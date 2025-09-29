Chủ Nhà "Quay Xe" Khi Giá Chung Cư Liên Tục Tăng

Đà tăng giá của chung cư Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục diễn ra trong tháng 9/2025. Đáng nói, tình trạng chủ nhà “quay xe” ngừng bán diễn ra ngày càng phổ biến với niềm tin giá sẽ còn tiếp tục đi lên trong thời gian tới.

Giá Chung Cư Tiếp Tục Tăng Theo Tuần

Nhiều dự án chung cư tiếp tục ghi nhận thực tế giá chào bán tăng theo tuần. Đơn cử, trung tuần tháng 8, dự án Mỹ Đình Plaza 2 với dòng căn 2 ngủ 2 vệ sinh vẫn đang được chào bán ở mức 5,7-5,9 tỷ đồng thì đến thời điểm hiện tại, giá rao bán đang ở mức 6,3-6,5 tỷ đồng/căn. Căn diện tích hơn 60m2 thuộc A14 Nam Trung Yên mới tháng 8 có giá chào bán khoảng 5,6 tỷ đồng thì sang tháng 9, thị trường xuất hiện căn có giá bán lên tới 6 tỷ đồng.

Giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng trong thời gian gần đây. Ảnh: Dân Việt

Tại dự án Vinhomes Skylake , vào tháng trước, dòng căn hộ 1 ngủ 1 vệ sinh, có diện tích hơn 40m2 được chào bán 5,9 tỷ đồng thì sang tháng 9, giá rao bán đã lên 6,3 tỷ đồng. Dòng căn hộ 1 phòng ngủ tại Vinhomes D’capital tháng trước được chào bán chưa đến 6 tỷ thì giao dịch gần đây ghi nhận ở mức giá 6,5 tỷ đồng/căn. Dòng 1 ngủ 1 vệ sinh tại Mỹ Đình Pearl cũng đang được rao bán 5,2 tỷ đồng/căn, trong khi trước đó một tháng, mức giá chào bán chỉ khoảng 4,7-4,8 tỷ đồng/căn. Sản phẩm 2 ngủ 1 vệ sinh tại Vinhomes Green Bay xuất hiện những căn được rao bán ở mức giá 6,9 tỷ đồng, trong khi tháng trước, giá chào bán chỉ khoảng 6,5 tỷ đồng/căn.

Dự án Vinata Tower với diện tích hơn 80m2, giá rao bán trong tháng 9/2025 đã chạm mức 8 tỷ đồng/căn, trong khi mới tháng trước, giá bán chỉ đang ở mức 7,7-7,8 tỷ đồng/căn. Căn 3 phòng ngủ 2 vệ sinh, có diện tích hơn 90m2 tại The Emerald , giá rao bán cũng tăng lên mức 8,8-9 tỷ đồng/căn, tăng khoảng 300 triệu đồng/căn so với tháng trước đó. Dòng 2 phòng ngủ 2 vệ sinh tại Hateco Xuân Phương được chào bán 5,2-5,3 tỷ đồng/căn, trong khi tháng 8, mức giá chỉ là 4,8-5 tỷ đồng/căn. Mức tăng vài trăm triệu diễn ra chỉ trong khoảng 2-3 tuần cũng diễn ra với một loạt dự án chung cư ở phường Cầu Giấy, phường Thanh Xuân, phường Đống Đa….

Nhiều Chủ Nhà "Quay Xe"

Tình trạng giá bán liên tục nhảy nhót đã dẫn đến những câu chuyện dở khóc dở cười trên thị trường cho những người tham gia thị trường. Chị Lương Ngọc Hằng, hiện đang thuê nhà tại phường Từ Liêm cho biết, một tuần trước vợ chồng chị chốt mua một căn 2 ngủ 2 vệ sinh tại phường Cầu Giấy nhưng đến ngày hẹn cọc, chủ nhà lại đổi ý, không bán nữa. Theo lời chủ nhà thì họ quyết định đợi đến cuối năm, trước Tết Nguyên đán tầm 1-2 tháng mới bán vì cho rằng sức mua sẽ dồn vào cuối năm, khi đó giá bán sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Nhiều chủ nhà quay xe, tăng giá bán trước đà tăng liên tục của giá chung cư. Ảnh: Công Lý

Thừa nhận câu chuyện mà gia đình chị Hằng đã gặp phải, anh Lưu Đức Nhân, môi giới căn hộ tại khu vực phường Cầu Giấy, phường Từ Liêm và phường Thanh Xuân cho biết, giá chung cư tăng quá nhanh và mạnh trong thời gian ngắn khiến nhiều chủ nhà “dao động”. Khi có nhiều khách hỏi và có khách đồng ý mua, nhiều chủ nhà lo mình đã “bán hớ”, lại trong bối cảnh giá chung cư liên tục tăng chỉ trong thời gian ngắn, nhiều chủ nhà quyết định không bán nữa,chờ giá tăng thêm.

Chị Nguyễn Bảo Trang, chủ một căn hộ 2 phòng ngủ tại phường Cầu Giấy vừa mới bán vào đầu tháng 9 với giá 6.6 tỷ đồng cho biết, chỉ 2 tuần sau, những căn có diện tích tương tự căn của chị, thậm chí nội thất không bằng được cháo bán với giá 6.8-7 tỷ đồng/căn và đã ghi nhận giao dịch thành công với mức giá 6,8 tỷ đồng càng khiến chị tiếc vì đã bán sớm căn hộ của mình.

Tình trạng chủ nhà quay xe, găm hàng, đợi giá tăng thêm mới ra hàng đang diễn ra khá nhiều tại các dự án. “Tâm lý găm hàng khiến nguồn cung chuyển nhượng càng khan hiếm, câu chuyện tăng giá tiếp tục bị đẩy lên. Một bộ phận nhà đầu tư cá nhân coi căn hộ như một kênh “lướt sóng”, sẵn sàng phá vỡ thỏa thuận nếu thấy lợi nhuận tức thì từ việc bán lại. Khi giá chung cư có nơi tăng 20–30% chỉ trong vài tháng, khoản đặt cọc ban đầu của người mua trở nên “nhỏ bé” so với chênh lệch lợi nhuận mà chủ nhà có thể thu về. Ngoài ra, hợp đồng đặt cọc thường được soạn thảo sơ sài, không quy định chặt chẽ về chế tài vi phạm, khiến người mua ở thế yếu nếu chủ nhà “quay xe”, anh Nhân cho biết.

