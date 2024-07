Chung cư Hà Nội dù giao dịch có phần chững lại trong 2 tháng gần đây nhưng mặt bằng giá vẫn đang neo cao cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trong bối cảnh giá cả leo thang, xu hướng người dân chấp nhận mua chung cư không có sổ ngày càng tăng.

Chung Cư Hà Nội Không Sổ: Lựa Chọn Của Người Mua Khi Giá Tăng Cao

Nhìn nhận về sự phát triển của thị trường chung cư Hà Nội, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Batdongsan.com.vn cho biết, chung cư Hà Nội là loại hình tạo động lực cho sự phục hồi và tăng trưởng của thị trường bất động sản Hà Nội. Chung cư Hà Nội cũng có mức độ quan tâm và giá bán tăng trưởng mạnh nhất trên thị trường. Dữ liệu trực tuyến thị trường 6 tháng đầu năm của Batdongsan.com.vn ghi nhận, mức độ quan tâm với loại hình chung cư tăng 40% so với cùng kì năm ngoái. Cùng biên độ thời gian, giá chung cư Hà Nội tăng trung bình 21%. Cũng theo ông Tuấn, hiện tại dù đã “hạ nhiệt” nhưng chung cư Hà Nội vẫn là phân khúc có thanh khoản tốt nhất thị trường và có tốc độ tăng giá mạnh nhất.

Chung cư Hà Nội là loại hình tạo động lực cho sự phục hồi và tăng trưởng của thị trường bất động sản Hà Nội. Ảnh: Nhịp sống thị trường

Do đó, không khó hiểu khi đà tăng giá liên tiếp của chung cư Hà Nội đã khiến giấc mơ an cư của đại bộ phận dân chúng gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân đã chấp nhận mua chung cư Hà Nội không có sổ, pháp lý dự án vẫn còn lùm xùm chỉ vì loại hình này có giá rẻ hơn so với mặt bằng chung.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Huệ mới chốt mua một căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh tại dự án HH Linh Đàm dù căn hộ chưa có sổ với giá 2,1 tỷ đồng. Chị Huệ cho biết cùng khu vực đó nhưng nếu là căn hộ đã có sổ thì mức giá phải trả sẽ cao hơn 30 đến 50%. Trong khi để có đủ số tiền 2,1 tỷ đồng mua nhà, hai vợ chồng đã phải vay mượn ngân hàng và cả người thân

Tương tự, chị Thùy Linh, nhân viên kinh doanh một hãng dược phẩm tại Đống Đa cũng mới quyết định xuống tiền mua căn chung cư 2 ngủ tại dự án Mỹ Sơn Tower (Thanh Xuân) – một dự án chưa có sổ với giá 2,7 tỷ đồng. Sau gần 2 năm tìm mua nhà, chóng mặt với mức tăng giá của chung cư Hà Nội, chị Linh chọn dự án này vì vị trí trung tâm và giá chỉ bằng 2/3 so với giá thị trường do chưa có sổ. Cùng diện tích, vị trí, những dự án xung quanh có mức giá cao hơn khoảng 1 tỷ đồng.

Chung Cư Hà Nội Chưa Sổ Tăng Giá Mạnh

Theo một khảo sát của Batdongsan.com.vn, khan hiếm nguồn cung khiến những dự án chung cư Hà Nội chưa có sổ, vẫn còn vướng mắc pháp lý cũng tăng giá mạnh. Đơn cử, chỉ khoảng 4 năm trước, các căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh tại dự án HH Linh Đàm chỉ có khoảng giá dao động 1,4-1,6 tỷ đồng/căn thì hiện tại giá dao động 1,950-2,3 tỷ đồng/căn. Tương tự, những căn 3 phòng ngủ tại dự án này khoảng 4 năm về trước chỉ có giá 1,7-1,9 tỷ đồng/căn thì giá hiện tại là 2.5-2,8 tỷ đồng/căn.

Khan hiếm nguồn cung khiến những dự án chung cư Hà Nội chưa có sổ, vẫn còn vướng mắc pháp lý cũng tăng giá mạnh. Ảnh: Zing News

Tại dự án Mỹ Sơn Tower, 4 năm trước, các căn 2 phòng ngủ chỉ có giá khoảng 2-2,3 tỷ/căn thì giá hiện tại giao dịch là 2,6-2,8 tỷ đồng/căn. Các căn 3 phòng ngủ tại dự án cũng tăng từ mức giá 2,4-2,6 tỷ đồng/căn lên mức 3,3-3,7 tỷ đồng/căn. Tại Thăng Long Yên Hòa (Cầu Giấy) – một dự án cũng chưa có sổ đỏ, giá bán các căn 2 ngủ 2 vệ sinh tăng từ mức giá 2,5-2,7 tỷ đồng/căn lên mức 3,5-3,7 tỷ đồng/căn. Các căn 3 phòng ngủ tăng giá từ mức 3,2-3,3 tỷ đồng/căn lên mức 4,2-4,4 tỷ đồng/căn.

Chung cư Hà Nội chưa sổ có mức tăng giá tương đương với các chung cư đã có sổ đỏ tại Hà Nội. Tuy nhiên, do không có sổ nên nền giá thấp hơn, do vậy, dù tốc độ tăng giá tương đương nhưng tổng giá vẫn thấp hơn 30-40% so với căn hộ đã có sổ đỏ. Chính bởi vậy, cùng một khu vực, cùng một vị trí, nhiều gia đình tiềm lực tài chính yếu đã lựa chọn mua dòng căn hộ chưa sổ.

Anh Nguyễn Văn Cương, môi giới chung cư Hà Nội khu vực Thanh Xuân và Đống Đa cho biết, với 8 năm trong nghề, như anh quan sát, thì trước đây, các căn chung cư Hà Nội không có sổ đỏ rất khó giao dịch. Thế nhưng khoảng 3 năm gần đây, khi chung cư Hà Nội tăng giá mạnh thì dòng chung cư không sổ cũng giao dịch rất tốt. Nhu cầu ở thực, an cư là rất lớn. Nhiều người mua chấp nhận cả các yếu tố rủi ro, không đảm bảo về pháp lý để có được chỗ an cư.

