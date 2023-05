Chung cư giảm nhiệt, đất nền tạo sóng trong tháng cuối năm

Báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 12/2021 của Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, trong thời điểm cuối năm, nhu cầu giao dịch trên toàn thị trường có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước đó nhưng nhìn chung vẫn tăng so với cùng kỳ 2020.

Cụ thể, tổng lượng tin đăng rao bán BĐS trên cả nước trong tháng 12 tăng 7% so với tháng trước và gần 13% so với cùng kỳ 2020. Đất nền tự do là loại hình có lượng tin rao bán tăng cao nhất tháng vừa qua với mức tăng gần 12%, dòng sản phẩm căn hộ chung cư, nhà phố, đất nền dự án cũng đều lần lượt ghi nhận lượng tin đăng bán tăng 8-9% so với tháng trước.

Xét về nhu cầu tìm kiếm bất động sản, trong tháng 12 thị trường dù ghi nhận nhu cầu tìm kiếm nhà đất giảm 3% so với tháng 11/2021 nhưng vẫn tăng hơn 10% so với thời điểm 2020. Căn hộ chung cư và nhà riêng là hai phân khúc có nhu cầu tìm mua giảm mạnh nhất, mức giảm gần 9% so với tháng 11/2021. Trong khi đó đất nền dự án và đất nền riêng lẻ là phân khúc có lượng quan tâm tăng hơn 4% dưới tác động từ làn sóng săn đất, sốt giá cục bộ tại một số thị trường phía Bắc.

Đất nền là phân khúc ghi nhận nhu cầu tìm mua tăng trong khi căn hộ và nhà riêng giảm mạnh trong tháng 12/2021.

Theo đó, Hà Nội hiện có mức độ quan tâm đất nền tăng 12% trong khi Đà Nẵng cũng tăng 6% trong tháng 12 vừa qua. Những điểm nóng về đất nền tại khu vực phía Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Dương cũng có nhu cầu tìm kiếm tăng trung bình từ 18-22%, riêng Hà Nam có lượng khách hàng tìm mua đất nền tăng 36% và là địa phương dẫn đầu phía Bắc về tăng trưởng nhu cầu tìm mua đất nền tháng cuối năm.

Tại thị trường phía Nam, diễn biến có phần trái ngược, TP.HCM có mức độ quan tâm giảm và lượng tin đăng tăng ở hầu hết các loại hình chính trong tháng 12. Tổng lượng tin đăng rao bán bất động sản tại TP.HCM dù tăng 7% so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn 8% so với cùng kỳ. Nhu cầu tìm kiếm BĐS tại TP.HCM cũng giảm 8%, trong đó đất nền dự án và đất tự do giảm 2-4% so với tháng. Nhà riêng và căn hộ chung cư cũng giảm 10% lượng quan tâm, còn biệt thự và nhà phố liền kề là phân khúc duy nhất ghi nhận nhu cầu mua tăng, với mức tăng khiêm tốn tầm 3% so với tháng trước.

Lý giải về xu hướng giảm của nhu cầu mua tại thị trường phía Nam, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, sự sụt giảm này chủ yếu đến từ việc nguồn hàng chào bán mới tung ra thị trường đang khá ít. Trong khi các dự án mới vừa triển khai vẫn đang ở giai đoạn giới thiệu và chưa chính thức bung nguồn hàng, loạt dự án hiện hữu với số lượng khiêm tốn hầu như đều đã bán xong trong tháng vừa qua. Riêng với phân khúc đất nền, TP.HCM gần như không có nguồn cung loại hình này trong suốt các tháng qua và nhượng lại sân chơi đất nền cho các thị trường tỉnh. Vậy nên người mua có nhu cầu tìm kiếm phân khúc này sẽ dịch chuyển về các địa phương vùng ven. Với loại hình biệt thự, nhà phố, trong tháng 12 đã có thêm khá nhiều dự án chất lượng ra hàng, dù giá bán tăng cao nhưng trong bối cảnh quỹ đất TP.HCM ngày càng khan hiếm, cung không đủ cầu, mức độ quan tâm tìm mua phân khúc này tăng cao là điều tất yếu.

Ông Đinh Minh Tuấn cho biết, lượng quan tâm và nhu cầu giao dịch BĐS tại TP.HCM, nhất là căn hộ chung cư sẽ gia tăng trong các tháng tới đây khi thị trường chuẩn bị chào đón khá nhiều dự án mới chất lượng. Riêng với thị trường đất nền, nhà phố, các đô thị vệ tinh vẫn sẽ là hướng phát triển chính và thu hút phần lớn nguồn cung cũng như giao dịch trong năm 2022 tới đây.

Phương Uyên