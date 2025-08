Chung Cư Phía Tây TP.HCM Tăng Trưởng Cả Giá Bán Và Giá Thuê

Nguồn cung sơ cấp hạn chế trong khi lực cầu ở thực tại phía Tây TP.HCM liên tục gia tăng đã khiến thị trường chung cư khu vực này tăng trưởng cả về giá bán và giá thuê.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận mặt bằng giá trên thị trường thứ cấp của chung cư khu vực phía Tây TP.HCM có sự biến động đáng kể trong thời gian qua. Cụ thể, tại quận 6 cũ, giá bán căn hộ chung cư D – Homme (giờ thuộc phường Bình Phú, TP.HCM) tăng khoảng 150-250 triệu đồng so với hơn một năm trước đó. Mặt bằng giá căn hộ tại đây đang được rao bán trung bình từ 65-74 triệu đồng/m2, cao hơn so với năm ngoái từ 2 đến 3 giá. Thậm chí, có nhiều căn góc, vị trí đẹp, giá bán có thể tăng trung bình 300 triệu đồng/căn so với 1 năm trước đó. Hay tại dự án Lucky Palace thuộc phường Bình Tây (TP.HCM), giá rao bán đang ở mức phổ biến 50-60 triệu đồng/m2, tăng khoảng 2-3 giá so với mức phổ biến là 47-58 triệu đồng/m2 của năm ngoái.

Tại khu vực phường Tân Thới Nhất quận 12 cũ, nay là phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM), giá bán căn hộ Prosper Plaza đang ở mức 43-48 triệu đồng/m2, mức giá này cũng tăng từ 2-4 giá so với cùng kì năm ngoái, khiến mức tăng tổng của một căn hộ đạt trung bình khoảng 200 triệu đồng/căn. Giá căn hộ 8X plus cũng tăng từ mức 38-40 triệu đồng/m2 lên mức 41-44 triệu đồng/m2. Chung cư Tecco Green Nest , giá cũng tăng từ mưc 31-33 triệu đồng/m2 lên mức 33-35,5 triệu đồng/m2. Tại khu vực phường Thới An, các dự án như PiCity High Park giá bán tăng từ 38-40 triệu đồng/m2 lên mức 42-44 triệu đồng/m2. Tại dự án Happy One, mức giá cũng tăng từ mức 44-45 triệu đồng/m2 lên 46-47 triệu đồng/m2. Mức tăng tương tự cũng được ghi nhận tại các dự án như Ipark An Sương, Stown Tham Lương, Thái An, Đông Hưng…