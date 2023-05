CityLand trao xe Mercedes-Benz S450L cho khách hàng may mắn nhất

Nằm trong chuỗi các hoạt động dành để tri ân khách hàng thường niên, đây không chỉ là dịp để CityLand gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm nhà ở tại CityLand Park Hills, mà còn tìm kiếm chủ nhân may mắn nhất sở hữu xe hơi Mercedes-Benz S450L trị giá 4,3 tỷ đồng.

Phát biểu mở màn sự kiện, ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Đầu tư Địa Ốc Thành Phố khẳng định sự tin tưởng của quý khách hàng đối với dự án CityLand Park Hills nói riêng và các sản phẩm khác của CityLand nói chung đã tiếp thêm sức mạnh, đồng thời là nguồn động lực to lớn để công ty tiếp tục sứ mệnh kiến tạo nên những khu đô thị phức hợp đẳng cấp, mang đến giá trị sống ngày càng tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Qua đó, CityLand cam kết sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, đồng thời cải thiện những điểm chưa đạt để đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty CityLand gửi lời tri ân đến khách hàng đã luôn đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua

Trong không khí sôi nổi và đầy hứng khởi, chiếc lá thăm gọi tên chủ nhân may mắn duy nhất sở hữu giải thưởng hấp dẫn nhất của chương trình: Xe Mercedes-Benz trị giá 4.3 tỷ đồng đã thuộc về bà Trần Thị Lan Anh. Khách hàng Lan Anh vui mừng chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi được trở thành người may mắn nhất trúng Giải Đặc biệt. Niềm hạnh phúc được nhân đôi khi vừa trúng xế xịn vừa chọn được nơi an cư vừa ý tại CityLand Park Hills. Cảm ơn công ty đã mang đến chương trình khuyến mại vô cùng giá trị và những khu đô thị đáng sống”.

Giải Đặc biệt là chiếc xe Mercedes-Benz S450L đã chính thức tìm được chủ nhân

Bên cạnh giải thưởng cao nhất là xe hơi Mercedes S450L, các giải đồng hạng – mỗi giải chiếc xe Honda SH 150i thời thường cũng nhanh chóng tìm thấy chủ nhân.

Những chiếc xe Honda SH 150i đã được trao tận tay đến những khách hàng may mắn

Với phương châm “kiến tạo cộng đồng thịnh vượng”, những tiện ích đẳng cấp tại CityLand Park Hills như: Quảng trường nhạc nước, trung tâm hội nghị thương mại dịch vụ, bệnh viện quốc tế, trường liên cấp quốc tế… cùng chuỗi các trụ sở ngân hàng, doanh nghiệp và cửa hàng dọc các tuyến đường nội khu hình thành mạng lưới tiện ích phong phú đã góp phần thay đổi ấn tượng diện mạo đô thị của Quận Gò Vấp thời gian qua cũng như kiến tạo nên một cộng đồng cư dân tinh hoa, thịnh vượng.