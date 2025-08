Thị trường chung cư Hà Nội trong tháng 7/2024 tiếp tục là phân khúc dẫn đầu toàn thị trường về mức độ quan tâm và đứng thứ 2 về lượng tin đăng. So với tháng trước đó, sự tăng trưởng không chỉ diễn ra với chung cư mà với hầu hết các phân khúc khác của thị trường.

Trên thị trường cho thuê, mức độ quan tâm tăng mạnh trên nhiều loại hình. Trong đó, chung cư và nhà trọ là 2 phân khúc có sự tăng trưởng mạnh nhất về mức độ quan tâm với các con số tăng trưởng cụ thể lần lượt là 15% và 10%. Các loại hình khác đều ghi nhận sự tăng trưởng của mức độ quan tâm. Trong đó, nhà riêng cho thuê có mức độ quan tâm tăng 3%, nhà mặt phố tăng 2%. Về lượng tin đăng của thị trường cho thuê, lượng tin đăng của chung cư tăng 7%, văn phòng tăng 13%, nhà riêng tăng 5% và biệt thự tăng 15%. Khu vực có mức độ quan tâm nổi bật là Cầu Giấy với mức tăng 11%, Hoài Đức 20% và Đống Đa tăng 13%.

Theo một khảo sát từ Batdongsan.com.vn, đà tăng giá của thị trường chung cư Hà Nội vẫn đang tiếp diễn và có xu hướng mạnh hơn trong khoảng 2 tháng gần đây. Đà tăng này được thiết lập sau khoảng tháng rưỡi thị trường chung cư Hà Nội có dấu hiệu chững lại, mặt bằng giá đi ngang.

Tại Hoài Đức, dự án Gemek tăng từ mức 2,7-2,8 tỷ đồng với căn 2 ngủ 2 vệ sinh lên mức 2,750-2,9 tỷ đồng/căn. Dự án The Golden An Khánh cũng ghi nhận mức tăng giá trung bình 200 triệu đồng/căn so với hơn một tháng trước đó. Tại quận Cầu Giấy, căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh dự án Home City được chào giá 4,7-4,9 tỷ đồng/căn, tăng trung bình 200-300 triệu đồng/căn so với gần 2 tháng trước đó. Các căn hộ tại Nam Trung Yên, với loại 2 ngủ, giá cũng tăng từ mức 2,8-3 tỷ đồng/căn lên mức 3,1-3,4 tỷ đồng/căn.