Chung Cư TP.HCM: Điểm Đến Của Dòng Tiền Đầu Tư Khi Chung Cư Hà Nội Tăng Nóng

TP.HCM với vai trò là đầu tàu kinh tế luôn song hành cùng một thị trường bất động sản đầy tiềm năng. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang tăng trưởng nóng thì sự ổn định của bất động sản TP.HCM càng ngày càng có sức hút. Nhiều nhà đầu tư Hà Nội đã và đang Nam tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường TP.HCM và đổ tiền vào loại hình chung cư khi thị trường bất động sản bước vào chu kì mới.

Tại sự kiện Gamuda Land Expo And Exhibition, bức tranh toàn cảnh đầy tiềm năng của thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM trong thế đối sánh đã được chuyên gia của Batdongsan.com.vn , ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn phác thảo. Nếu như thị trường bất động sản TP.HCM đang diễn biến ổn định thì thị trường bất động sản Hà Nội đang có những dấu hiệu tăng nóng bất ổn. Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2024 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, các dấu hiệu “tạo nhiệt” của thị trường thời gian qua khá rõ nét khi số lượng người dân tham gia các phiên đấu giá lên đến hàng trăm, thậm chí cả nghìn người trong khi số lượng lô đất mỗi phiên đấu hạn chế. Thời gian mỗi phiên đấu kéo dài kỷ lục, người dân vẫn chấp nhận “ăn trực nằm chờ” để tranh suất. Giá trúng cao kỷ lục, ngang ngửa đất dự án đã được đầu tư hạ tầng bài bản. Thế nhưng, 80% người trúng đấu giá chấp nhận bỏ cọc và ghi nhận tình trạng phối hợp đẩy giá của một bộ phận nhỏ. Ngoài ra, một số căn hộ tại các dự án ở Hà Nội liên tục bị đẩy giá lên quá cao, không ghi nhận giao dịch.

Trái ngược với thị trường bất đ ộ ng sản Hà Nội , thị trường bất động sản TP.HCM đang ghi nhận những diễn biến khá ổn định. Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, biến động giá và mức độ quan tâm đã trở lại. Trong đó, chung cư là loại hình nổi bật nhất. Trong biến động mức độ quan tâm các loại hình bất động sản TP.HCM thì căn hộ chung cư đứng đầu thị trường về mức độ quan tâm với mức tăng trưởng 19% so với cùng kì năm ngoái. Chung cư cũng là loại hình có sự biến động giá tốt nhất trên thị trường bất động sản TP.HCM với mức tăng giá 12%.

Đáng chú ý, theo ông Quốc Anh, trong năm 2024, thị trường chung cư có bức tranh phân hóa Bắc – Nam rõ rệt về cả mức độ quan tâm và giá. Do đà tăng giá quá nhanh và mạnh mà chung cư Hà Nội đang giảm sức hút với sự sụt giảm 8% của mức độ quan tâm so với đầu năm 2024. Trong khi đó, chung cư TP.HCM ghi nhận sự tăng trưởng 23% của mức độ quan tâm so với đầu năm. Không thể phủ nhận một thực tế, chung cư TP.HCM đang thu hút mối quan tâm của giới đầu tư.