện tích lớn nên để dễ kiếm khách thuê hơn chị Hương quyết định chia đôi mặt bằng, giảm chi phí thuê. Căn nhà phố này chị từng cho một phòng khám nha khoa thuê với giá 120 triệu đồng/tháng, đợt dịch khách trả mặt bằng, chị treo giá thuê xuống còn 80 triệu đồng/tháng nhưng không có khách. Hiện tại mặt bằng này được chia đôi với giá thuê bằng lúc trước dịch, mỗi bên 60 triệu đồng/ tháng.

Mặt bằng nhà phố cho thuê tại TP.HCM đang có xu hướng tăng giá thuê trở lại sau thời gian dài giảm mạnh.

Sau hơn 2 năm chật vật với bài toán giảm giá kiếm khách thuê, làn sóng tăng giá thuê đang quay trở lại với loại hình nhà phố cho thuê cả ở khu vực trung tâm và ngoài trung tâm. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , cuối quý 2/2022 giá thuê mặt tiền nhà phố tại các quận trung tâm như quận 1, quận 3 có xu hướng tăng từ 15-20% so với cùng kỳ 2021. Sau Tết Nguyên đán, giá thuê nhà phố bắt đầu nhích lên, tuy vẫn thấp hơn mức giá thuê trước dịch nhưng tăng khá nhiều so với năm 2021.

Với các tuyến đường trung tâm quận 1, quận 3 như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Võ Văn Tần, Ngô Thời Nhiệm… giá thuê phục hồi gần 80-85% so với mức chào thuê thời điểm 2019. Giá thuê mặt bằng kinh doanh với diện tích 60-100m2 ở một số trục đường Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Thị Minh Khai có mức giá 80-250 triệu đồng/tháng; khu Hồ Tùng Mậu, Đồng Khởi có giá từ 200-250 triệu đồng/tháng; trục đường Đề Thám, Ký Con có giá khoảng 120-160 triệu đồng/tháng…

Với khu vực ngoài trung tâm như quận 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh, TP. Thủ Đức…, giá thuê phục hồi khá tốt, chỉ thấp hơn khoảng 10 -15% so với trước dịch, thậm chí nhiều mặt bằng nhỏ, vị trí đẹp còn tăng giá lên từ 3-5% khi nhu cầu kinh doanh phục hồi. Giá thuê trên các trục đường kinh doanh sôi động như 3/2, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Tri Phương, Kinh Dương Vương… hiện ở mức 40-150 triệu đồng/tháng tùy diện tích và khu vực. Một số mặt bằng đẹp còn có xu hướng tăng nhẹ từ 2-3% so với trước dịch.

Vẫn gian nan kiếm khách thuê

Theo báo cáo quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn, thị trường BĐS cho thuê tại TP.HCM đang tăng trưởng trở lại. Cụ thể, nhu cầu căn hộ chung cư tăng 19%, cho thuê văn phòng tăng 47%, cho thuê kho, nhà xưởng, đất tăng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên với hai loại hình cho thuê nhà riêng và nhà mặt phố, nhu cầu tìm thuê tại TP.HCM vẫn chưa mấy cải thiện. Lượng khách tìm thuê nhà riêng tại TP.HCM giảm 6%, nhà phố giảm 8% so với cùng kỳ 2021. Nếu so sánh với nhu cầu thuê thời điểm trước dịch, lượt tìm thuê nhà riêng giảm đến 21% và nhà mặt phố là 23%. Đây là 2 loại hình bị ảnh hưởng mạnh nhất trong dịch Covid-19 và ghi nhận phục hồi chậm hơn so với các loại hình cho thuê khác.

Ông Linh, một chủ nhà đang cho thuê tại quận 3 cho biết, ông mới kiếm được khách thuê căn nhà phố tại quận 11 nhưng khách chỉ ký HĐ thuê 1 năm. Trước kia xu hướng là khách thích thuê dài hạn để tránh bị tăng giá theo thị trường nhưng giờ nhiều khách chỉ thuê 1-2 năm để dò xét tình hình. Hầu hết khách vẫn giữ tâm lý giá thuê rẻ nên khi phục hồi về mức trước dịch nhiều người chê đắt không chịu thuê. Ông Linh phải chấp nhận tốn thêm chi phí ký gửi các sàn số môi giới và đăng tin rao trên nhiều diễn đàn, trang rao bán nhà để kiếm khách thuê nhà.

Nhiều mặt bằng cho thuê tại các tuyến đường trung tâm vẫn đóng cửa do không thỏa thuận được giá.

Nhìn chung loại hình nhà phố cho thuê, nhất là các tuyến trung tâm đang dần phục hồi nhưng vẫn khá chậm, tỷ lệ mặt bằng bỏ trống vẫn khá cao. Trên các tuyến đường đẹp trung tâm như Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu, Lý Thánh Tôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Du, Hàm Nghi… không ít mặt bằng vẫn đóng cửa, treo biển chào thuê. Theo một số chủ mặt bằng tại "khu đất vàng" này, việc tìm được khách thuê mặt bằng với giá cả hợp lý cũng không hề dễ dàng. Mặt bằng đã có người đến hỏi thuê nhưng vẫn chưa thoả thuận được giá cả nên để trống. Đa phần khách vẫn muốn giữ mức giá thuê ưu đãi giảm 30-40% nhưng chủ nhà chỉ chấp nhận giảm mạnh nhất là 15 -20% so với giá trước dịch.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho hay, hiện thị trường TP.HCM đang có xu hướng chuyển ra vùng ven với giá cho thuê thấp hơn nhằm giảm chi phí trong bối cảnh lạm phát kéo theo nhiều chi phí leo thang. Mô hình kinh doanh sau đại dịch được các doanh nghiệp, nhà cung cấp thực hiện kết hợp giữa online và offline nên nhu cầu mặt bằng nhà phố không còn sôi động như trước kia. Đối với những tuyến "đường vàng" TP.HCM vốn có động lực là phục vụ khách du lịch nhưng hiện du khách vẫn chưa quay trở lại dù Việt Nam đã mở cửa. Dự báo thị trường nhà mặt phố cho thuê sẽ cần ít nhất từ 6-12 tháng để phục hồi hoàn toàn.

Đánh giá về loại hình BĐS cho thuê trong thời gian tới, ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam cho rằng, cùng với đà hồi phục của các hoạt động kinh tế, nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh cũng sẽ dần tăng trở lại. Hiện tại, do thị trường còn khó khăn nên nhiều chủ nhà vẫn áp dụng giảm giá trung bình khoảng 10-15% so với trước dịch. đây là thời điểm khá tốt để tìm kiếm mặt bằng khi mà giá vẫn còn tương đối mềm và có nhiều lựa chọn cho người thuê. Nếu đại dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả và không gây nên nhiều tác động tiêu cực thì khoảng vài tháng nữa, các mặt bằng cho thuê sẽ có mức giá tương đương giai đoạn trước dịch.

Phương Uyên