Chương Trình Đào Tạo Mini MBA Bất Động Sản: Bước Chuyển Từ Tư Duy Đào Tạo Manh Mún Sang Tư Duy Chiến Lược

Ngày 10/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Học viện Công nghệ Tài chính Bất động sản Propiin và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), đồng thời công bố chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hệ sinh thái tri thức cho ngành bất động sản Việt Nam.

Học viện Công nghệ Tài chính Bất động sản Propiin và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Nhu Cầu Cấp Bách Từ Một Thị Trường Đang Chuyển Mình

Đối với thị trường bất động sản – một ngành trụ cột có sức lan tỏa đến hơn 40 ngành nghề khác thì đào tạo nguồn nhân lực bài bản, có định hướng từ sớm càng có ý nghĩa quan trọng. Đào tạo tốt không chỉ nâng tầm năng lực cạnh tranh của ngành, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy đào tạo ngành nghề của Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu đề ra. Đối với lĩnh vực bất động sản, hoạt động đào tạo bài bản vẫn chủ yếu tập trung ở lý thuyết, ít thực hành, thiếu đào tạo kỹ năng; Đào tạo từ phía doanh nghiệp còn rời rạc, thiếu định hướng thống nhất; Các chương trình còn manh mún, thiếu tính hệ thống và kế thừa.

Phần lớn các khóa học còn rời rạc, thiếu tính hệ thống và chưa tạo ra được sự kết nối thực chất giữa lý thuyết và thực tiễn. Một số cơ sở đào tạo còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành, trong khi nhiều hoạt động đào tạo tự phát từ doanh nghiệp lại manh mún, ngắn hạn, thiếu chiều sâu chiến lược.

Đặc biệt, nhóm nhân sự lãnh đạo, quản lý cấp cao – những người định hình chiến lược doanh nghiệp và tác động trực tiếp đến chất lượng thị trường, gần như thiếu vắng những chương trình đào tạo chuyên sâu, bài bản để cập nhật kiến thức, nâng cấp kỹ năng, định hình tư duy lãnh đạo theo chuẩn mực mới của thời đại số.

Hệ quả là lực lượng lao động mới gặp khó khăn trong việc hình thành nền tảng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực chiến. Trong khi đó, đội ngũ lãnh đạo cấp cao lại chưa theo kịp tốc độ thay đổi của công nghệ và xu thế phát triển thị trường. Quan trọng hơn, yếu tố đạo đức nghề nghiệp chưa được đặt đúng vị trí trong các chương trình đào tạo và chúng ta cũng thiếu những cơ chế kết nối, lan tỏa tri thức giữa thế hệ trẻ và tầng lớp lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Chính khoảng trống này khiến tiềm năng thị trường chưa được tận dụng hết, cũng như chưa phát huy đầy đủ nguồn lực con người, vốn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của ngành. Vì thế, đào tạo nhân lực, đặc biệt là nhân lực quản lý cấp cao, chính là “chiếc cầu” nối giữa thị trường hiện tại và tầm nhìn dài hạn mà chúng ta đang hướng tới.

Theo tinh thần của Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, công tác giáo dục và đào tạo ngành bất động sản cũng phải được cải cách mạnh mẽ, đảm bảo: “Học đi đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “Nhà trường gắn liền với xã hội”.

Kết quả của giáo dục không chỉ là những người “giỏi nghề – sáng tâm”, mà còn là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tầm nhìn, có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của khoa học – công nghệ, đủ sức dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam phát triển minh bạch, giàu nội lực và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng tại sự kiện, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chia sẻ tầm nhìn: “Với vai trò là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp uy tín, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam luôn đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp, chuyên gia, đóng vai trò cầu nối – hỗ trợ – tư vấn, thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và nâng cao năng lực hoạt động của hội viên. Đây cũng chính là cách Hiệp hội góp phần xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Từ tinh thần của các Nghị quyết 71, 57 và 68, Hiệp hội đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam triển khai các giải pháp đổi mới đào tạo ngành nghề, trọng tâm là xây dựng chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý – lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, năng lực chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và khả năng thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới”.

Chia sẻ về sự cần thiết của hoạt động đào tạo quản lý doanh nghiệp bất động sản, ông Bùi Văn Doanh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, phát triển ngành bất động sản không chỉ là câu chuyện của vốn và dự án. Đó là câu chuyện của tri thức, con người, thể chế và tầm nhìn dài hạn. Không có nguồn nhân lực chất lượng cao, không thể có thị trường phát triển bền vững. Không có những tư duy chiến lược, không thể có những doanh nghiệp dẫn dắt. Và không có những người làm nghề thực sự hiểu thị trường, thị trường sẽ rất dễ tổn thương trước biến động.

“Nếu ví thị trường bất động sản như một cơ thể sống phức hợp thì nguồn nhân lực chất lượng cao chính là “bộ não” của cơ thể đó – nơi định hình tư duy, dẫn dắt hành vi và quyết định “sức khỏe” dài hạn của toàn bộ thị trường.

