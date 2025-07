Khan hiếm nguồn cung khiến các dự án chung cư Hà Nội ra hàng vào thời điểm này có lợi thế rất lớn trong việc chiếm lĩnh thị trường và xác lập tỉ lệ thanh khoản ấn tượng. Hướng tới nhu cầu ở thực – nhu cầu luôn nhức nhối của đại bộ phận dân chúng thành thị, chung cư Hà Nội tiếp tục là phân khúc “chiếm sóng” thị trường.

Như vậy, trong quý 3/2024, QMS Top Tower là dự án mới duy nhất ra hàng. Hiện thị trường vẫn chưa có thêm thông tin về các dự án chung cư Hà Nội khác sẽ mở bán trong quý 3/2024. Chính bởi vậy, hiện các căn hộ QMS Top Tower đang nhận được mối quan tâm rất lớn của khách hàng. Chị Nguyễn Phương Lan, nhân viên kinh doanh sàn giao dịch bất động sản Cenland – đơn vị phân phối chính thức dự án cho biết, đầu tháng 7 dự án mới mở bán chính thức nhưng số lượng khách tìm hiểu liên tục tăng mạnh trong tháng 6. “Do nguồn hàng mới trên thị trường quá khan hiếm, dự án này chỉ có khoảng 500 căn, không phải quy mô hàng nghìn căn như nhiều dự án khác nên tâm lý của nhiều khách hàng mua ở thực là sốt ruột, chờ đợi giá bán chính thức từ chủ đầu tư để quyết định. Họ có tâm lý là sợ không mua được”, chị Lan chia sẻ.

Trên thực tế, số ít dự án chung cư Hà Nội tung nguồn hàng trong quý 1 và quý 2 cũng ghi nhận thực tế thanh khoản rất tốt. Các đợt mở bán trên thị trường sơ cấp đều ghi nhận bảng hàng nhanh chóng hết hàng. Đơn cử như các dự án: tòa GS6, The Canopy Residences The Solar Park (đều thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City ). Hiện GS6 chỉ còn rất ít số lượng căn hộ diện tích to, The Solar Park đã bán xong tòa G3, chuẩn bị mở bán tiếp hai tòa G1 và G2. The Capony Residence cũng đã thanh khoản xong bảng hàng.