Bể bơi nước nóng đầu tiên tại Bắc Giang

Tại tòa nhà cao nhất Bắc Giang, bể bơi nước nóng đầu tiên của Bắc Giang – Aqua Pool kết nối với không gian ngoài trời thông qua hệ thống kính lớn, tạo một khoảng không gian giải trí khác biệt cho cư dân tại Apec Aqua Park Bắc Giang. Cư dân sẽ được tận hưởng làn nước ấm của bể bơi suốt bốn mùa, thỏa thích vui chơi, giải trí với những hoạt động Pool party sôi động hay tiệc BBQ hấp dẫn với không gian mở view toàn thành phố. Đây hứa hẹn sẽ là tâm điểm vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn hấp dẫn tại Bắc Giang thời gian tới.



Hệ thống khu vui chơi trẻ em hấp dẫn

Bắc Giang vẫn chưa có nhiều khu vui chơi hấp dẫn dành cho trẻ em. Tại Apec Aqua Park Bắc Giang, cư dân sẽ có khoảng không gian rộng tại khu vui chơi trên mái và ngoài trời, phục vụ nhu cầu vui chơi của các gia đình của con nhỏ, cũng như tạo một không gian trải nghiệm an toàn và hấp dẫn cho trẻ nhỏ ngay tại nơi sinh sống hoặc nghỉ dưỡng.



Không gian công viên trên cao độc đáo

Điểm đặc biệt của Apec Aqua Park Bắc Giang là không gian công viên nhỏ trên tầng mái. Tại đây, cư dân có thể nghỉ ngơi cùng gia đình, bạn bè bên hàng ghế dưới bóng cây hoặc bãi cỏ xanh. Từ công viên xanh, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng đến bể bơi bốn mùa hoặc phòng gym ngay gần để tập luyện, thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng. Với view nhìn toàn thành phố từ 4 phía, không gian công viên trên cao sẽ mang đến cho cư dân những trải nghiệm độc đáo và thú vị nhất.



Khu phố shophouse sầm uất

Khu phố shophouse thương mại của Apec Aqua Park Bắc Giang có thiết kế đa chức năng và linh hoạt. Nằm ngay khối đế của các tòa nhà, khu phố shophouse sở hữu lợi thế kinh doanh thương mại ngay mặt tiền của các tòa nhà cao cấp, đồng thời nằm tại vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ – tuyến đường lớn thuận tiện giao thông tại Bắc Giang. Khu phố shophouse tại Apec Aqua Park Bắc Giang dự kiến sẽ quy tụ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới về ẩm thực, quần áo, dịch vụ, … đáp ứng những nhu cầu khắt khe của các khách hàng cao cấp nhất.



Trường mầm non quốc tế đầu tiên tại Bắc Giang

Apec Aqua Park Bắc Giang sẽ có trường mầm non quốc tế đầu tiên tại Bắc Giang, tạo điều kiện cho các em bé nhỏ là cư dân tại đây được trải nghiệm chương trình học chất lượng, chuẩn quốc tế. Cùng với đó là hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, học phẩm đa dạng phục vụ tối ưu cho chương trình học và giáo dục sớm cho trẻ nhỏ. Trường mầm non quốc tế ngay trong Apec Aqua Park cũng giúp gia đình các cư dân thuận tiện hơn trong việc đưa đón con nhỏ đi học và an tâm với môi trường học cũng như môi trường xung quanh an toàn, đảm bảo an ninh.



Với những tiềm năng phát triển tại Bắc Giang, cùng sự đầu tư của tập đoàn Apec Group, dự án Apec Aqua Park Bắc Giang dự kiến sẽ trở thành tâm điểm nghỉ dưỡng, giải trí, ẩm thực bậc nhất tại Bắc Giang trong tương lai gần. Dự án đang được xây dựng vượt tiến độ khoảng 3 tháng, dự kiến cất nóc vào giữa tháng 10 và sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng vào năm 2020.

