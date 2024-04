Chuyển Động Tại Dự Án “Cửa Ngõ Di Sản” Quy Mô Bậc Nhất Phía Đông Tỉnh Quảng Ninh

Là dự án nghỉ dưỡng hiếm hoi được triển khai tại thời điểm này, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường nhờ tiến độ thi công nhanh, pháp lý đầy đủ và vị trí nằm tại “cửa ngõ di sản” Vịnh Bái Tử Long, trái tim của thành phố du lịch Vân Đồn trong tương lai.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đã tạo sức hút lớn trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng ngay từ đầu năm 2024.

Thị Trường Đón Tín Hiệu Tích Cực

Tiếp đà phục hồi từ cuối năm 2023, nhiều chuyên gia nhận định năm 2024 sẽ là sự khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường BĐS. Theo Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm cả nước có 552 doanh nghiệp BĐS thành lập mới, bằng 100,4% so với cùng kỳ năm 2023. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 843, bằng 138,7% so với cùng kỳ năm 2023. Một báo cáo khảo sát về tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) do Batdongsan.com.vn thực hiện gần đây cho thấy 65% số người được hỏi cho biết họ có ý định mua BĐS trong vòng một năm tới. Tâm lý người mua, người bán BĐS không còn quá e dè như năm 2023. Cùng với các giải pháp mạnh tay của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn vốn cho thị trường BĐS, thì niềm tin của các chủ đầu tư và người tiêu dùng đang phục hồi sẽ là những yếu tố nền tảng để thị trường BĐS phục hồi.

Với sự khởi sắc chung của thị trường, các chuyên gia cho biết BĐS nghỉ dưỡng vẫn là phân khúc được giới đầu tư săn đón, người mua vững vàng tài chính sẵn sàng “vào tiền”, đặc biệt đối với các sản phẩm có mức giá phù hợp và pháp lý đầy đủ, tọa lạc tại những nơi có dư địa phát triển du lịch, quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ sẽ là tâm điểm của thị trường. Động thái “bung hàng” trở lại của một số dự án nghỉ dưỡng đi trước đón đầu đang góp phần giúp thị trường BĐS lấy lại sức nóng.

Nhờ phát triển đồng bộ, hiện đại về hạ tầng để chuẩn bị nguồn lực lên thành phố du lịch vào năm 2030, Vân Đồn đang trở thành huyện đảo duy nhất sở hữu 3 tầng hệ thống giao thông liên hoàn: sân bay quốc tế – cao tốc – cảng biển du lịch, tạo cú huých khai mở tiềm năng du lịch độc nhất vô nhị của Vịnh Bái Tử Long, đồng thời tạo đà cho sự phát triển của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô và bài bản.

Một trong số ít dự án nghỉ dưỡng đang được triển khai tốc lực tạo “tiếng vang” tại địa phương phải kể tới tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Trước bối cảnh thị trường thiếu hụt nguồn cung mới và khan hiếm quỹ đất phát triển dự án ở mặt vịnh, sau thời gian ra mắt, dự án nhanh chóng được đón nhận tích cực và trở thành một điểm sáng về BĐS nghỉ dưỡng của năm 2023.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn “Mở Hàng” Đón Sóng

Theo thông tin từ chủ đầu tư Công ty CP Everland Vân Đồn (thành viên của Tập đoàn Everland), sắp tới Tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí – giao thương Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ chính thức tung ra thị trường quỹ căn hộ resort view vịnh tại tòa tháp The Oasis nhằm “giải cơn khát” về BĐS nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Vân Đồn. Với mức giá chào bán chỉ từ 1,5 tỷ đồng/căn rất vừa túi tiền của khách hàng hiện nay, sản phẩm căn hộ resort được kỳ vọng sẽ tạo sự bùng nổ cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng ngay đầu năm 2024.

Là một trong những tòa tháp đẹp nhất trong tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, những căn hộ resort The Oasis không chỉ thụ hưởng trọn vẹn các yếu tố đắc địa bậc nhất về vị trí như nằm kề cận Bến cảng quốc tế Ao Tiên và bến du thuyền, 2 mặt giáp Vịnh Bái Tử Long và đường bao biển…, mà còn sở hữu bộ tứ tầm view tuyệt đỉnh có 102 gồm: view vịnh, view núi, view hồ bơi vô cực và cảnh quan nội khu, view bến cảng.

Căn hộ resort The Oasis sở hữu bộ tứ tầm view thu trọn vịnh di sản Bái Tử Long.

Không những thế, The Oasis còn gây ấn tượng với bộ sưu tập căn hộ resort 4 trong 1 được thiết kế may đo tỉ mỉ với 9 layout đa dạng, diện tích và giá cả “vừa túi tiền”, cùng lúc đáp ứng cả 4 nhu cầu: nghỉ dưỡng cuối tuần – kinh doanh du lịch – làm việc từ xa – đầu tư tăng giá trị. Căn hộ cộng hưởng tối đa ưu thế về hạ tầng tiện ích đồng bộ của Vân Đồn cân bằng giữa các dịch vụ về nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm, làm việc, hội họp mà không phải thành phố du lịch nào cũng có.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện tại các nhà thầu Delta và Unicons đang đẩy mạnh thi công. Theo kế hoạch, hai tòa tháp The Oasis và The Victory của dự án sẽ cất nóc cuối tháng 6/2024 và được hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2025. Đồng thời, các căn hộ mẫu của dự án sẽ được ra mắt ngay trong quý II/2024 nhằm giới thiệu cho khách hàng tham quan và trải nghiệm.

Chủ đầu tư Công ty CP Everland Vân Đồn cùng các nhà thầu uy tín đang đẩy mạnh thi công dự án.

Pháp lý đầy đủ, vị trí đắc địa, thi công đúng tiến độ bởi các nhà thầu có kinh nghiệm cùng với uy tín của chủ đầu tư sẽ là những bảo chứng cho những sản phẩm BĐS của dự án vừa an toàn để đầu tư vừa sinh lời chắc chắn nhờ cộng hưởng cơ hội phát triển mạnh mẽ của thành phố du lịch Vân Đồn. Đặc biệt, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được quản lí vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế bởi thương hiệu nổi tiếng Tập đoàn Centara Hotels & Resorts đến từ Thái Lan.