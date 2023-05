Chung cư, biệt thự ồ ạt mọc lên tại khu nhà giàu bị ngập Thảo Điền

Phường Thảo Điền nằm ở phía bắc của quận 2 (TP.HCM), có diện tích 375,87ha. Phường được thành lập

trên cơ sở một phần diện tích và nhân khẩu của xã An Phú cũ. Vị trí Thảo Điền nằm phía tây và bắc

giáp với quận Bình Thạnh qua sông Sài Gòn, phía nam giáp phường Bình An và An Phú,

phía đông giáp phường An Phú (quận 2).



Những năm qua, khu vực này nổi lên với nhiều dự án bất động sản cao cấp với đủ loại hình như

biệt thự, nhà phố, căn hộ chung cư. Bởi vậy mà khu vực này thường được gọi là khu nhà giàu. Hàng loạt

khu biệt thự như An Phú, Villa Riviera, Holm… được mở bán dọc các tuyến đường Thảo Điền,

Nguyễn Văn Hưởng, Giang Văn Minh.



Khu Thảo Điền có vị trí đẹp vừa nằm cạnh trục Xa lộ Hà Nội, vừa sở hữu hàng km bờ sông Sài Gòn.

Hầu hết dự án biệt thự, nhà phố đều nằm bên sông Sài Gòn, hình thành những khu vực riêng biệt.

Đối lập với bên kia sông là những thửa ruộng bỏ hoang, um tùm cây dại của bán đảo Thanh Đa,

quy hoạch đang bị treo đã hơn 20 năm.



Tại Thảo Điền không khó để tìm kiếm những căn biệt thự biệt lập, rộng lớn, cây xanh thoáng mát

có giá trị hàng chục tỷ đồng.



Những bến du thuyền trước các khu, căn biệt thự đẳng cấp, sang trọng xuất hiện ngày càng nhiều.



Xa lộ Hà Nội đã được mở rộng, trong khi đó tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đang dần hình thành

lại càng làm cho bất động sản khu vực này hấp dẫn. Rất nhiều dự án từ trung đến cao cấp như

Thảo Điền Pearl, Masteri Thảo Điền, Gateway Thảo Điền, Metropolis Thảo Điền,

The Vista An Phú… tung ra thị trường hàng nghìn căn hộ.



Nhiều dự án dọc tuyến Xa lộ Hà Nội khiến Thảo Điền đang trở thành một trong những khu vực

nhiều nhà cao tầng nhất tại TP.HCM. Những dãy nhà cao 30-45 tầng nối tiếp nhau

ở cửa ngõ phía đông Sài Gòn.



Nằm sâu bên trong các tuyến đường nhánh là Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương cũng có hàng loạt dự án

như Tropic Garden, The Ascent, Xi Tower, D’Edge, Hoàng Anh Gia Lai… Các tuyến đường này

thường xuyên bị ngập sâu do mưa lớn hoặc triều cường.



Một số khu đất trống tại Thảo Điền cũng được dựng rào chắn, tạo mặt bằng để tiếp tục xây dựng

các dự án. Hiện tại, phần lớn diện tích đất tự nhiên khu Thảo Điền đã bị phủ kín các công trình xây dựng.

Ông Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho rằng

Thảo Điền là khu vực có túi bùn lớn, việc đô thị hóa ồ ạt ở khu vực này càng khiến tình trạng sụt lún

trở nên nhanh hơn và tình trạng ngập không phải là chuyện lạ.



Việc xây dựng ồ ạt, các trường quốc tế tập trung nhiều tại đây không chỉ làm tăng cư dân mà còn

gây áp lực lên hệ thống giao thông. Cảnh xe cộ từ các tuyến đường nhánh đổ ra Xa lộ Hà Nội

gây ùn tắc diễn ra thường xuyên vào các giờ cao điểm hàng ngày.



Ô tô cá nhân đưa đón học sinh trường quốc tế, người tới làm việc tại đây xuất hiện khắp nơi.

Đây cũng là một phần nguyên nhân gây ra quá tải hạ tầng giao thông.



Cảnh các tài xế ô tô, taxi đưa đón học sinh, nhân viên công sở đỗ hàng dài chờ đợi

trước nhiều cổng trường quốc tế, chung cư.



Giao thông ngày càng đông đúc trong khi phần lớn các tuyến đường chính bên trong như Thảo Điền,

Quốc Hương, Xuân Thủy… đều nhỏ hẹp, chỉ rộng 2 làn ô tô ngược chiều nhau.

Do đó, việc đi lại ngày càng khó khăn.



Vỉa hè nhiều tuyến đường chỉ đủ để xe máy cho các cửa hàng. Khi kẹt xe, các phương tiện giao thông

chen chúc nhau nhích từng chút, xếp hàng dài cả cây số.



Vỉa hè, lề đường thường xuyên bị chiếm dụng khiến người đi bộ ra giữa lòng đường.



Đường Nguyễn Văn Hưởng nhiều đoạn bị trũng thấp, thường xuyên bị ngập sâu do mưa lớn

và triều cường. Một đoạn đường hiện vẫn chưa hoàn thành cải tạo, giải phóng mặt bằng

để nối với Xa lộ Hà Nội.



Nhiều cảnh báo đường xấu, ổ voi được người dân dựng lên thường xuyên mỗi khi

nước ngập trên đường Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng.



Đường song hành Xa lộ Hà Nội chạy qua địa bàn Thảo Điền hiện vẫn đang

thi công ngổn ngang, hạn chế giao thông.

Lê Quân