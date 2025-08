Giá bán và giao dịch trên thị trường chung cư Hà Nội không còn nhảy múa như năm ngoái. Làn sóng đầu tư đã lắng lại, thị trường chứng kiến sự áp đảo và tăng trưởng của người mua ở thực. Làn sóng mua ở thực đang tạo nên sự bền vững cho thị trường này.

Cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp của chung cư Hà Nội đều đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của làn sóng mua ở thực. Anh Nguyễn Phúc Lộc, môi giới căn hộ tại dự án The Pride (Hà Đông) cho biết, vào năm ngoái, rất nhiều nhà đầu tư “săn lùng” các căn hộ tại dự án này với mục đích mua rồi cho thuê hoặc mua rồi chờ giá tăng cao để bán lại. Thế nhưng từ sau Tết Nguyên đán đến nay, khi đà tăng giá chung cư bắt đầu chững lại, thị trường ghi nhận làn sóng bán ra khá mạnh của giới đầu tư. Sự “bình ổn” của thị trường chứng kiến làn sóng mua ở thực tăng mạnh.

Cũng theo anh Lộc, dấu hiệu rõ nhất của một thị trường chủ đạo người mua ở thực là các quyết định mua bán không còn diễn ra chóng vánh như giai đoạn sốt nóng. Anh Lộc cho biết, vào năm ngoái, một căn hộ có thể sang tay lướt cọc 2 lần trong một tháng. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, một căn hộ nếu được chào bán với mặt bằng giá thị trường ở phân khúc trung cấp thì cần trung bình từ 3 tuần đến 1 tháng để giao dịch thành công hoặc có thể lâu hơn. “Khách mua ở thực khác với khách mua đầu tư. Thời gian đưa ra quyết định lâu hơn, họ cân nhắc nhiều yếu tố đáp ứng nhu cầu sống thường ngày. Thế nên có khi quyết định được đưa ra thì căn hộ đã bị người khác mua mất. Trong khi với khách đầu tư, trong cơn sốt nóng của thị trường, do ảnh hưởng của tâm lý FOMO, họ có thể ngay lập tức xuống tiền khi có căn hộ ưng ý”. Hơn 90% giao dịch tại dự án The Pride kể từ thời điểm sau Tết Nguyên đán đến nay là các giao dịch từ người mua ở thực.

Tại dự án Vinhomes Smart City , môi giới Nguyễn Minh Hoàng cũng cho biết, lượng nhà đầu tư đã sụt giảm 80% so với cùng kì năm ngoái. Thị trường áp đảo người mua ở thực. Vào năm ngoái, lượng nhà đầu tư tìm mua căn hộ ở đây tập trung chính vào dòng sản phẩm diện tích nhỏ là studio và căn hộ 1 ngủ+1. Đây là 2 dòng sản phẩm dễ cho thuê nhất và cũng dễ thanh khoản nhất. Đến thời điểm hiện tại, 2 dòng sản phẩm trên vẫn ghi nhận giao dịch tốt do phù hợp tài chính người mua ở thực với khách hàng mua chính là người trẻ độc thân, gia đình trẻ. Tuy nhiên, lượng người mua các sản phẩm diện tích lớn, căn từ 2 ngủ cũng tăng mạnh, lượng giao dịch gấp đôi so với cùng kì năm ngoái. Khách hàng mua các căn diện tích lớn gần như toàn bộ là người mua ở thực, là nhóm khách gia đình. Đến t hời điểm hiện tại, khách mua cho thuê hay mua đợi tăng giá hiện chỉ chiếm khoảng 20%.