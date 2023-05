Không chỉ tập trung các tiện ích chuẩn quốc tế, một phần trục QL13 ngang qua Thuận An đã được quy hoạch thành đại lộ tài chính – thương mại – dịch vụ lớn nhất Bình Dương. Đồng thời, từ trục đại lộ này sẽ phát triển 5 trung tâm thương mại cấp đô thị. Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết: “Trong giai đoạn 2020 – 2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, thành phố đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện cụ thể về đầu tư cơ sở hạ tầng các tiêu chí đô thị loại I gắn với phát triển dịch vụ”.

Thuận An chuẩn bị giải phóng mặt bằng QL13 sẵn sàng bàn giao

Theo quyết định số 3897/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công của toàn tỉnh Bình Dương là 3.240 tỷ đồng, trong đó Thủ Dầu Một khoảng 572 tỷ đồng, Thuận An 519 tỷ đồng, Dĩ An 428 tỷ đồng. Được lên kế hoạch đầu tư công lớn thứ hai toàn tỉnh, Thuận An đang khẩn trương triển khai các hạng mục nằm trong quyết định. Đơn cử như giải phóng mặt bằng QL13 các đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố, cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị, nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong,… phục vụ cho việc đưa một phần QL13 thành đại lộ.

Việc quy hoạch hạ tầng bài bản cùng tiến độ triển khai nhanh chóng cũng là tiền đề gia tăng giá trị bất động sản tại Thuận An. Ông Trần Minh Tú – Phó Giám đốc Khối Đầu tư CBRE đánh giá: “Quan sát diễn biến khu vực trung tâm trục QL13 với các diễn biến tương tự tại TP.HCM, ước tính tỷ lệ tăng giá trung bình mỗi năm dao động vào khoảng 25% – 30%”.

Một phần QL13 đi qua TP.Thuận An sẽ trở thành đại lộ tài chính – thương mại – dịch vụ lớn nhất Bình Dương

Là thị trường kế thừa sức mua của TP.HCM, nhà đất Bình Dương trong 2 năm qua liên tục ghi nhận biến động giá, “nóng” nhất ở hai thành phố mới Thuận An và Dĩ An. Trong vòng 4 năm gần đây, giá nhà liền thổ tăng 100 – 150%. Đối với căn hộ, từ 2017- 2018 đến nay, giá bán ghi nhận đã tăng ít nhất 50 – 70%. Biên độ tăng giá tốt nhất hầu hết rơi vào những dự án có vị trí thuận tiện di chuyển, được phát triển theo mô hình khu đô thị hoặc phức hợp thương mại, sở hữu nhiều tiện ích.

Trong cùng một khu vực, những dự án của chủ đầu tư uy tín có mức giá cao hơn 10 – 20% so với các chủ đầu tư ít tên tuổi hơn. Tuy nhiên, giao dịch ghi nhận vẫn khả quan do uy tín chủ đầu tư cũng là một yếu tố bảo chứng cho chất lượng, không gian sống và tiện ích của dự án. Đây cũng là lý do thị trường căn hộ Thuận An trong 2 năm trở lại đây bắt đầu phân hóa các phân khúc khác nhau và thiếu hụt nguồn cung căn hộ cao cấp.



Bất động sản nhà ở tại Thuận An thu hút sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp địa ốc hàng đầu

Đến thời điểm hiện tại, tại địa phương chỉ có 1 vài dự án căn hộ cao cấp là Habitat, The Emerald Golf View và sắp tới đây là Astral City. Với sự bảo chứng từ một đội ngũ đầu tư, phát triển hùng hậu như Phát Đạt, Danh Khôi, Central, Turner, AKA Furniture, Kohler, CBRE, Astral City đang thu hút lượng quan tâm, tìm hiểu tích cực. Được cố vấn bởi KTS Mark Edwards Butler – KTS nổi tiếng với nhiều công trình lớn ở Việt Nam, Astral City có phong cách kiến trúc hiện đại với cách sử dụng kính tràn thường thấy trong các dự án cao cấp, hạng sang.

Theo DKRA Vietnam – Tổng đại lý tiếp thị & phân phối dự án, Astral City đang giới thiệu ra thị trường căn hộ cao cấp của bộ đôi tòa tháp The Sirius – The Rigel với chương trình ưu đãi thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà, đợt đầu chỉ 100 triệu đồng và 1% mỗi tháng tiếp theo. Ngân hàng VPBank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng.