Chuỗi văn phòng The Address - giải pháp hữu ích cho cộng động Startup

Chiến lược kinh doanh táo bạo

Tỷ lệ lấp đầy tòa nhà văn phòng đang cao ở mức kỷ lục – trên 95%, giá mặt bằng tiếp tục tăng 5-6%/năm trong khi lượng doanh nghiệp tăng trưởng như vũ bão, tất cả các yếu tố trên đang khiến văn phòng hạng B trở thành phân khúc được săn đón nhiều nhất.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục lập kỷ lục khi đạt tới con số cao chưa từng có: 102.300 doanh nghiệp. Đáng nói, trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chiếm tỷ lệ rất cao, có giai đoạn chiếm tới 98%. Và trong các Startup, phần lớn là SMEs. Sự bùng nổ của Startup, SMEs là thị trường khổng lồ cho bất động sản văn phòng cho thuê, đặc biệt là phân khúc hạng B.



Văn phòng hạng B đang được khách hàng săn đón nhiều nhất

Để thu hút khách, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh văn phòng hạng B xem giá thuê là chiến lược cạnh tranh, trong khi yếu tố không gian, thiết kế, dịch vụ chưa được mạnh tay đầu tư, đa số gói dịch vụ đều dừng lại ở mức cơ bản. Trong bối cảnh đó, The Address hứa hẹn sẽ là một cuộc cách mạng trong thị trường văn phòng cho thuê hạng B khi mang đến trải nghiệm khách sạn 5 sao vào không gian làm việc.

Theo đó, các tòa nhà trong hệ thống The Address đều tọa lạc trên những con đường đẹp nhất khu vực trung tâm thành phố bao gồm Quận 1, 3, 5, 10, Phú Nhuận, Tân Bình. Tại những vị trí “vàng” này, các doanh nghiệp thường tận dụng mặt bằng tầng trệt và tầng lửng để cho thuê làm mặt bằng kinh doanh, giao dịch trực tiếp với giá cao hơn từ 30-50% khu vực phía trên. Dù vậy, chủ đầu tư An Gia chấp nhận giảm lợi nhuận, bỏ trống khu vực đắt giá này để tạo lập không gian tiện ích chia sẻ thông qua việc sử dụng trọn vẹn tầng trệt và tầng lửng để làm sảnh đón, tiếp khách. Khu vực này cũng bố trí sofa, bàn cafe, nơi giải trí, sáng tạo cho nhân viên và khách hàng. Tất cả nội thất được làm từ kính, mặt đá và gỗ cao cấp tạo nên không gian sang trọng, đẳng cấp.

Dịch vụ “All in One Service” chuẩn 5 sao

Không chỉ hy sinh khối diện tích kể trên, mỗi toà nhà còn được trang bị tối thiểu 3 phòng họp đạt chuẩn phòng hội nghị 5 sao. Như vậy, các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm diện tích cho phòng họp, khu sinh hoạt chung, từ đó nâng cao tối đa hiệu suất sử dụng văn phòng.

The Address còn cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như tư vấn thiết kế layout và nội thất văn phòng; dịch vụ đăng ký Giấy phép kinh doanh; dịch vụ lễ tân, lao công, bảo vệ, bảo trì – bảo dưỡng, trang trí tòa nhà. Các nhân sự vận hành tại The Address đều được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, mang đến chất lượng và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất không thua kém văn phòng hạng A+.

Đặc biệt, The Address là chuỗi văn phòng hạng B đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ bãi đậu xe ô tô thông minh hoàn toàn tự động. Khách hàng chỉ cần đậu xe vào thang máy và bấm nút, xe sẽ tự động được đưa xuống hầm và sắp vào vị trí sẵn có. Khi lấy xe chỉ cần đứng ở sảnh, bấm nút, xe sẽ được nâng lên đúng chỗ. Đây không chỉ là đột phá trong thiết kế, khẳng định chất lượng dịch vụ đỉnh cao mà còn thể hiện đẳng cấp, sự khác biệt của các doanh nghiệp khi tham gia vào hệ thống The Address.

Phù hợp với mọi nguồn lực tài chính

Với sự hạn chế về nhân sự và nguồn vốn, cộng đồng Startup và doanh nghiệp nhỏ chỉ cần thuê văn phòng với diện tích vừa đủ. Đây là một phân khúc mà các “ông lớn” chưa tận dụng nhưng có thể làm nên chuyện nếu số lượng “tuy nhỏ nhưng nhiều”.



The Address là giải pháp hữu ích cho cộng động Startup và SEMs

Từ nghiên cứu này, The Address cung cấp ra thị trường đa dạng diện tích để thích hợp với nguồn lực tài chính của hầu hết doanh nghiệp. Trong đó nổi bật phải kể đến mô hình văn phòng siêu nhỏ, diện tích 37m2, giá thuê từ 599.000 VNĐ/m2/tháng, tính ra chỉ khoảng 20 triệu mỗi tháng. Với dịch vụ “All in One Service”, văn phòng mini sẽ bố trí được khoảng 15 chỗ làm việc – rất thích hợp với nguồn lực tài chính của Startup và doanh nghiệp nhỏ. Đây cũng là chiến lược khéo léo giải quyết vấn đề thương hiệu – niềm tin mà doanh nghiệp mới thành lập đang gặp khó khi giao dịch với khách hàng.

Như vậy, khởi đầu từ những chiến lược khác biệt, The Address đang là “làn gió mới” mang đến cho cộng đồng Startup , SMEs giải pháp xây dựng thương hiệu với những tiện nghi cao cấp mà vẫn tiết kiệm khoảng 50-70% so với giá văn phòng hạng A.

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2020/01/17/chuoi-van-phong-the-address-giai-phap-huu-ich-cho-cong-dong-startup