Trong bối cảnh mới, khi kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ; khi mô hình vận hành thị trường thay đổi nhanh chóng và các chuẩn mực quốc tế ngày càng chi phối sâu sắc hơn, ngành bất động sản Việt Nam buộc phải có một thế hệ những nhà lãnh đạo, quản trị và chuyên gia thực sự vững vàng, vừa có nền tảng khoa học bài bản, vừa có tư duy sáng tạo, tầm nhìn toàn cầu”, ông nói.

Ông Bùi Văn Doanh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam chia sẻ về sự cần thiết của hoạt động đào tạo quản lý doanh nghiệp bất động sản.

Mini MBA Bất Động Sản: Chuyển Đổi Tư Duy Để Thích Ứng Với Bối Cảnh Mới

Chương trình hợp tác đào tạo Mini MBA Bất động sản “Từ chiến lược đến thực thi – Phát triển tư duy lãnh đạo toàn diện" chính thức được công bố và tuyển sinh học viên, với mục tiêu góp phần chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực quản lý cho ngành địa ốc Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo quản trị cấp cao đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế riêng cho ngành địa ốc, dựa trên 3 trục chiến lược cốt lõi: Sản phẩm – Tài chính – Tổ chức; theo chuẩn quốc tế nhưng vẫn mang “hơi thở” và “bản sắc” của thị trường trong nước.

Ông Trần Bảo Huy, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Học viện Propiin, Giám đốc Chương trình Mini MBA chia sẻ, mục tiêu của khóa học là trang bị cho các nhà quản lý – lãnh đạo kỹ năng lập và triển khai chiến lược phát triển dự án hoặc doanh nghiệp một cách khoa học và bền vững; đánh giá và quản trị rủi ro ở mọi khâu: pháp lý, tài chính, marketing, nhân sự. Đồng thời, xây dựng và dẫn dắt đội ngũ, thiết lập hệ thống vận hành hiệu quả; tự tin tham gia vào các thương vụ M&A, đầu tư hoặc hợp tác chiến lược. Về tổng thể, người quản lý sẽ tư duy như một nhà lãnh đạo thực thụ – biết kết nối con người, nguồn lực và cơ hội để tạo giá trị lâu dài.

Một điểm nhấn quan trọng khác của chương trình đào tạo là học viên có thể ứng dụng ngay kiến thức vào doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả quản trị và kinh doanh.

Mỗi khóa đào tạo diễn ra sẽ diễn ra trong 24 tuần (6 tháng với 8 module chuyên sâu. Phương pháp học kết hợp 4 trải nghiệm học tập song song, tạo ra môi trường “học từ thực tế – hành trong lúc học”.

Cụ thể, học viên có thể học trực tiếp, học qua case study, tranh luận tình huống, đóng vai ra quyết định cùng chuyên gia. Bên cạnh đó, thông qua các hội nghị, diễn đàn với CEO, lãnh đạo cấp cao thành công trong ngành, học viên sẽ được tiếp nhận những kiến thức, chiến lược thực tế – học từ người đi trước.

Không chỉ vậy, để tạo điều kiện cho học viên chủ động thời gian học tập, Chương trình đào tạo còn thiết kế phương pháp học online với kho học liệu số, case thực tế, công cụ Excel/PPT ứng dụng… Ngoài ra, học viên có nhu cầu có thể học 1-1 cùng chuyên gia, mentor đồng hàng, giúp phân tích vấn đề và định hướng chiến lược cá nhân.

“Mục tiêu của chương trình là giúp nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao trong ngành nắm toàn bộ chuỗi giá trị phát triển dự án từ ý tưởng, pháp lý, tài chính, sản phẩm, marketing, vận hành. Đồng thời, phát triển tư duy chiến lược, năng lực ra quyết định và khả năng lãnh đạo trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh. Thông qua đó, rèn luyện năng lực lãnh đạo, quản trị tổ chức và phát triển đội ngũ trong bối cảnh thị trường mới.

Song song, người tham gia sẽ được cập nhật xu hướng công nghệ, ESG, proptech, tài chính số, giúp doanh nghiệp thích nghi và dẫn dắt thay đổi. Không chỉ vậy, chương trình Mini MBA bất động sản là tạo ra không gian kết nối và xây dựng mạng lưới lãnh đạo cấp cao – cùng chia sẻ tri thức, cơ hội và hợp tác trong hệ sinh thái bất động sản Việt Nam”, ông Trần Bảo Huy, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Học viện Propiin, Giám đốc Chương trình Mini MBA cho biết thêm.

Ông Trần Bảo Huy, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Học viện Propiin, chia sẻ về tầm nhìn và mục tiêu của chương trình Mini MBA Bất động sản.

Mini MBA Bất động sản không chỉ là một chương trình chuyên môn, mà còn là thông điệp về sự chuyển mình: Từ tư duy đào tạo manh mún sang tư duy chiến lược; từ năng lực cá nhân sang sức mạnh của một hệ sinh thái tri thức.

Trong đó, VIRES giữ vai trò thẩm định học thuật và xây dựng khung chuẩn, đảm bảo tính chính thống và gắn kết với khung đào tạo quốc gia. Propiin chịu trách nhiệm triển khai đào tạo và kết nối doanh nghiệp, đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn.

