Chung cư TP.HCM 2 tháng cuối năm 2023 đang bước vào thời điểm sôi động nhờ nhiều hoạt động, khởi công, mở bán, cất nóc, bàn giao từ các chủ đầu tư .

So với giai đoạn đầu năm, phân khúc căn hộ chung cư TP.HCM và một số tỉnh lân cận đã có nhiều hơn các tín hiệu tích cực. Giao dịch cải thiện rõ với những dự án pháp lý chuẩn chỉnh và chính sách bán hàng ưu đãi. Không ít chung cư TP.HCM mở bán cuối năm đã đón nhận sức cầu tốt.

Cụ thể, cuối tuần vừa qua dự án căn hộ Akari City giai đoạn 2 của Nam Long triển khai tại quận Bình Tân đã ghi nhận được 30 giao dịch thành công chỉ trong buổi sáng chào bán. Dự án này có giá chỉ từ 45 triệu đồng/m2 kết hợp chính sách thanh toán 30% giá trị sản phẩm, hỗ trợ lãi suất 7%/ năm trong 2 năm liên tục, ân hạn nợ gốc 24 tháng… điểm nổi bật của dự án này là pháp lý hoàn thiện và duy trì tiến độ thị công cực kỳ đảm bảo.

Bên cạnh hoạt động mở bán, dự án cũng vừa tiến hành cất nóc 4 tòa tháp thuộc giai đoạn 2 theo đúng tiến độ, đánh dấu hoàn tất phần kết cấu của toàn bộ công trình, dự kiến bàn giao nhà vào quý 4/2024. Giai đoạn 2 của Akari City gồm 4 tòa tháp: AK 7, 8, 9 và AK NEO cao 30 tầng với 1.690 căn hộ, khởi công từ giữa năm 2022, hiện đã đón gần 2.000 gia đình về sinh sống, tỷ lệ sáng đèn đạt hơn 90% từ khi bàn giao.

Thị trường căn hộ chung cư TP.HCM còn đón thêm một số dự án mới triển khai mở bán như CĐT Phú Mỹ Hưng chuẩn bị ra mắt và dự kiến mở bán chính thức dự án căn hộ cao cấp The Aurora (quận 7). Dự án nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng có giá dự kiến từ 90 – 100 triệu đồng/m2 đã bao gồm thuế VAT 10% và phí bảo trì 2%.

Hay chủ đầu tư Khang Điền cũng đang hoàn tất chuẩn bị để chính thức chào bán dự án The Privia (Bình Tân) trong tháng 12 tới đây. Dự án này hiện đang trong giai đoạn nhận đặt chỗ, có giá từ 48 triệu đồng/m2, các chính sách bán hàng cũng nhiều ưu đãi hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của người mua chung cư TP.HCM.

Trước đó, Chủ đầu tư là Công ty Gamuda Land cùng tổng thầu là Công ty CP Xây dựng Hòa Bình cũng đã làm lễ cất nóc khu căn hộ cao cấp Diamond Centery thuộc Khu đô thị Celadon City (quận Tân Phú, TP.HCM) đúng thời hạn cam kết. Một chủ đầu tư khác là Masterise Homes cũng tổ chức lễ cất nóc dự án LUMIÈRE Boulevard tại đại đô thị Grand Park, TP.Thủ Đức.

Còn tại thị trường tỉnh, Thang Long Real Group chính thức khởi công xây dựng dự án FIATO City tại Nhơn Trạch, Đồng Nai sau khi có giấy phép xây dựng. Tập đoàn Bcons cũng cho biết sẽ tiến hành cất nóc dự án Bcons Polygon (TP. Dĩ An, Bình Dương) vào cuối năm nay. Cùng khu vực, Coteccons và Tập đoàn Lê Phong cũng chọn thời điểm cuối năm khởi công dự án The Emerald 68 sau khoảng thời gian trì hoãn về pháp lý.

Trước đó, trong dự báo về sự phục hồi của thị trường bất động sản, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, cho biết căn hộ chung cư TP.HCM và các tỉnh vệ tinh có thể là phân khúc có sự phục hồi nhanh và sớm nhất thị trường.

Theo đó, nếu tình hình kinh tế vĩ mô tích cực, lãi suất vay hạ nhiệt và các chính sách điều hành cũng như gỡ vướng của Chính phủ phát huy hiệu quả tích cực, căn hộ chung cư sẽ có thể xuất hiện những điểm sáng từ cuối năm 2023 và sớm bước vào chu kỳ bước đầu hồi phục ngay từ quý 1/2024.

Ông Tuấn cũng nhận định, chung cư vẫn là loại hình có nhu cầu mua tăng trưởng ổn định nhất hiện nay, so với các kênh đầu tư khác, mức lợi nhuận gộp trung bình đầu tư căn hộ cho thuê đạt 12,5 %/năm (bao gồm dòng tiền cho thuê và giá tăng lên hàng năm).

Mức độ quan tâm tìm mua căn hộ chung cư quý 3/2023 tăng 30% so với đầu năm, chiếm hơn 50% tổng lượt tìm kiếm ngành BĐS. Riêng trong tháng 10, nhu cầu tìm mua chung cư TP.HCM tăng 25%, tìm thuê chung cư TP.HCM tăng 5% so với tháng trước đó. Trong đó loại hình căn hộ bình dân và căn hộ trung cấp có nhu cầu tìm mua tăng cao nhất (lần lượt là 27% và 22% so với tháng 9/2023).