Chung Cư Cao Cấp, Hạng Sang TP.HCM Tăng Giá Mạnh

Tốc độ tăng giá trung bình của phân khúc chung cư của toàn thị trường bất động sản TP.HCM có thể không bằng thị trường Hà Nội. Nhưng căn hộ cao cấp, hạng sang khu vực trung tâm TP.HCM lại có mức tăng giá mạnh, không kém cạnh thủ đô.

Chung Cư Trung Tâm TP.HCM Tăng Giá Mạnh

Theo dữ liệu thị trường của Batdongsan.com.vn chung cư là loại hình dẫn đầu lượng quan tâm 6 tháng đầu năm 2025, được dẫn dắt bởi nhu cầu mua ở thực và đầu tư khai thác. Chung cư dẫn đầu tỷ trọng mức độ quan tâm theo loại hình bất động sản bán với con số 29%. Riêng tại TP.HCM, mức độ quan tâm với loại hình chung cư trong tháng 6/2025 bật tăng lên tới 11% so với tháng 4/2025. Trong khi con số này tại Hà Nội chỉ là 2%. Giá bán chung cư trung bình tại TP.HCM đã lên tới 63 triệu đồng/m2, tại Hà Nội là 70 triệu đồng/m2.

Giá bán nhiều dự án cao cấp, hạng sang tại TP.HCM tăng mạnh. Ảnh: Thanh Niên

Điểm chung của cả TP.HCM và Hà Nội – 2 thị trường trọng điểm về nhà ở thì căn hô chung cư vẫn duy trì top đầu về mức độ quan tâm và biến động giá. Riêng tại TP.HCM, các dự án cao cấp, hạng sang khu vực trung tâm đang có mức tăng giá mạnh nhất. Năm 2017, giá một căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Masteri Thảo Điền giao dịch trên thị trường chỉ ở mức khoảng 3 tỷ đồng/căn thì đến này, các căn hộ tương đương về diện tích, vị trí được giao dịch thành công ở mức giá 7-8 tỷ đồng/căn. Năm 2016, tòa đầu tiên của dự án Empire City , có vị trí tại Thủ Thiêm được mở bán với mức giá 2.600-2.800 USD/m2 (bao gồm VAT), tương đương khoảng 60-70 triệu đồng/m2 theo tỉ giá thời điểm đó thì đến này các căn hộ tại dự án này được giao dịch với giá trung bình từ 170-200 triệu đồng/m2. Đặc biệt, những căn hộ view sông, giá rao bán lên tới 300-350 triệu đồng/m2.

Tại phường Bình Thạnh, năm 2014, dự án Vinhomes Central Park được mở bán với khoảng giá 45-50 triệu đồng/m2 thì đến thời điểm hiện tại, tùy loại diện tích, giá mỗi m2 tại đây đang được giao dịch ở mức trung bình 90-120 triệu đồng/m2. The Nassim Thảo Điền mở bán lần đầu vào năm 2015 với mức giá cao nhất là 80 triệu đồng/m2 thì đến năm 2025, giá các căn hộ tại dự án này được giao dịch ở mức giá trung bình là 135-180 triệu đồng/m2. Năm 2015, Estella Heights cũng thuộc khu Thủ Thiêm mở bán đợt đầu với giá bán từ 36 triệu đồng một m2 thì đến nay các căn hộ tại dự án này đang được giao dịch từ 110-150 triệu đồng/m2. Mức tăng khủng tương tự cũng diễn ra với các dự án ở Phú Mỹ Hưng và một số dự án hạng sang, cao cấp khác tại Thảo Điền, Thủ Thiêm.

chung cư Tp.hcm Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của chung cư TP.HCM Xem Ngay

Vì Sao Giá Chung Cư Cao Cấp, Hạng Sang TP.HCM Tăng Mạnh?

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết, lý do căn hộ chung cư TP.HCM nói chung và phân khúc căn hộ hạng sang, cao cấp tăng mạnh chủ yếu là do giá căn hộ sơ cấp tăng nhannh trong khi nguồn cung ít. Bên cạnh đó, lãi suất giảm mạnh cũng khiến nhà đầu tư đổ tiền vào chung cư. Đây cũng là loại hình đang được tháo gỡ pháp lý rất mạnh trong thời gian qua.

Ông Tuấn nhận định, chung cư TP.HCM trong năm 2025 sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường nhờ nhu cầu thực tăng trưởng, niềm tin hồi phục từ việc tháo gỡ pháp lý cùng nguồn cung mới chất lượng cao từ các chủ đầu tư uy tín. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần cẩn trọng với các dự án dễ bị làm giá trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Chung cư TP.HCM trong năm 2025 sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường nhờ nhu cầu thực tăng trưởng. Ảnh: Lao Động

Nhìn nhận về mức tăng của phân khúc cao cấp, hạng sang, giám đốc một sàn giao dịch bất động sản ở Thủ Thiêm cho biết thêm, các dự án hạng sang, cao cấp trên tập trung ở phường Sài Gòn, ven sông Sài Gòn và khu đô thị Thủ Thiêm – nơi được định vị là “trái tim” tài chính mới của thành phố. Bất động sản tại những vị trí này mang tính hữu hạn tuyệt đối, càng hiếm càng giá trị. Giới đầu tư coi đó là tài sản tích lũy lâu dài, bảo toàn và gia tăng giá trị qua thời gian, thay vì chỉ là chỗ ở. Ngoài ra, các dự án hạng sang, cao cấp thường đi cùng thiết kế độc bản hay dịch vụ chuẩn 5 sao luôn được giới siêu giàu săn đón. Không ít dự án dù chào bán với mức giá cao gấp nhiều lần thị trường chung vẫn tiêu thụ tốt nhờ yếu tố khẳng định đẳng cấp và tính biểu tượng.

“Thực tế cho thấy, phân khúc hạng sang, cao cấp tại TP.HCM không còn là cuộc đua số đông mà là sân chơi của một nhóm khách hàng đặc thù: ít nhạy cảm với giá, chú trọng giá trị bền vững và tính độc bản. Chính nhóm khách hàng này đã tạo nên sức bền cho thị trường, giúp giá căn hộ cao cấp trung tâm tăng cao”, vị này nhấn mạnh.

Xem thêm:

———

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 10/09/2025 – 14:38

Link nguồn: https://reatimes.vn/chung-cu-cao-cap-hang-sang-tphcm-tang-gia-manh-20225091011223873.htm

———-