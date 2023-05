Chuẩn mực chất lượng Nhật Bản trong việc kiến tạo đô thị tại Việt Nam

56% quỹ đất của TOKYU Garden City được dành cho các mảng xanh trong lành và thoáng mát

Chất lượng ngôi nhà Nhật Bản bền vững qua nhiều thế hệ Việt

Được thừa hưởng nguồn cảm hứng từ tinh hoa văn hóa Nhật Bản, và phát triển trực tiếp bởi các chuyên gia Nhật Bản với triết lý luôn đảm bảo chất lượng, các dự án nhà ở của Becamex Tokyu luôn hướng đến sự đa dạng, từ căn hộ cho gia đình trẻ như MIDORI PARK The VIEW, căn hộ cao cấp SORA gardens I, căn hộ hạng sang SORA gardens II, nhà vườn và nhà phố thương mại HARUKA. Tất cả đều được Becamex Tokyu áp dụng 10 chuẩn mực chất lượng Nhật Bản, mang đến trải nghiệm cuộc sống tốt nhất cho cư dân.

“Ngay từ giai đoạn đầu tiên, các dự án đã được thụ hưởng chuẩn mực thiết kế và giám sát bởi những công ty hàng đầu đến từ Nhật Bản cùng các đối tác uy tín hàng đầu thế giới. Trong đó, vật liệu & thiết bị chất lượng cao được lựa chọn theo tiêu chuẩn tổng thể của Nhật Bản cho tất cả dự án. Trong suốt quá trình thi công, dự án không chỉ được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) mà còn được áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng cao nhất từ Nhật Bản. Cụ thể, các kỹ sư Việt Nam được đào tạo bởi chuyên gia Nhật Bản liên tục kiểm tra kỹ thuật và tiến độ thi công với tần suất hai lần một ngày. Chuyên gia Nhật Bản định kỳ kiểm tra thi công mỗi tuần một lần, chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất”, ông Hidetoshi Inatsu, Giám đốc Phòng Xây dựng Becamex Tokyu chia sẻ.

Một yếu tố nữa khẳng định sức mạnh chất lượng Nhật Bản là Becamex Tokyu độc lập xây dựng cơ chế kiểm tra chéo ba lần. Cụ thể, nhà thầu xây dựng kiểm tra lần 1, đơn vị tư vấn quản lý xây dựng kiểm tra lần 2 và cuối cùng bộ phận quản lý dự án đích thân kiểm soát, hoàn tất 3 lớp kiểm tra đảm bảo chất lượng tối ưu cho một ngôi nhà bền vững và đáng sống.

Đến giai đoạn nghiệm thu, Tập đoàn TOKYU áp dụng phương pháp nghiệm thu nghiêm ngặt và độc lập theo các quy chuẩn của Nhật Bản để mang đến sự hoàn hảo trong từng chi tiết cho ngôi nhà mơ ước và lý tưởng của cư dân.



10 chuẩn mực chất lượng Nhật Bản được Becamex Tokyu chú trọng đến từng chi tiết của dự án

Không chỉ chú trọng đến chất lượng công trình, Becamex Tokyu còn dành đến 56% quỹ đất để xây dựng mảng xanh trong lành và thoáng mát, tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên tuyệt vời của cảnh quan và phong cách sống Nhật Bản. Bằng chuẩn mực môi trường sống, chất lượng cuộc sống, tiện ích khu vực, phong cách sống để phát triển thành phố hài hòa, TOKYU Garden City đang dần hình thành nên một đô thị hiện đại, sôi động, thu hút một lượng lớn cư dân về sinh sống, nâng cao giá trị chung và tài sản riêng của cư dân.

“Với tầm nhìn dài hạn và tâm huyết dành cho Bình Dương, chúng tôi xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua việc phát triển đô thị theo tiêu chuẩn toàn cầu với chất lượng Nhật Bản”, ông Onuma Minoru – Phó Tổng Giám Đốc công ty Becamex Tokyu cho biết.

Tiện ích đẳng cấp chuẩn Resorts

Tiếp tục đà phát triển, Becamex Tokyu bắt tay hợp tác với Tập đoàn Phát triển đô thị NTT thành lập liên doanh H9BC Investment Company Limited, khởi công dự án căn hộ cao cấp MIDORI PARK The GLORY tại Thành phố mới Bình Dương, tạo ra sức ảnh hưởng lớn cho thị trường nhà ở tại Bình Dương khi sở hữu vị trí đắc địa giữa Thành phố mới Bình Dương.

Với khát vọng chăm sóc tốt nhất cho từng thành viên của các gia đình, Becamex Tokyu luôn theo đuổi phương châm Always NEW!” thông qua việc không ngừng cải tiến và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng trong từng dự án. Minh chứng là cư dân TOKYU Garden City được thừa hưởng những tiện ích tuyệt vời sau giờ làm việc, học tập. Cụ thể ở MIDORI PARK The GLORY, cư dân có thể thả mình ở hồ bơi vô cực trong làn nước xanh biếc trải dài đến tận chân trời, như đang tận hưởng một kì nghỉ tại khu nghỉ dưỡng resort cao cấp với quần thể ba hồ bơi uốn lượn. Hay con đường xanhGreenway là nơi lý tưởng để những thành viên trong gia đình tập dưỡng sinh, chạy bộ, hít thở hòa mình vào thiên nhiên xanh mát mỗi ngày. Điểm nhấn đầy mãn nhãn của MIDORI PARK The GLORY chính là thác nước cao 12m tạo nên cảnh quan ấn tượng cho toàn dự án. Trong khi đó, Cổng trời là công trình kiến trúc độc đáo mang đến tầm nhìn ngoạn mục bao quát toàn Thành phố mới Bình Dương, nơi cư dân có thể thưởng ngoạn cảnh bình minh và hoàng hôn rực rỡ mỗi ngày.



MIDORI PARK The GLORY gây ấn tượng bởi những công trình kiến trúc độc đáo

Ngoài ra, những tiện ích nội khu khác như vườn nướng trên không, hồ bơi, sân chơi trẻ em, vườn thể thao tập Gym, sân tennis … đều được thiết kế, chăm chút công phu đón chờ những công dân mới của MIDORI PARK The GLORY

Với quy mô 24 tầng và gần 1.000 căn hộ, MIDORI PARK The GLORY dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào đầu năm 2023, trở thành ngôi nhà bền vững qua nhiều thế hệ người Việt, nâng tầm cuộc sống của cư dân Bình Dương theo tiêu chuẩn toàn cầu với đỉnh cao chất lượng Nhật Bản.

Sơn An