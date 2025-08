Chuyên Gia Đến Hải Phòng Thuê Căn Hộ Ở Đâu?

Một không gian sống luôn cân bằng giữa an tĩnh và sôi động, tự do và riêng tư, biệt lập mà tiện ích và dễ dàng di chuyển, đó là tất cả những gì các chuyên gia cần cho một không gian sống. Hải Phòng, điểm đến thu hút của đông đảo chuyên gia trong và ngoài nước liệu đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về chốn an cư lý tưởng cho chuyên gia?

Ngôi Nhà Do Chính Chuyên Gia Thiết Kế Cho Chuyên gia

Nằm trong top 20 hải cảng trên thế giới đón tàu siêu trọng, Hải Phòng luôn là đầu tàu kinh tế của các tỉnh phía Bắc. Sức hút của Hải Phòng đến từ tiềm lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. Hiện có khoảng 9000 người nước ngoài đang sinh sống tại Hải Phòng và con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Họ mang theo văn hóa, lối sống và cả những tiêu chuẩn riêng về không gian sống. Một không gian sống đẹp đẽ, luôn cân bằng giữa an tĩnh và sôi động, tự do và riêng tư, biệt lập mà tiện ích và dễ dàng di chuyển, đó là tất cả những gì các chuyên gia cần cho một không gian sống.

Hải Phòng là đối tác đầu tư hàng đầu của doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại Giao Việt Nam

“12 năm trước, chúng tôi đã có mặt ở đây, chọn ra mảnh đất phù hợp để xây dựng những không gian sống chất lượng cho những cư dân toàn cầu.” – ông Jeong Cheol, thành viên HĐQT của N.H.O, một công ty BĐS Hàn Quốc cho biết. Với tầm nhìn xa như thế, Gem Park – một dự án trọng điểm của N.H.O nổi lên như một điểm sáng, đáp ứng trọn vẹn những mong đợi của giới chuyên gia tại thành phố cảng.

Một ngôi nhà do chính các chuyên gia nước ngoài thiết kế, sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng. Với thiết kế thông minh, tinh tế trong từng cú chạm, các tiện ích bên trong căn hộ phải được đặt ở những vị trí thuận tiện nhất, để người dùng có thể dễ dàng sử dụng và tối đa hiệu quả trong tối thiểu thời gian. Gem Park còn tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, tạo nên không gian sống trong lành, thoáng đãng. Ngoài nắng sớm và làn gió dịu nhẹ len lỏi khắp căn hộ, Gem Park còn là nơi màu xanh thiên nhiên giao hòa từ bên trong ngôi nhà ra đến bên ngoài.

Đa Tầng Tiện Ích Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu

Một góc tiện ích tại Gem Park, với hồ bơi điện phân muối rộng 500m2 và Pavilion nhìn từ trên cao. Ảnh: N.H.O

Hệ thống tiện ích với diện ích lên đến 15.000 m2 tại nội khu, đa dạng và hoàn toàn miễn phí là điểm cộng lớn của Gem Park. Phòng gym hiện đại, phòng yoga yên tĩnh, hồ bơi trong xanh… tất cả đều sẵn sàng phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, thư giãn của cư dân. Công viên 10.000 m2, được các nhà thiết kế cảnh quan xứ sở kim chi lấy cảm hứng từ phong cảnh lãng mạn quê hương mình, để tái tạo nên một phiên bản thiên nhiên Hàn Quốc thu nhỏ tại Gem Park. Con đường hồng rực sắc hoa anh đào vào mùa xuân bên con hồ Seokchon thơ mộng đã được tái hiện bằng con đường rực sắc tím, trắng hoa ban – loài hoa xinh đẹp, thanh khiết của núi rừng Tây Bắc Việt Nam.

Từ căn hộ, chỉ cần một cú chạm, là cư dân có thể tiếp cận để tận hưởng hệ tiện ích trong nhà rộng 5,000m2. Bước ra giữa trung tâm nội khu là hồ bơi điện phân muối rộng 500m2, bao gồm hồ bơi người lớn và hồ bơi thiếu nhi với chuỗi tiện ích bên hồ chuẩn resort như các loại ghế sưởi nắng chuyên dụng, ghế bán nổi, ghế bán chìm để cư dân có thể vừa hưởng sự thư thái giữa làn nước mát, vừa chia sẻ đam mê bơi lội cùng gia đình, bạn bè.

Cùng 1 cú chạm từ căn hộ là cư dân có thể tới phòng gym, yoga thông minh nằm ở tầng 2, liền kề với thư viện thiếu nhi, là nơi các bậc cha mẹ bận rộn vừa có thể rèn luyện nâng cao sức khỏe mà vẫn nắm bắt được các hoạt động câu lạc bộ và trải nghiệm lý thú của con mình. Khu phòng làm việc tiện ích ngay bên cạnh đã được trang bị đầy đủ thiết bị, giúp các chuyên gia nhanh chóng xử lý công việc.

Cư dân Gem Park có thể vừa thoải mái tập gym, vừa phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh quan xanh tươi bên ngoài Nguồn: N.H.O

Pavilion nằm trên đồi là nơi lý tưởng để tổ chức các buổi gặp gỡ họ hàng, bạn bè, đối tác. Uốn mình theo con đường xinh đẹp đầy hoa trong khuôn viên, Hi AVENUE nhộn nhịp với quảng trường, sân vui chơi, đồi vọng cảnh… cùng dãy cửa hiệu, cafe, nhà hàng bắt mắt. Ẩm thực Hàn Quốc với đa dạng chủng loại, màu, sắc, hương vị, giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.

Vị Trí Lý Tưởng Cho Các Chuyên Gia Bận Rộn

Vị trí của Gem Park cũng rất phù hợp với lối sống của các chuyên gia: thuận tiện và tiết kiệm thời gian di chuyển đến nơi làm việc cũng như tới khu trung tâm để tham gia các lễ hội lớn của thành phố. Chỉ cách 5 phút đến khu hành chính mới Thủy Nguyên, UBND Hồng Bàng, Mega Market, … và 8 phút đến quảng trường/ khu trung tâm hiện hữu của Hải Phòng, cư dân Gem Park sẽ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính, mua sắm. Gem Park cũng kết nối nhanh chóng đến các khu công nghiệp công nghệ cao như VSIP Hải Phòng, Khu công nghiệp Tràng Duệ, An Dương. Sân bay quốc tế Cát Bi chỉ cách 20 phút di chuyển, thuận tiện cho những chuyến công tác trong và ngoài nước.

Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế. Gem Park, với những giá trị vượt trội, sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố, góp phần xây dựng một cộng đồng quốc tế sôi động, văn minh và thịnh vượng. Nơi đây, không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho giới chuyên gia, mà còn là biểu tượng cho sự phát triển bền vững của thành phố cảng.