“Chương trình Mini MBA Bất động sản mà chúng tôi công bố hôm nay không phải là một khoá học ngắn hạn thông thường mà là một mô hình đào tạo tích hợp, kết hợp giữa tri thức kinh tế – pháp lý – tài chính – marketing – công nghệ, với phương pháp học tập trải nghiệm thực tiễn từ các doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành. Đây là bước đi chiến lược của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhằm thực hiện sứ mệnh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiến tạo nền tảng phát triển chuyên nghiệp và bền vững cho thị trường” – ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam chia sẻ.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đánh giá, với nội dung đúng và thiết thực, đội ngũ giảng dạy vừa có kinh nghiệm thực chiến, vừa có nền tảng lý luận, hiểu sâu bản chất của thị trường bất động sản và vai trò của lĩnh vực này trong nền kinh tế, chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản với sự hợp tác của Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Propiin sẽ tạo ra giá trị lan tỏa lớn, góp phần tạo ra bước tiến mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp cao cho thị trường bất động sản, khỏa lấp những khoảng trống còn thiếu trước đây. “Tôi rất hoan nghênh sự hợp tác đào tạo này và sẵn sàng đồng hành cùng chương trình bất cứ khi nào được yêu cầu”, ông khẳng định.

Thị trường bất động sản Việt Nam không còn là “cuộc chơi của cơ hội”, mà đã bước sang giai đoạn “cuộc chơi của năng lực”: Năng lực thể chế, năng lực quản trị, năng lực công nghệ và quan trọng nhất là năng lực của con người. Trong một thị trường đang định hình lại theo chuẩn mực mới, nguồn nhân lực chất lượng cao không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững.

Chia sẻ trong sự kiện, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tin tưởng, Chương trình Mini MBA Bất động sản sẽ trở thành mô hình đào tạo hiệu quả cho ngành bất động sản trong thời gian tới, đặc biệt là đối với đội ngũ lãnh đạo – lực lượng dẫn dắt thị trường. Đó phải là những con người có trình độ chuyên môn cao, năng lực thích ứng với đổi mới sáng tạo, chuẩn mực đạo đức tốt, vừa có “tâm” vừa có “tầm” để cùng kiến tạo một thị trường bất động sản minh bạch, vận hành hiệu quả và hội nhập sâu rộng.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, bày tỏ kỳ vọng về mối quan hệ hợp tác giữa VIRES và Propiin.

"Xin chúc mừng sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Học viện Công nghệ Tài chính Bất động sản Propiin trong việc xây dựng và phát triển chương trình Mini MBA. Tôi tin rằng đây sẽ là một bước đi có ý nghĩa dài hạn, góp phần tạo ra thế hệ những nhà quản lý, lãnh đạo “kỳ tài” cho ngành bất động sản trong tương lai", nhà báo Phạm Nguyễn Toan bày tỏ kỳ vọng.

Chương trình Mini MBA Bất động sản được xây dựng dựa trên khung chương trình MBA quốc tế với 8 module chuyên sâu:



(1) Toàn cảnh ngành bất động sản: Chuỗi giá trị & hệ sinh thái: Nhìn toàn cảnh bức tranh bất động sản Việt Nam để xây dựng tư duy hệ thống;

(2) Công nghệ, đổi mới & xu hướng tương lai

(3) Tài chính & đầu tư dự án

(4) Hoạch định, thiết kế & phát triển dự án

(5) Pháp lý phát triển dự án

(6) Marketing, sales & chiến lược thị trường

(7) Quản trị vận hành & lãnh đạo doanh nghiệp

(8) Module tự chọn – Phát triển năng lực lãnh đạo



Đối tượng tham gia: CEO, Giám đốc điều hành, Giám đốc khối hoặc Phó Tổng đang muốn nâng cấp năng lực quản trị; các quản lý cấp trung như giám đốc sàn, trưởng phòng kinh doanh/marketing/tài chính/phát triển dự án; các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ; các chuyên gia tài chính, đầu tư và quản lý quỹ; quản lý trẻ và chuyên viên cao cấp.



Hình thức & lịch trình học



– Thời gian học: 6 tháng (24 tuần), 36 buổi học

– Lịch học: 2 buổi/tuần (tối thứ 2 và thứ 6, hoặc cả ngày thứ 7)

– Địa điểm: Hà Nội/TP.HCM

– Định dạng: Hybrid (Online + Offline)

– Quy mô lớp: 15 – 20 học viên/lớp



Học phí niêm yết: 72.000.000 VNĐ (đã bao gồm tài liệu, workshop, mentoring, networking). Đăng ký sớm giảm 20%, 57.600.000 VNĐ/vé. Ưu đãi thêm khi đăng ký từ 2 – 3 người là 10%, khi từ 4 người là 15%.



Đăng ký tại đây.

———–

Tác giả: Minh Lý

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 10/10/2025 – 11:46

Link nguồn: https://reatimes.vn/chuong-trinh-dao-tao-mini-mba-bat-dong-san-buoc-chuyen-tu-tu-duy-dao-tao-manh-mun-sang-tu-duy-chien-luoc-202251010114651762.htm

———-