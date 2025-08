Chung cư mini, nhà tập thể cũ giảm mạnh sức mua

Chung cư mini, nhà tập thể cũ – những loại hình nhà ở không đảm bảo các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đang sụt giảm mạnh lượng người quan tâm, tìm mua chỉ sau 2 tuần xảy ra vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (Hà Nội) diễn ra vào đầu tháng 9/2023.

Hai tuần sau vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, thị trường chung cư mini, nhà tập thể cũ Hà Nội đang từ sôi động bỗng trở nên hiu hắt, ảm đạm. Dù hai loại hình nhà ở này tồn tại nhiều bất cập và nhược điểm nhưng với hàng loạt lợi thế như vị trí trung tâm, giá thành rẻ nên vẫn rất thu hút người mua ở, đặc biệt trong bối cảnh giá căn hộ Hà Nội tăng cao. Tuy nhiên, sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Hà Nội), lượng người mua ở hai phân khúc này đang giảm mạnh.

Không chỉ chung cư mini, nhà tập thể cũ cũng đang bị người mua nhà "ái ngại" do lo ngại về an toàn phòng cháy chữa cháy

Chị Phạm Thị Cương, môi giới chung cư mini quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, chị đang có sẵn trong tay nguồn hàng là 4 toà chung cư mini nằm rải rác ở nhiều phường thuộc các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân. Giá bán dao động từ 11-18 tỷ đồng/toà với số lượng phòng từ 12-26 phòng/toà. Xuất phát điểm là một môi giới bán nhà riêng, nhà phố Hà Nội, chị Cương mới chuyển sang môi giới chung cư mini trong khoảng 2 năm gần đây – cũng là 2 năm mà thị trường căn hộ Hà Nội liên tiếp thiết lập mặt bằng giá mới, mà giá sau luôn cao hơn giá trước. Chị trở nên “khấm khá” với phân khúc này.

Thế nhưng, 2 tuần qua, chị Cương hoàn toàn không có khách hỏi mua các toà chung cư. Chị Cương cho biết: “Không có một cuộc điện thoại, tin nhắn nào trong suốt 2 tuần gần đây. Điều này trái ngược hoàn toàn với quãng thời gian trước đó, qua các kênh quảng cáo, tôi nhận về trung bình khoảng 2-3 cuộc gọi mỗi ngày”.

Không chỉ những môi giới bán cả toà chung cư giá trị lớn gặp khó mà ngay cả những môi giới bán các căn chung cư mini riêng lẻ với giá thành dao động 900 triệu đồng-1,7 tỷ đồng/căn cũng đang chật vật tìm khách. Môi giới Võ Minh Huy (trú tại ngõ 358 Bùi Xương Trạch,Thanh Xuân) chia sẻ, trước khi xảy ra vụ cháy, với những căn chung cư mini có khoảng giá từ 900 triệu đồng-1,2 tỷ đồng/căn đều rất thu hút người mua và giao dịch cũng rất nhanh. Thế nhưng 2 tuần gần đây, lượng khách tìm mua giảm mạnh, gần như không có khách hỏi và đi xem nhà. Thị trường mua bán chung cư mini nhanh chóng trở nên ảm đạm sau vụ cháy.

Không chỉ chung cư mini, phân khúc nhà tập thể cũ Hà Nội cũng đang chịu những ảnh hưởng nhất định. Dù cấu trúc và thiết kế của nhà tập thể cũ không chia nhỏ diện tích và “nhồi nhét” người như chung cư mini nhưng phần lớn những căn tập thể cũ của Hà Nội đều được hình thành từ những thập niên 60 đến 90 của thế kỷ trước. Do đó, loại nhà này xuống cấp nghiêm trọng, bị cơi nới, làm các chuồng cọp, không đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy. Nhà tập thể cũ cũng đang gặp phải sự “ái ngại” của khách hàng. Chị Hồng Minh, một môi giới nắm trong tay nguồn hàng nhà tập thể cũ khá lớn tại các quận Đống Đa, Ba Đình cho biết, nhiều khách hàng chị đang chăm sóc đã quyết định từ bỏ ý định mua nhà tập thể cũ sau khi vụ cháy xảy ra. Lượng khách tìm mua nhà tập thể cũ cũng giảm mạnh do người mua lo ngại về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Nhìn nhận về thị trường chung cư mini, nhà tập thể cũ, ông nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, sự thiếu hụt trầm trọng nhà ở giá rẻ khiến những căn hộ chung cư đảm bảo chất lượng là ước mơ xa vời với nhiều người. Khi đó, chung cư mini là lựa chọn phù hợp nhằm thỏa mãn đồng thời nhu cầu về nơi ở khi vị trí trung tâm và giá thành rẻ.

Việc kiểm soát xây dựng, vận hành chung cư mini phải được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên,đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy

Ông Đính cho rằng cần có thêm các quy định yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn về việc đầu tư, xây dựng chung cư mini. Các cơ quan chức năng cần tuyệt đối tránh phê duyệt các chung cư mini có vị trí sâu trong ngõ, khó tiếp cận. Cũng như các dự án nhà ở khác, chung cư mini cũng cần có những quy định tối thiểu về hạ tầng xung quanh. Ngoài ra, “năng lực, trách nhiệm” của người chủ CCMN cũng phải được quy định rõ.

Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng nhấn mạnh việc kiểm soát xây dựng, vận hành chung cư mini phải được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên,đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy… Người mua chung cư mini cũng cần xem xét kĩ hồ sơ pháp lý như giấy phép xây dựng, chung cư mini đó có phê duyệt an toàn phòng cháy chữa cháy do cơ quan Công an thẩm định và cấp phép hay không.

Nhìn nhận về thị trường mua bán căn hộ chung cư mini, nhà tập thể cũ, bà Lê Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phẩn Bất động sản Times Pro cho biết, khi mua các loại chung cư mini nói riêng, chung cư nói chung hay nhà ở tập thể, bài toán kinh tế không chỉ ở chất lượng sản phẩm, một số tiện ích xung quanh mà người mua chung cư cần quan tâm đến các giải pháp giải quyết tình huống nguy cấp tại chính các dự án.

Một ví dụ như lối thoát hiểm chung cư, một số chủ đầu tư để tiết kiệm diện tích và tăng số lượng sản phẩm, lối thoát hiểm sẽ nhỏ hơn. Điều này dẫn đến thực trạng là khi xảy ra các tình huống nguy cấp thì các lối thoát hiểm không giải quyết được vấn đề, không phát huy được chức năng vốn có. Một số chủ đầu tư lại quan tâm vấn đề này, thậm chí thiết kế đến 2-3 lối thoát hiểm để giải quyết vấn đề cho người mua chung cư, chi phí này có thể kiến giá mỗi chung cư tăng thêm một chút.

“Vì vậy khi mua chung cư người mua cần chú ý đến các chi phí liên quan. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Người mua cần có cái nhìn bao quát để có mức chi phù hợp nhất với sản phẩm đang tìm hiểu, tránh việc chỉ nhìn những lợi ích trước mắt mà bỏ quên những vấn đề thiết yếu”, bà Ngọc Anh nhấn mạnh.

