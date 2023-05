Chung cư cao cấp nở rộ ở thị trường tỉnh

Làn sóng đổ về thị trường tỉnh đầu tư đã diễn ra trong vài năm gần đây. Trên thực tế, do đặc thù quỹ đất dồi dào, các dự án ở tỉnh thường phát triển mô hình khu đô thị quy mô lớn với đất nền xây biệt thự, liền kề hoặc shophouse. Mô hình chung cư vốn không được chuộng tại thị trường tỉnh, nếu có xuất hiện phần lớn là nhà ở xã hội, hướng tới việc giải quyết chỗ ở cho người thu nhập thấp. Thế nhưng từ đầu năm 2019 đến nay, hàng loạt chung cư cao cấp đã nở rộ tại các tỉnh.

Tại Vĩnh Phúc, đầu tháng 9, dự án chung cư cao cấp The City Light mở bán đợt đầu tiên với giá từ 19 triệu đồng/m2. Nằm tại nút giao Nguyễn Tất Thành – Tôn Đức Thắng, thuộc thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), The City Light được định vị là dòng sản phẩm cao cấp, với diện tích các căn hộ từ 40 – 108m2. Cũng trong tháng 9, dự án The Minato Residence đã chính thức ra mắt căn hộ mẫu với không gian mở mang đặc trưng kiến trúc Nhật Bản… The Minato Residence là dự án đầu tiên tại Việt Nam do chủ đầu tư Nhật Bản kiểm soát đồng bộ các khâu từ thiết kế, thi công, xây dựng và quản lý. Trên diện tích 1,26ha thuộc khu đô thị ven sông Lạch Tray, The Minato Residence gồm 2 tổ hợp là tòa thương mại và tòa căn hộ cao cấp, cung cấp cho thị trường đất Cảng 926 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ, có diện tích từ 51 đến 107m2.



Từ đầu năm 2019 đến nay, hàng loạt dự án chung cư cao cấp đã

Trong khi đó, Hải Dương đón dự án căn hộ cao cấp đầu tiên bao gồm cả mô hình condotel và officetel là APEC Mandala Wyndham Hải Dương của Apec Group. Tọa lạc tại ngã tư đường Lê Thanh Nghị giao với đường Yết Kiêu và Thanh Niên, phường Hải Tân. Dự án có tổng diện tích 1.541m2 với quy mô 250 căn hộ, được phân thành 2 công năng riêng biệt là condotel và officetel, diện tích các căn dao động từ 28-53 m2. APEC Mandala Wyndham Hải Dương được vận hành bởi thương hiệu Wyndham Hotel Group – một tập đoàn khách sạn lớn của Mỹ.

Không dừng ở đó, cũng trong năm 2019, chủ đầu tư Apec tiếp tục đổ bộ Lạng Sơn với dự án Apec Golden Palace nằm tại số 85 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Dự án có tổng diện tích hơn 5.000 m2 với mức đầu tư lên tới 1.000 tỷ đồng. Apec Golden Palace gồm 30 tầng, trong đó có 28 tầng căn hộ, 2 tầng tiện ích và 2 tầng hầm với tổng số 728 căn được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp, đáp ứng đầy đủ những dịch vụ, tiện nghi cần thiết như cà phê, bể bơi khoáng nóng, phòng tập gym, yoga, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng xông hơi…

Có thể nói sự hiện diện của chung cư cao cấp đang góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm bất động sản và hình thành nên những chuẩn mực sống mới ở thị trường tỉnh. Phân khúc chung cư cao cấp tại các thị trường này hướng đến đối tượng khách hàng là các chuyên gia cao cấp người Việt Nam và người nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hiện Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương và Lạng Sơn đều đang tập trung số lượng lớn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài (chủ yếu là Nhật Bản và Hàn Quốc) đến công tác và làm việc. Nhóm khách hàng này rất chú trọng và đòi hỏi cao về không gian sống. Họ sẵn sàng chi trả cao để có được chỗ ở như ý. Tuy nhiên, các tỉnh thành trên đều đang khan hiếm các cơ sở lưu trú chất lượng cao. Do đó, chung cư cao cấp sẽ nằm trong điểm ngắm của nhóm khách hàng này.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy dòng sản phẩm căn hộ cao cấp đang hấp lực mạnh các nhà đầu tư địa phương và nhà đầu tư đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… Giới đầu tư đều xuống tiền theo phương án đầu tư lâu dài là mua và cho thuê lại. Nhà đầu tư Lại Diệu Linh (Hà Nội) cho biết, suất đầu tư chung cư cao cấp tại thị trường tỉnh luôn thấp hơn so với Hà Nội, trong khi nguồn cung hiếm, nhu cầu cao nên bà tin giá thuê sẽ cao hơn hẳn so với việc cho thuê chung cư Hà Nội.

