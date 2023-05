Thị trường chung cư Hà Nội tiếp tục đón một lượng nguồn cung mới đầu năm 2023. Phần lớn các dự án đều thuộc phân khúc trung và cao cấp, điểm sáng duy nhất của thị trường là một dự án nhà ở xã hội chính thức nhận hồ sơ.

Các dự án tung nguồn hàng mới trong giai đoạn này tập trung ở phía Tây và phía Đông của thành phố. Tuy nhiên, nguồn cung chỉ bằng một phần rất nhỏ so với cùng kì năm 2018 đổ về trước – giai đoạn thị trường chưa khan hiếm nguồn cung như hiện tại.

Cũng trong tháng 4, phân khu The Zurich thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park tiếp tục mở bán nguồn hàng mới. Ở phân khu này, Vinhomes và đối tác Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) cùng hợp tác để phát triển dự án. Được biết, The Zurich là phân khu căn hộ thuộc tổ hợp The Metropolitan của Vinhomes Ocean Park với tổng diện tích 18.625 m2, mật độ xây dựng 25%. Dự án gồm 3 tòa tháp căn hộ cao 37 tầng với diện tích đa dạng từ 40,9 – 104,4 m2, giá bán từ 43,5 triệu đồng/m2.