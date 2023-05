Chuyện Chưa Kể Về Thương Hiệu N.H.O

Ông Kim Kyoo Chul (đứng bên phải), thành viên Hội đồng Quản trị N.H.O, và các cộng sự đều là những người giàu kinh nghiệm và mong muốn kiến tạo cộng đồng phồn vinh, hạnh phúc.

“Bén duyên” với Việt Nam

“Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa hãy đi cùng nhau”. Câu nói này có lẽ ứng với trường hợp của ông Kim Kyoo Chul, thành viên Hội đồng Quản trị của N.H.O.

Ông Kim là một nhà phát triển bất động sản với bề dày 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, kiến trúc, quản lý dự án và phát triển kinh doanh Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Ấn Độ. 10 năm trước, ông Kim “bén duyên” với Việt Nam và quyết định thành lập N.H.O với mong muốn phát triển nhà ở cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, khi bắt đầu khởi sự, ông chợt phát hiện chính nhiều nhân viên của mình vẫn đang phải ở nhà thuê hoặc không gian sống bị xuống cấp, thiếu tiện nghi và cả sự an toàn. Nếu không được sự hỗ trợ thì họ không có hy vọng nâng cấp không gian sống bởi giá nhà tại Việt Nam quá cao.

Vậy là ông Kim quyết định dấn thân vào lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng này. Trong suốt 3 năm, ông liên tục tìm kiếm sự cân bằng giữa chất lượng và giá cả hợp lý của sản phẩm bằng cách kết hợp công nghệ mới từ nước ngoài với những vật liệu xây dựng sẵn có tại Việt Nam, cải tiến thiết kế để tìm ra mô hình nhà ở phù hợp nhất.

Imperial Place – một trong những dự án căn hộ của N.H.O được nhiều khách hàng lẫn giới chuyên môn đánh giá cao về môi trường sống.

Đồng hành với ông Kim từ ngày đầu là những người bạn thân thiết cũng đến từ Hàn Quốc. Tất cả đều chấp nhận bỏ qua công việc đang rất tốt tại các tập đoàn lớn, rời Hàn Quốc đến Việt Nam thực hiện ước mơ “làm việc có ý nghĩa và hạnh phúc” với sứ mệnh “Kiến tạo nhà ở cho tất cả mọi người” theo lời thuyết phục của ông Kim.

Bên cạnh đó, ông Kim cũng quy tụ được nhiều cộng sự người Việt tâm huyết và muốn đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Theo ông, sự kết hợp tuyệt vời này giúp tạo nên sự cân bằng trong tiến trình phát triển của N.H.O. Thậm chí, với sự am hiểu về văn hóa địa phương, đội ngũ người Việt còn giữ vai trò nòng cốt và đóng góp vượt trội vào thành công của các dự án.

Mỗi khi có dịp chia sẻ về các cộng sự của mình, ông Kim đều tự hào nói rằng điều khiến ông hài lòng nhất là quy tụ được những nhân sự chân thành, trung thực, gắn kết với nhau và quan tâm đến những người xung quanh. Chính đội ngũ này đã lèo lái con tàu N.H.O luôn hướng về phía trước.

Đến nay, N.H.O đã và đang phát triển 30.000 ngôi nhà tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. Các dự án sau đều có sự cải thiện về chất lượng lẫn thiết kế, kiến trúc, vật liệu xây dựng và hệ thống tiện ích so với dự án trước theo hướng hiện đại hơn, thân thiện với môi trường và thông minh hơn.

Nhiều dự án nhà ở xã hội như Imperial Place, First Home Bình Hòa… dù mức giá chỉ khoảng 1 tỷ đồng/căn nhưng được đầu tư chỉn chu, đầy đủ tiện ích cao cấp và an ninh đảm bảo mang đến sự hài lòng cho cư dân. Không chỉ đầu tư phần cứng (xây dựng), mỗi ngày đội ngũ N.H.O luôn nghiên cứu các giải pháp quản lý, vận hành tiên tiến, nâng cao chất lượng tiện ích dịch vụ để cộng đồng cảm nhận được sự ấm áp, an toàn và hạnh phúc nhiều hơn.

N.H.O bây giờ không chỉ được biết đến với các dự án nhà ở xã hội mang lại môi trường sống văn minh cho nhóm khách hàng thu nhập thấp mà còn để lại dấu ấn với những khu đô thị, khu căn hộ cao cấp, kiến trúc tuyệt hảo và quan trọng hơn hết là những cộng đồng cư dân sống an vui, gắn kết với nhau.

Lan tỏa niềm hạnh phúc cùng người dân Việt

Từ những ngày đầu, N.H.O đã hướng đến mục tiêu nâng cao mọi chuẩn mực từ các gia đình và cộng đồng. Theo ông Kim, Việt Nam có một tương lai tươi sáng và người Việt cũng như người dân trên thế giới đều muốn an cư lạc nghiệp. Đó là nền tảng của hạnh phúc và cách duy nhất để làm điều đó là tạo ra những ngôi nhà ở xã hội cho càng nhiều người càng tốt.

“Ngôi nhà đóng một vai trò quan trọng. Đó là nơi lưu giữ các giá trị gia đình, là hạt nhân đầu tiên của các cộng đồng và nền văn hóa. Vì thế, Ban lãnh đạo N.H.O hiểu rằng mình không phải đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng mà đang tương tác với con người để kiến tạo những tổ ấm thực thụ”, ông Kim chia sẻ.

Kiến trúc nổi bật của The Dragon Castle Hạ Long, dự án đang thu hút nhiều khách hàng quan tâm tại khu vực phía Bắc.

Đích đến của N.H.O không chỉ là những con số về sản phẩm hay doanh thu mà là niềm vui, sự gắn kết và hạnh phúc lan tỏa trong cộng đồng. Ông Kim tin rằng giá trị của một ngôi nhà không thể tính chỉ bằng giá cả mà còn bởi sự hài lòng của cư dân. Và mỗi con người, mỗi gia đình đều xứng đáng có một ngôi nhà phù hợp với lối sống và nhu cầu của mình.

Chính quan niệm này đã giúp N.H.O luôn nỗ lực sáng tạo, đổi mới để làm khách hàng hài lòng hơn với sản phẩm của mình. Mô hình Family Center – một không gian cộng đồng với các hoạt động giáo dục, văn hóa, giải trí bổ ích được đông đảo cư dân đón nhận tích cực là một ví dụ điển hình. Điều này cũng lý giải vì sao các dự án N.H.O bàn giao luôn đạt tỷ lệ sáng đèn rất cao và không ít khách hàng trung thành đồng hành qua nhiều dự án khác nhau.

Sau 10 năm xây dựng, nền móng N.H.O đã được củng cố vững chắc bằng những giá trị được cộng đồng và giới chuyên môn công nhận. Một loạt giải thưởng danh giá của các tổ chức quốc tế mà N.H.O giành được như PropertyGuru’s Asia và Vietnam Property Awards; Dot Property Group; EDGE HOMES là minh chứng sống động.

Trong giai đoạn sắp tới, N.H.O định hướng phát triển theo chiều sâu với khát vọng nâng tầm chuẩn sống cho các gia đình Việt bằng những dự án bắt kịp hệ thống tiêu chuẩn quốc tế. Theo ông Kim, đây chính là cách thức tốt nhất để N.H.O tri ân cộng đồng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của ngành bất động sản Việt Nam.