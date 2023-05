Theo dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn , tính từ quý 1/2017 đến hết quý 4/2019, giá căn hộ chào bán trên địa bàn 3 quận khu Đông là quận 2, quận 9 và Thủ Đức đang có xu hướng tăng nhanh và mạnh nhất thị trường TP.HCM, nhất là dòng sản phẩm chung cư cao cấp. Cụ thể, tại thời điểm quý 1/2017, giá bán trung bình căn hộ tại khu Đông rơi vào tầm 29 triệu đồng/m2. Đến quý 4/2018, giá bán sơ cấp khu vực tăng lên mức 38 triệu đồng/m2 và cuối quý 4/2019 đã tiệm cận mức 41 triệu đồng/m2. Bình quân giá bán căn hộ tại khu Đông đã tăng gần 45% chỉ sau 3 năm.

Đi sâu vào tìm hiểu mức tăng của từng quận riêng biệt, quận 2 đang có mức tăng cao nhất. Khảo sát thực tế giá bán loạt dự án thuộc phân khúc trung và cao cấp tại khu Thủ Thiêm thời điểm 2017 đến nay cho thấy, từ 40 triệu đồng/m2 năm 2017, giá chung cư tăng vọt lên 58 triệu đồng/m2 trong quý 2/2018 và gần đây nhất, cuối năm 2019 căn hộ tại đây có giá bán trung bình đã chạm mức 80-120 triệu đồng/m2. Nếu xét đến mức trần giá, nhiều căn hộ tại Đảo Kim Cương có ngưỡng cao nhất gần 190 triệu đồng/m2. Tốc độ tăng giá trung bình tại quận 2 đang vào khoảng 15% mỗi năm, cao hơn mức 7-9% của toàn TP.HCM. Nếu lấy giá bình quân căn hộ trên bán đảo Thủ Thiêm hồi đầu năm 2017 làm mốc tham chiếu, trong vòng 3 năm (tính đến quý 4/2019), giá chào bán căn hộ tại khu trung tâm mới của TP.HCM đã tăng gần 2,5 lần.

Giá BĐS khu Đông, TP.HCM liên tục tăng cao trong 3 năm gần đây do nhu cầu mua nhà đất tại thị trường này chưa bao giờ hạ nhiệt. Ảnh Phương Uyên

Thảo Điền và khu Đảo Kim Cương đang là tâm điểm phát triển nhà ở cao cấp của quận 2, trong đó loạt dự án chung cư cao cấp tại khu vực Thảo Điền đang có biến động giá bán chóng mặt. Cụ thể, tại dự án D’Edge Thảo Điền, giai đoạn 2017-2018 mở bán đợt đầu ở mức giá khoảng 58-60 triệu đồng/m2, hiện tại, căn hộ tại đây đang được sang nhượng với giá 127 triệu đồng/m2. Dự án Feliz en Vista tại khu vực Thạnh Mỹ Lợi có giá thứ cấp đã tăng từ 40 triệu đồng/m2 (đầu 2017) lên 57 triệu đồng/m2 vào 2019. Tương tự, các căn thứ cấp thuộc dự án Diamond Island tăng từ 39 triệu đồng/m2 năm 2018 lên 50 triệu đồng/m2. The Sun Avenue nằm trên đường Mai Chí Thọ mở bán 2017 với giá khởi điểm chỉ từ 27-30 triệu đồng/m2 hiện tại tăng lên 50 triệu/m2; Gateway Thảo Điền hiện được giao dịch với giá 58 triệu đồng/m2 dù năm 2017 chỉ bán giá 40 triệu đồng/m2. Dự án The Nassim mở bán với giá 50-55 triệu đồng/m2 hiện giao dịch trung bình tầm 76-90 triệu/m2.

Không chỉ quận 2, giá chung cư tại khu vực quận 9 và Thủ Đức cũng tăng chóng vánh. Dù ít tập trung phát triển phân khúc cao cấp mà phần nhiều là nguồn cung nhà trung cấp, bình dân, giá căn hộ tại đây cũng tăng trung bình từ 30-50% chỉ sau 3 năm phát triển. Từ mức sàn 23-30 triệu/m2 năm 2017 tăng lên 27-35 triệu/m2 năm 2018 và hiện nay nhiều dự án tiệm cận mức 40-45 triệu/m2 .

Cụ thể, dự án Him Lam Phú An mở bán 2017 với giá 24-29 triệu/m2 hiện rao bán lại giá đã lên đến 32-35 triệu/m2. Dự án The Art Gia Hòa chào bán năm 2017 với giá tầm 22-25 triệu/m2 hiện đã tăng lên 33-35 triệu/m2. Thủ Thiêm Garden giá 22-25 triệu/m2 đang sang nhượng lại với giá trung bình từ 30-33 triệu/m2. Ngoài ra loạt dự án mới đang triển khai trên địa bàn này như Hausbelo, Safira đều có giá trung bình từ 30-35 triệu/m2. Mới nhất là căn hộ thuộc dự án Vincity quận 9 có giá ngót nghét từ 42-45 triệu/m2.

So với các khu vực khác, nhu cầu giao dịch nhà đất tại khu Đông cao hơn hẳn do thị trường này đang là tâm điểm phát triển của TP.HCM trong các năm gần đây. Khu Đông được thành phố đầu tư mạnh nhất về hạ tầng giao thông. Cụ thể, giai đoạn 2010-2020, TP.HCM triển khai 216 dự án hạ tầng giao thông, với tổng vốn 350.000 tỷ đồng, 70% trong số này kết nối với khu Đông. So với các hướng phát triển, khu Đông sở hữu vị trí trọng tâm trong vùng "tam giác vàng" TP.HCM – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu, do đó thị trường BĐS nơi đây vẫn sẽ là đầu tàu kinh tế cho TP.HCM và cả Đông Nam Bộ. Cuối tháng 4 vừa qua, UBND TP.HCM cũng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo phía Đông khiến thị trường nhà đất khu vực này càng hấp dẫn hơn với tiềm năng sinh lợi tốt trong tương lai.

Một yếu tố nữa giúp giá thành nhà đất khu Đông tăng mạnh là sự khan hiếm nguồn hàng. Thống kê từ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong 7 tháng đầu năm, số lượng dự án nhà ở được phép huy động vốn tại TP.HCM là 16 dự án, toàn thành phố chỉ có 5.500 căn hộ được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trong 2 năm trở lại đây các CĐT phần lớn triển khai dự án mới tại khu Đông, việc dự án tắc nghẽn về mặt pháp lý từ năm 2018 khiến nguồn cung nhà sụt giảm nghiêm trọng. Điều này đã góp phần đẩy giá bán sản phẩm lên cao.

Phương Uyên