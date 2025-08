Chung cư mini đang là phân khúc được nhiều nhà đầu tư chú ý, đặc biệt tại các thị trường nhức nhối về nhà ở như Hà Nội, TP.HCM. Thế nhưng, vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong tại Hà Nội mới đây đã khiến thị trường này chao đảo.

Sự lên ngôi của bất động sản dòng tiền khi thị trường bất động sản nói chung đóng băng đã chứng kiến sự trỗi dậy của chung cư mini. Với diện tích nhỏ, nằm ở các quận trung tâm Hà Nội, tổng giá thành rẻ, chung cư mini là lựa chọn của nhiều người thu nhập thấp cả trên cả thị trường mua bán và cho thuê. Đặc biệt, trong khoảng 3 năm gần đây, khi giá chung cư Hà Nội liên tục tăng cao, các dự án bình dân, giá rẻ và nhà ở xã hội khan hiếm trầm trọng thì chung cư mini là giải pháp khả dĩ hơn cả về chốn an cư của nhiều người dân Hà Nội.

Anh Đỗ Văn Quý, môi giới chung cư mini quận Đống Đa cho biết, chung cư mini có tỉ lệ lấp đầy rất tốt trên thị trường cho thuê. Các toà chung cư mini thuộc các quận trung tâm như Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân không đủ cung để đáp ứng lực cầu của thị trường. Trên thị trường mua bán, do vấn đề pháp lý, chung cư mini không thực sự hút khách mua. Tuy nhiên, khoảng 2 năm gần đây, khi giá nhà Hà Nội tăng quá cao, nguồn cung giá rẻ không có, lượng người mua chung cư mini tăng đáng kể so với những năm trước đó. Nhiều người dân do tài chính hạn chế nên chấp nhận mua chung cư mini để an cư, dù không tách được sổ riêng mà chỉ là sổ đồng sở hữu cả toà nhà.