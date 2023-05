Chuẩn bị lên thành phố, Tân Uyên liên tục nhận được đầu tư nghìn tỷ đồng

Tân Uyên đang dần được đầu tư thỏa đáng, chuẩn bị đuổi kịp mục tiêu trở thành đô thị loại II trước năm 2025

Hạ tầng giao thông

Nằm trong quy hoạch và kế hoạch phấn đấu trở thành thành phố trước năm 2025, Tân Uyên những năm trở lại đây đồng loạt nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng. Chính quyền địa phương triển khai loạt công trình hạ tầng quan trọng như nâng cấp, mở rộng lộ giới đường ĐT 747B và đường ĐT 746 lên 42m. Các tuyến giao thông đối nội quan trọng, kết nối các trục đường chính đô thị và các khu phố như đường Tân Phước Khánh 10, đường LKV13 cũng được đầu tư quy hoạch mở rộng lộ giới lên 28 m.

Đáng chú ý nhất là kế hoạch đẩy mạnh xây dựng đường vành đai 4. Dự án đường vành đai 4 TP.HCM do Thủ tướng phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết từ 2013 với tổng mức đầu tư lên đến 98.537 tỷ đồng, có chiều dài gần 200 km, đi qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu. Điểm đầu tuyến giao với đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (địa bàn thị xã Phú Mỹ), điểm cuối tại cảng Hiệp Phước, TP.HCM. Hướng tuyến đường vành đai 4 TP.HCM bắt đầu từ QL1A (khu vực Tân Uyên – Bến Cát – Bình Dương), qua sông Sài Gòn tại cầu Phú Nhuận và sẽ kết thúc tại QL22 tại Km 23 + 500 Củ Chi (TP.HCM).

Bản đồ tuyến vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM



Dự kiến tuyến đường sẽ phải hoàn thành trước năm 2023. Khi đi vào hoạt động tuyến đường này giúp kết nối kinh tế vùng TP.HCM, Bình Dương với các tỉnh Tây Nam Bộ, Tây Nguyên… kết nối các vùng kinh tế KCN với cảng Cát Lái, Hiệp Phước, sân bay quốc tế Long Thành.

Khu công nghiệp VSIP III

Song hành cùng đầu tư hạ tầng giao thông, Tân Uyên thu hút đầu tư mạnh mẽ vào các khu công nghiệp (KCN). Với việc hai thị xã Thuận An và Dĩ An lên thành phố từ năm 2019 và Bình Dương đang tập trung phát triển thành phố thông minh, các chuyên gia dự báo sắp tới sẽ diễn ra làn sóng di dời nhà máy lên Tân Uyên, Bàu Bàng của các doanh nghiệp.

Nổi bật nhất là KCN VSIP III có tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến 6.407 tỉ đồng, nằm trên đường Vành đai 4, kết nối với đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn xuyên suốt đến Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi có các cảng biển và sân bay quốc tế hàng đầu cả nước. Đây cũng là vị trí liên kết trực tiếp với hai khu công nghiệp VSIP I và VSIP II với tổng diện tích hơn 2.500 ha phần lớn đã lấp đầy.

Vị trí của VSIP III còn liền kề thành phố mới Bình Dương – nơi hội tụ các dịch vụ đẳng cấp phục vụ giao thương quốc tế và là trung tâm hành chính mới của tỉnh Bình Dương. VSIP III được giới đầu tư dự báo sẽ sớm trở thành khu công nghiệp xanh hiện đại, thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao và các doanh nhân, chuyên gia đầu ngành đến làm việc.

Hiện đã có khoảng 67 tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu khả năng phát triển sản xuất tại VSIP III trên tổng số chỉ gần 40 vị trí quy hoạch trong giai đoạn 1, tương đương hơn 300 ha đất công nghiệp và 2,8 tỷ USD vốn đầu tư dự kiến. Cho thấy, vị trí tại VSIP III được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi quy mô, chất lượng công trình và định hướng phát triển ngay từ những ngày đầu khởi công.

Bên cạnh VSIP III, Tân Uyên còn một loạt khu công nghiệp lớn như VSIP II (345ha), Nam Tân Uyên (333ha), Nam Tân Uyên mở rộng (346ha), Tân Lập (400ha), Đất Cuốc (212ha), Uyên Hưng (158ha), Phú Chánh (128ha), Kim Huy (213ha)…

Tân Uyên thiếu hụt nguồn cung BĐS an cư tiện nghi

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, các tiện ích xã hội “điện đường trường trạm” và chính sách chủ trương phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp, sẽ thu hút hàng nghìn chuyên gia và người lao động đến sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, cũng vì mới được chú trọng phát triển nên Tân Uyên so với Dĩ An, Thuận An còn quá ít các dự án an cư. Một số dự án như Paragon City (nhà liền kề), Penta City (nhà phố, biệt thự), khu đô thị 5F Capella (đất nền)… thị trường Tân Uyên vẫn vắng bóng các dự án căn hộ. Theo đó dự án căn hộ Tecco Felice Tower do Tecco Group đầu tư được đánh giá cao kể từ khi xuất hiện và cũng là dự án đầu tiên và duy nhất có tầng thương mại với đầy đủ tiện nghi và mảng xanh phục vụ cư dân.