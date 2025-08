Thị trường chung cư TP.HCM đang diễn biến khá sôi nổi thời điểm cuối năm với nhiều dự án đồng loạt bung nguồn hàng mới. Phần lớn nguồn cung mới của thị trường tập trung vào nguồn hàng cao cấp. Giá bán trên thị trường vẫn đang tiếp tục đi lên.

Cũng trong quý 4/2024, nguồn cung chung cư TP.HCM tại phía Đông còn được bổ sung từ phân khu The Opus One thuộc khu đô thị Vinhomes Grand Park. Phân khu The Opus One là sự kết hợp của chủ đầu tư Vinhomes và đối tác Nhật Bản SAMTY. Được biết, dự án gồm 4 toà tháp, bổ sung cho thị trường 2.000 căn hộ cao cấp có mức giá từ 80 triệu đồng/m2. Các căn hộ tại The Opus One đa dạng diện tích, các căn studio có diện tích từ 32-38 m2; loại căn 1 phòng ngủ+1 có diện tích từ 54-59 m2; loại căn hộ 2 phòng ngủ diện tích từ 79-85 m2, căn 3 phòng ngủ là từ 99,5-110 m2.