Nhiều chung cư Bình Dương có giá bán thứ cấp giảm sâu trong năm 2023 nhưng tình hình giao dịch trên địa bàn này vẫn rất trầm lắng.

Giá Chung cư Bình Dương Giảm 20%

Đang rao bán giúp người quen 2 căn chung cư Thuận An , Bình Dương với giá chỉ 1,3 tỷ đồng. Anh Vũ (quận 1, TP.HCM) cho biết đây là mức giá gốc mà nhà đầu tư mua vào thời điểm 2020, căn hộ đã hoàn thiện, ra sổ và bàn giao từ đầu năm 2022. Diện tích vào khoảng 57m2 cho căn 2 phòng ngủ. Sau 3 năm đầu tư, giờ chủ nhà phải bán giá gốc, nếu tính các khoảng phí vay ngân hàng và tính trên lãi suất thời gian qua, mỗi căn chủ nhà phải chấp nhận lỗ gần 280 triệu đồng.

Giá thứ cấp chung cư Bình Dương giảm mạnh trong năm 2023. Ảnh: Thanh Niên

Cuối tháng 8 năm rồi, chị Tâm, giám đốc một sàn môi giới bất động sản tại Bình Dương cũng vừa giúp một khách hàng thân quen rao bán lại 11 căn hộ tại một dự án khu vực TP.Dĩ An với mức giá 27 triệu đồng mỗi m2, thấp hơn 3 triệu đồng mỗi m2 so với mức giá gốc mà chủ đầu tư mở bán đợt đầu năm 2019. Chị Tâm cho biết, các căn hộ trên khách hàng này được cấn nợ, lúc đầu chị cũng rao bán giá thị trường là 31 triệu đồng mỗi m2 nhưng bán không được, chấp nhận “tất tay” chỉ mong thu được tiền về.

Hay ngay trên khu vực QL 13, một dự án chung cư đã hoàn thiện, bàn giao từ năm 2021 nhưng nay rổ hàng cắt lỗ dự án này rầm rộ trên thị trường với mức giá giảm từ 20% so với giá giao dịch thời điểm bàn giao. Chủ đầu tư dự án này thừa nhận, từ năm ngoái rổ hàng thứ cấp cắt lỗ tăng mạnh, do đa phần khách mua dự án là để đầu tư.

Từ cuối năm 2022 thị trường chung cư Bình Dương bắt đầu khó khăn kéo dài đến 2023, các giao dịch sang nhượng thứ cấp chủ yếu là bán lại giá gốc, sau đó bắt đầu xuất hiện nhiều rổ hàng cắt lỗ 10-15% và có thêm nhiều căn giảm 20-30%.

Thực tế, thống kê trên Batdongsan cũng cho thấy nhiều căn hộ tại các dự án ở Bình Dương đang có xu hướng giảm giá trong thời gian qua. Điển hình như căn hộ tại Opal Skyline giảm 18%, City Tower giảm 13%, Astral City giảm 11%, Eco Xuân – Lái Thiêu giảm 12%, Happy One Phú Hòa giảm 12%, Happy One Central giảm 17%… so với quý 4/2022. Còn nếu so với thời kỳ đỉnh điểm đầu năm 2022, một số căn hộ còn giảm thêm từ 5-7%.

Vì Đâu Chung Cư Bình Dương Rớt Giá?

Theo các chuyên gia, tình trạng giảm giá thứ cấp chung cư Bình Dương nguyên nhân phần lớn là hệ quả từ việc thị trường này từng xuất hiện làn sóng tăng giá quá cao trong giai đoạn 2019 -2021.

Cụ thể, chuyên gia CBRE Việt Nam cho rằng, vào thời điểm 2020 khi nguồn cung căn hộ TP.HCM sụt giảm nghiêm trọng, các dự án chung cư Bình Dương bắt đầu thi nhau mọc lên với mức giá liên tục tăng. Do vậy, khi thị trường khó khăn, những căn hộ có chất lượng, vị trí, thiết kế… không xuất sắc sẽ khó giao dịch, kéo theo hiện tượng giảm giá. Bên cạnh đó, không ít nhu cầu mua chung cư Bình Dương trước đến nay là để đầu tư, sang tay kiếm lời chênh lệch. Mà khi thị trường biến động, nhà đầu tư bị ảnh hưởng đầu tiên, cho nên giá căn hộ Bình Dương bị ảnh hưởng theo.

Còn theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, giá tin đăng bán rổ hàng thứ cấp các dự án chung cư Bình Dương giảm sâu chủ yếu do nhu cầu bán trong giai đoạn này đến từ nhóm khách hàng kẹt tài chính và không theo được tiến độ thanh toán. Do vậy, họ thường phải giảm giá sâu hơn so với mặt bằng chung để tối đa sức cạnh tranh và dễ thoát hàng hơn trong bối cảnh cung nhiều cầu ít.

Ngoài ra, một số dự án chung cư có giá giảm sâu cũng rơi vào nhóm sản phẩm chủ đầu tư gặp vấn đề về tài chính hoặc pháp lý, dừng xây dựng, chậm tiến độ… Tuy nhiên, xu hướng này chỉ diễn ra cục bộ. Những dự án tốt về vị trí, tiến độ xây dựng, pháp lý và chất lượng phát triển sẽ không giảm sâu, thậm chí vẫn tăng trong năm 2023.

Trong tương lai, chung cư Bình Dương dự kiến sẽ chào đón gần 10.000 căn hộ mới triển khai ra thị trường. Trong đó có khá nhiều dự án định vị ở phân khúc cao cấp. Tuy nhiên theo giới chuyên môn, sẽ khó thiết lập mặt bằng giá bán cao vượt trội so với các dự án lân cận như giai đoạn 2018-2019, khi nguồn cung còn ít. Bên cạnh đó, áp lực từ chi phí xây dựng và phát triển dự án ngày càng tăng, các chủ đầu tư sẽ phải áp dụng nhiều chính sách bán hàng mới tích cực hơn thay vì hạ giá thành trực tiếp.

Đông Phong

