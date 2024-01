Nhiều dự án chung cư tăng giá bán sơ cấp trong năm 2023 ở cả TP HCM và Hà Nội bất chấp thị trường thanh khoản kém, giao dịch đóng băng, theo Bộ Xây dựng.

Chung Cư Tăng Giá Sơ Cấp Từ 3-4%

Báo cáo về thị trường nhà ở và bất động sản quý 4/2023 do Bộ Xây dựng công bố mới đây cho thấy, dù thị trường bất động sản năm 2023 có nhiều phân khúc suy giảm, thậm chí đóng băng, nhưng phân khúc căn hộ chung cư tăng giá liên tục.

Chung cư tăng giá trong năm 2023 trong khi đất nền và nhà riêng lại giảm. Ảnh: Tiền Phong.

Theo ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, hiện mức giá bình quân căn hộ chung cư Hà Nội là khoảng 53 triệu đồng/m2, tại TP.HCM là vào khoảng 61 triệu đồng/m2. Tại Hà Nội, ghi nhận nhiều dự án chung cư tăng giá khoảng từ 3,5-4%. Cụ thể giá chung cư thuộc quận Thanh Xuân tăng khoảng 3,5%; chung cư quận Hà Đông tăng khoảng 3,7%; quận Hoàng Mai tăng khoảng 3,8%; căn hộ quận Nam Từ Liêm tăng khoảng 4,1%…

Cụ thể hơn, theo Bộ Xây dựng, một số dự án chung cư tăng giá cao như dự án Golden Land (Thanh Xuân) tăng khoảng 3,5% lên mức 38,7 triệu đồng/m2; chung cư HH2 Linh Đàm (Hoàng Mai) tăng khoảng 3,8% lên mức 25,7 triệu đồng/m2; chung cư The Sparks (Hà Đông) tăng khoảng 3,7% (lên mức 28,3 triệu đồng/m2), Goldsilk Complex (Hà Đông) tăng khoảng 4,1% lên mức 33,5 triệu đồng/m2 hay chung cư Hoàng Thành Pearl (Nam Từ Liêm) tăng 4,1% lên mức 52,3 triệu đồng/m2…

Còn ở TP.HCM, chung cư tăng giá mạnh hơn, trung bình từ 3,8 -6%. Ví như chung cư The Estella (quận 2) tăng khoảng 4,1%, The Opera Residence (quận 2) tăng khoảng 3,9%, Mỹ Khánh 3 (quận 7) tăng khoảng 3,6%, The Art (quận 9) tăng khoảng 3,8%…

Cũng theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản hiện nay gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân, giá dưới 25 triệu đồng/m2 mà chủ yếu là phân khúc căn hộ trung cấp và cao cấp giá từ 25-70 triệu đồng/m2. Trong đó, giá bán căn hộ chung cư bình dân có mức từ 25-35 triệu đồng/m2; căn hộ chung cư trung cấp giá khoảng 35 triệu đến dưới 50 triệu đồng/m2; căn hộ chung cư cao cấp giá trên 50 triệu đồng/m2, phổ biến ở mức 60-70 triệu đồng/m2.

Không chỉ chung cư tăng giá, trong năm 2023, loại hình biệt thự, liền kề dù lượng giao dịch thấp nhưng vẫn có mức giá cao. Tại Hà Nội, dự án Mailand Hanoi City, dự án Ciputra Hà Nội, dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây – Starlake có mức giá bán trong khoảng từ 160-300 triệu đồng/m2. Tại TP.HCM, dự án biệt thự Mỹ Phú 2, Vinhomes Central Park, Saigon Mystery Villas… có mức giá khoảng 140-400 triệu đồng/m2.

Trong năm qua chỉ có 2 loại hình bất động sản giảm giá mạnh là nhà riêng lẻ và đất nền trong dự án. Theo đó, giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ giảm 10-14% tại nhiều địa phương. Cụ thể như giá nhà riêng Đà Nẵng giảm 13,1%; Hà Nội giảm 10,8%; TP.HCM giảm 12%; Khánh Hòa giảm 12,3%; Đồng Nai giảm 10,9%…

Có Khả Năng Sẽ Tăng Lại Trong Năm Nay?

Bàn về thời điểm chung cư tăng giá trở lại, theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, trong giai đoạn dài từ năm 2015 đến 2023, chỉ số tăng giá chung cư ở Hà Nội và TP.HCM lần lượt là 82% và 56%. Còn theo tính toán của Savills Việt Nam, mức tăng trưởng giá căn hộ chung cư từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2023 là 13%/năm.

Điều đáng nói, dù phân khúc căn hộ chung cư tăng giá khá cao những năm qua nhưng theo rất nhiều chuyên gia, trong năm 2024, phân khúc này vẫn sẽ tiếp tục "nóng" lên. Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam, giá chung cư tại các đô thị lớn dù đã cao nhưng đà tăng vẫn tiếp tục vì lượng cầu lớn trong khi nguồn cung hạn chế, mức tăng có thể từ 3-8%.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc CBRE Việt Nam, trong năm 2024, nguồn cung mới được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trở lại ở hai thành phố. Tại Hà Nội, thị trường dự kiến ghi nhận gần 16.000 căn hộ chung cư và hơn 6.000 căn nhà ở thấp tầng mở bán mới, phần lớn đến từ các dự án đại đô thị ở phía Tây và phía Đông thành phố.

Tại TP.HCM, nguồn cung dự kiến duy trì hạn chế, đón nhận lần lượt hơn 9.000 căn hộ chung cư và 1.000 căn nhà ở thấp tầng. Trong ngắn hạn, nguồn cung tiếp tục hạn chế, trong khi nhu cầu lớn sẽ khiến giá bán tiếp tục neo ở mức cao.

Nhìn về triển vọng thị trường trong thời gian tới, bà Dương Thùy Dung cho biết, mặt bằng lãi suất đang theo hướng bình ổn trở lại, trong khi đó các yếu tố về chính sách và pháp lý đang trong lộ trình sửa đổi và thông qua, đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất sẽ góp phần khiến niềm tin thị trường được cải thiện, từ đó giúp thị trường phục hồi trong năm 2024.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARs), nguyên nhân dẫn đến thị trường chung cư sẽ tiếp tục "lên ngôi" là do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu nhà ở của người dân tại các đô thị lớn vẫn rất cao. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản kéo dài, khiến nguồn cung không thể đáp ứng ngay lập tức. Nhiều dự án cũng bị đình trệ do vướng mắc pháp lý khiến cho nguồn cung sẽ càng eo hẹp. Do đó, nhiều khả năng chung cư tăng giá trở lại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng lưu ý, giá chung cư đang ở mức khá cao trong khi các giá sản phẩm thấp tầng về mức hợp lý có thể tạo ra xu hướng dòng tiền của nhà đầu tư sẽ chốt lời phân khúc căn hộ và tìm đến các sản phẩm thấp tầng như liền kề và biệt thự trong năm 2024.

Phương Uyên

