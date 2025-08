Chung Cư Khu Vực Trung Tâm Hà Nội Vẫn Tiếp Tục Tăng Giá

Mặt bằng giá chung cư Hà Nội trên thị trường thứ cấp đang đi ngang từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, một số dự án ở các vị trí lõi trung tâm thủ đô vẫn đang ghi nhận đà nhích giá nhẹ.

Giá Tiếp Tục Tăng Khu Vực Lõi Trung Tâm

Tại Hà Nội, các quận nội đô lịch sử như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng vốn được coi là các quận lõi trung tâm thủ đô. Trái ngược với diễn biến đi ngang của thị trường chung cư Hà Nội nói chung, giá căn hộ tại 4 quận này vẫn đang tiếp tục đà tăng giá.

Cụ thể, tại quận Ba Đình, giá bán căn hộ loai 1 phòng ngủ tại dự án Vinhomes Metropolis (Liễu Giai) thời điểm trước Tết dao động 8,5-9 tỷ đồng/căn thì đến thời điểm hiện tại, nhiều chủ nhà chào giá 8,8-9,3 tỷ đồng/căn. Giá bán tăng trung bìn 300 triệu đồng/căn. Mức tăng 300-500 triệu đồng/căn cũng được ghi nhận đối với căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ. Trước Tết Nguyên đán, nhiều căn 2 phòng ngủ được chào giá 13-15 tỷ đồng/căn thì giá thời điểm hiện tại là 13,5-15,5 tỷ đồng/căn. Các căn 3 phòng ngủ giá cũng tăng từ 19,5-23,5 tỷ lên 20-24 tỷ/căn.

Căn hộ khu vực trung tâm Hà Nội vẫn tiếp tục tăng giá. Ảnh: Báo Tin Tức

Tương tự, tai dự án Diamond Park Plaza (Láng Hạ), giá bán các căn hộ cũng ghi nhận xu hướng đi lên. Cụ thể, giá bán các căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án này đã tăng từ 7,3-8 tỷ đồng/căn lên mức 7,8-8,5 tỷ đồng/căn. Những căn 2 phòng ngủ cũng tăng giá từ 11,5-13 tỷ đồng/căn lên mức 12-13,5 tỷ đồng/căn. Mức tăng trung bình từ 3-5% cũng được ghi nhận ở loại căn 3 phòng ngủ của dự án này.

Cùng biên độ thời gian, tại dự án Lancaster (Núi Trúc), căn hộ 1 phòng ngủ cũng tăng từ 4,5-5 tỷ đồng/căn lên mức 5-5,5 tỷ đồng/căn. Các căn có diện tích hơn 100m2 cũng tăng từ mức giá trung bình 15-16 tỷ đồng/căn lên mức 15,5-16,5 tỷ đồng/căn.

Thuộc quận Đống Đa, dự án Hà Thành Plaza , so với trước Tết Nguyên đán, giá bán các căn 2 ngủ với diện tích khoảng 70m2 cũng tăng từ mức 5,5-5,6 tỷ đồng/căn lên mức 5,7-5,9 tỷ đồng/căn. Dòng căn 3 ngủ cũng tăng trung bình khoảng 500 triệu đồng/căn với mức giá rao bán phổ biến khoảng 9 tỷ đồng/căn ở thời điểm hiện tại. Mức tăng tương tự cũng được ghi nhận tại dự án Hateco Laroma (Láng Thượng), chung cư M5 Nguyễn Chí Thanh…

Chung Cư hà nội Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của chung cư Hà Nội. Xem Ngay

Giá Căn Hộ Vùng Lõi Trung Tâm Sẽ Tiếp Tục Tăng

Lý giải vì sao trong khi thị trường chuyển nhượng chung cư ghi nhận mặt bằng giá đi ngang nhưng riêng chung cư thuộc các quận nội đô lịch sử vẫn tăng giá, chị Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, môi giới căn hộ tại các quận này cho biết, với lịch sử hình thành lâu đời, quỹ đất tại các quận nội đô lịch sử – lõi trung tâm đã cạn kiệt, gần như không thể xuất hiện thêm dự án mới, cung rất khan hiếm. Trong khi đó, lực cầu tại khu vực lõi trung tâm luôn lớn, hiện hữu. Thực tế này chính là nguyên nhân là khiến giá chung cư vùng lõi vẫn tăng, trong khi các khu vực khác ghi nhận đi ngang, thậm chí giảm nhẹ.

Nguồn cung căn hộ khu vực các quận, huyện vùng ven áp đảo nguồn cung toàn thị trường Hà Nội. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, riêng trong năm 2024, khu vực lõi trung tâm bao gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng chỉ có khoảng 400 sản phẩm được tung ra thị trường, chiếm tỷ trọng 1% tổng nguồn cung căn hộ Hà Nội. 99% nguồn cung còn lại của thủ đô tập trung ở các quận, huyện vùng ven. Sự khan hiếm khiến căn hộ khu vực lõi tiếp tục tăng giá, trong khi đà tăng đã chững lại ở các quận, huyện vùng ven.

Ngoài ra, theo ông Đính, nếu so với đầu năm 2019, giá chào bán căn hộ trung bình tại 4 quận trung tâm Hà Nội đã tăng gấp đôi và cao hơn 30% so với mức tăng trung bình của toàn Hà Nội. Trong đó, Hai Bà Trưng và Đống Đa là hai quận dẫn đầu về tốc độ tăng giá trong 5 năm qua. Đà tăng của căn hộ vùng lõi khả năng vẫn tiếp diễn trong thời gian tới do lực cầu “khổng lồ” từ quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa của khu vực trung tâm.

Xem thêm:

————-

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 30/05/2025 – 08:46

Link nguồn: https://reatimes.vn/chung-cu-khu-vuc-trung-tam-ha-noi-van-tiep-tuc-tang-gia-202250530083342467.htm

————-