Chung Cư Hưng Yên, Khu Vực Thái Bình Cũ Giảm Tốc

Kể từ tháng 7 đến nay, thị trường chung cư tỉnh Hưng Yên, khu vực Thái Bình cũ ghi nhận sự giảm tốc đáng kể. Làn sóng tăng giá và đầu tư không còn nhộn nhịp như trước.

Trái Ngược Diễn Biến Thị Trường Chung Cư Hưng Yên

Trong khi chung cư thuộc khu vực Văn Giang (Hưng Yên) cũ với nguồn hàng đến từ Ecopark, nguồn hàng đến từ Masterise thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và 3 vẫn ghi nhận đà tăng giá và thanh khoản tốt trên cả thị trường thứ cấp (với Ecopark) và sơ cấp (với các dự án của Masterise) thì cùng thuộc Hưng Yên, chung cư khu vực Thái Bình cũ đang ghi nhận sự trầm lắng. Hiện giá chung cư Ecopark và Masterise đang có khoảng giá từ 60-90 triệu đồng/m2. Mức giá khá cao nhưng vẫn ghi nhận lượng hấp thụ tốt khu hút một lượng không nhỏ nhà đầu tư đến từ Hà Nội xuống tiền.

Giá bán chung cư Hưng Yên, thuộc khu vực Thái Bình cũ ghi nhận giá đi ngang. Ảnh: Lao Động

Giá bán trên toàn thị trường khu vực Thái Bình cũ đang ghi nhận thực tế đi ngang. Đơn cử, tại chung cư Đam San (phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) nay là phường Trần Hưng Đạo (tỉnh Hưng Yên), với dòng căn góc diện tích 60m2, giá chào bán vẫn là 1,2 tỷ đồng nhưng từ 2 tháng nay, có những căn vẫn chưa tìm được chủ mới. Theo môi giới, có chủ nhà đã giảm xuống 1,1 tỷ trong tháng Ngâu nhưng vẫn chưa tìm được khách. Những căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án này với mức giá hơn 800 triệu đồng/căn từng thanh khoản rất nhanh trong khoảng 1-2 tuần thì nay cũng cần đến cả tháng để giao dịch thành công.

Tại dự án Thành Công Tower , với đặc điểm dự án mới, quỹ căn lớn, giao dịch vẫn có nhưng không còn mạnh như hai tháng trước đó. Giá bán các căn hộ 3 phòng ngủ vẫn dao động 2,2-2,4 tỷ đồng/căn; các căn 2 phòng ngủ vẫn có giá chào bán 1,5-1,7 tỷ đồng/căn. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại dự án Eden Garden – dự án chung cư ghi nhận mức tăng giá tốt trong thời gian qua. Ở thời điểm hiện tại, các căn 2 phòng ngủ 2 vệ sinh tại dự án này vẫn đang có giá chào bán 2,4-2,7 tỷ đồng/căn. Những căn 2 phòng ngủ 1 vệ sinh có giá rao bán từ 2,1-2,3 tỷ đồng/căn. Lượng giao dịch trên thị trường cũng giảm nhẹ so với 2 tháng trước đó.

chung cư hưng yên Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của chung cư Hưng Yên. Xem Ngay

Thị Trường Chung Cư Hưng Yên, Khu Vực Thái Bình Cũ Đang Nghe Ngóng

Anh Nguyễn Trung Hiếu, môi giới bất động sản tại Thái Bình cũ cho biết, trên thực tế, không chỉ chung cư khu vực Thái Bình cũ mà ngay cả phân khúc đất nền cũng có sự trầm lắng nhẹ. Nguyên nhân là sau sáp nhập, trung tâm chính trị – hành chính được đặt tại tỉnh Hưng Yên đã kéo theo sự dịch chuyển của các cơ quan hành chính, công quyền và trụ sở nhiều công ty. Nhóm dịch chuyển này vốn là một lực cầu không nhỏ của thị trường bất động sản khu vực Thái Bình cũ. “Nhiều gia đình cả hai vợ chồng đều là công chức nhà nước hoặc có 1 trong 2 người làm công chức nhà nước đã có kế hoạch bán nhà để chuyển sang Hưng Yên nhằm thuận tiện việc đi lại khiến cung của thị trường tăng. Phân khúc chung cư với khoảng giá 2 tỷ vốn phù hợp nhóm khách hàng cán bộ công chức nhà nước do giá thành rẻ so với nhà đất đã lên tới 4-5 tỷ một căn vì thế bị sụt giảm một lực cầu không nhỏ”, anh Hiếu chia sẻ.

Nhiều nhà đầu tư ở khu vực Thái Bình cũ chuyển sang săn lùng đầu tư đất ở khu trung tâm hành chính mới của Hưng Yên. Ảnh: Dân Việt

Không chỉ lực cầu mua ở thực sụt giảm mà lực cầu đầu tư cũng suy yếu thời gian qua. Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, nhiều nhà đầu tư ở khu vực Thái Bình cũ bắt đầu chuyển sang săn lùng đầu tư đất ở khu trung tâm hành chính mới của Hưng Yên và không mặn mà xuống tiền với khu vực Thái Bình cũ. Sự chuyển dịch không gian địa lý này cũng khiến thị trường một số khu vực Thái Bình cũ trở nên trầm hơn do sự vắng mặt làm sóng của giới đầu tư.

Tuy nhiên, nhà đầu tư Thanh Lan, hiện sinh sống tại phường Trần Hưng Đạo (Hưng Yên), vốn là phường Đề Thám (Thái Bình) cũ cho rằng sự trầm lắng này sẽ không kéo dài lâu, thị trường sẽ trở lại nhịp vận động bình thường. “Tôi đánh giá nội lực về kinh tế của toàn tỉnh Hưng Yên sẽ tăng trưởng mạnh sau sáp nhập nhờ các quyết sách ở tầm vĩ mô. Một khi kinh tế tăng trưởng tốt thì nhu cầu nhà ở, bất động sản thương mại, dịch vụ của toàn thị trường sẽ tăng trưởng theo. Do đó, lực cầu mua ở thực vốn là lực cầu bền vững của thị trường sẽ luôn hiện hữu ở các khu vực vốn phát triển và có tiền đề cho phát triển từ trước đó”, bà Lan nhấn mạnh.

Xem thêm:

——-

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 08/09/2025 – 14:10

Link nguồn: https://reatimes.vn/chung-cu-hung-yen-khu-vuc-thai-binh-cu-giam-toc-202250906094135612.htm

———