Chung Cư Bình Dương “Tăng Nhiệt” Sau Thông Tin Sáp Nhập

Giao dịch căn hộ trên thị trường Bình Dương đang tăng nhiệt mạnh mẽ kể từ khi Hội đồng nhân dân TP.HCM tán thành chủ trương hợp nhất TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu , hình thành siêu đô thị mới của vùng Đông Nam Bộ. Sự tăng nhiệt đến từ cả làn sóng mua ở thực và làn sóng đầu tư.

Căn Hộ Bình Dương: Những Con Số Tăng Trưởng Ấn Tượng Sau Thông Tin Sáp Nhập

Dữ liệu thị trường bất động sản tháng 4/2025 của Batdongsan.com.vn đưa ra những thông tin đáng chú ý. Theo đó, trong số các thị trường lân cận TP.HCM thì Bình Dương đang đứng đầu về mức độ quan tâm bất động sản tại khu vực phía Nam, kế đó là Bà Rịa – Vũng Tàu. Không khó nhận ra, top đầu danh sách đều thuộc về các địa phương được sáp nhập, hợp nhất với TP.HCM trong tương lai gần.

Thị trường bất động sản Bình Dương ghi nhận tăng trưởng tích cực sau thông tin sáp nhập. Ảnh: Thời báo Kinh tế Việt Nam

Cũng theo dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn, tính đến quý 1/2025, giá rao bán bất động sản tại Bình Dương đã tăng tới 700% so với quý 1/2015 – mức tăng cao nhất trong số các tỉnh thành lân cận TP.HCM. Đặc biệt, căn hộ chung cư đang là phân khúc dẫn sóng thị trường bất động sản Bình Dương. Trong tháng 3/2025, nhu cầu tìm kiếm chung cư tại Bình Dương tăng 46% so với tháng 2/2025. Trong vòng 10 năm qua, giá rao bán trung bình chung cư tại Bình Dương đã tăng khoảng 112%.

Báo cáo Thị trường bất động sản TP.HCM và vùng ven tháng 4/2025 của DKRA Group cũng cho biết sau thông tin sáp nhập vào TP.HCM, lượng giao dịch chung cư ở Bình Dương tăng mạnh khi đạt gần 3.000 căn, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Nhìn nhận về thực tế trên, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhận định, việc sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu là thông tin tích cực, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Việc sáp nhập sẽ khiến nhu cầu nhà ở, văn phòng, thương mại tăng vọt, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh như Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) hay Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Ngoài ra, giá bất động sản tại các khu vực này hiện thấp hơn nhiều so với trung tâm TP.HCM. Khi sáp nhập, khoảng cách giá tạo cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu xu hướng, là lực đẩy khiến giá trị bất động sản các khu vực này gia tăng.

Người Mua Thực Và Nhà Đầu Tư Đẩy Mạnh “Mua Vào”

Khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn ghi nhận, làn sóng mua ở thực và làn sóng đầu tư đang tăng nhiệt trên thị trường chung cư Bình Dương . Dường như người mua hiểu rằng thị trường đang ở giai đoạn đầu sắp xếp hành chính nên mức giá sẽ vẫn còn mềm.

Nhà đầu tư Trần Thị Minh Sang, trú tại Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, giá căn hộ Bình Dương và TP.HCM đang có một khoảng cách rất xa. Giá căn hộ TP.HCM cao hơn căn hộ Bình Dương, trung bình từ 2 đến 5 lần, tùy vị trí. Điều này có nghĩa, dư địa tăng giá của chung cư TP.HCM không còn lớn, còn chung cư Bình Dương khi được sáp nhập vào TP.HCM sẽ có sức bật về giá.

Làn sóng mua ở thực và làn sóng đầu tư đang tăng nhiệt trên thị trường chung cư Bình Dương. Ảnh: Reatimes

Không chỉ hút giới đầu tư mà ngay cả với nhóm khách hàng mua ở thực cũng đang đẩy mạnh kế hoạch mua nhà tại Bình Dương. Ngay khi có thông tin Bình Dương hợp nhất vào TP.HCM, vợ chồng chị Nguyễn Thị Phấn, công nhân khu công nghiệp Linh Trung (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã quyết định tìm mua căn hộ Bình Dương. Chị Phấn chia sẻ: “Thu nhập của vợ chồng tôi không thể mua được nhà tại TP.HCM, Bình Dương là lựa chọn phù hợp nhất về vị trí, giá cả. Nhưng trước đó, vợ chồng tôi vẫn do dự, có tâm lý chờ đợi nhà ở xã hội. Đến hiện tại, việc Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM, chúng tôi lo mặt bằng giá căn hộ Bình Dương cũng sẽ không còn mềm như trước nên quyết định xuống tiền sớm”.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn với nhóm khách hàng đầu tư và mua ở thực giai đoạn này ghi nhận một diễn biến đáng chú ý là cả hai nhóm khách đều tập trung vào nguồn hàng sơ cấp do có sự hỗ trợ của các chính sách bán hàng hấp dẫn. Nhà đầu tư Minh Sang cho biết, nếu xuống tiền với căn hộ của thị trường thứ cấp thì bà phải “chồng” đủ tiền, trong khi nhà cũ, đi vào vận hành nhiều năm, các tiện ích, dịch vụ cũng không bằng dự án sơ cấp. Trong khi với sơ cấp, các chính sách bán hàng rất tốt khiến người mua phải “nặng gánh” tài chính.

Do đó, không khó hiểu khi nhiều dự án sơ cấp đang có thanh khoản tốt trên thị trường. Đơn cử, dự án TT AVIO của liên doanh Nhật Cosmos Initia, Koterasu và TT Capital với khoảng 2.000 căn hộ có giá từ 32 triệu đồng/m2 ghi nhận sức mua tốt kể từ thời điểm ra mắt vào năm ngoái. Đặc biệt, chính sách trả góp 9 triệu đồng mỗi tháng trong 7 năm liên tục và không vay cho đến khi nhận nhà đã khiến các đợt mở bán gần đầy của TT AVIO luôn có thanh khoản trên 90%.

Hay dự án The Gió Riverside , thuộc phường Bình Thắng (TP Dĩ An) với mức giá từ 40 triệu đồng/m2, chính sách bán hàng chỉ cần thanh toán trước 10%, sau đó thanh toán theo tiến độ 5% mỗi đợt 2 tháng đến đủ 30%. Khoản còn lại, ngân hàng giải ngân, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm, ân hạn nợ gốc 36 tháng. Nhờ mức giá mềm và chính sách bán hang này, khoảng 1.000 căn hộ đã có chủ nhân.

Ben Hill Bình Dương , có vị trí tại đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, trong 3 tháng đầu năm đã đạt được khoảng 90 giao dịch. với thanh khoản trung bình 1 căn/1 ngày.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, nhận định Bình Dương đang đứng trước một cơ hội lớn khi sáp nhập với TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo nên “siêu đô thị” tầm cỡ khu vực. Tầm nhìn cho siêu đô thị này không chỉ đơn giản là nâng cao vị thế của Bình Dương, mà còn tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2030-2045. Thị trường bất động sản tất yếu sẽ có sự tăng tốc cùng nhịp tăng trưởng này.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 16/05/2025 – 09:32

Link nguồn: https://reatimes.vn/chung-cu-binh-duong-tang-nhiet-sau-thong-tin-sap-nhap-202250516103752909.htm

