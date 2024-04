Có 643 Ha Mảng Xanh, Làng Đại Học Trở Thành Nơi Đáng Sống

Đối với một nơi được đánh giá là nơi an cư tốt, ngoài những yếu tố thuộc dự án thì điều kiện sống ở khu vực luôn đóng vai trò rất quan trọng.

Làng Đại Học, Nơi Tâm Điểm Để Lựa Chọn An Cư

Mỗi người đều có những mong muốn cần thiết cho cuộc sống bản thân và gia đình. Vậy nên, việc cân nhắc để lựa chọn nơi ở, ngoài mức giá thì mọi người luôn tìm kiếm một nơi hội tụ thật nhiều tiêu chí đáp ứng cuộc sống chất lượng từ tiện ích, giao thông đến học tập…

Ở đây, chúng ta không bàn đến khu vực của các quận nội thành gần trung tâm, bởi khu vực này là tâm điểm để những nơi khác tham chiếu khi muốn xét về yếu tố tiện nghi.

Khu Làng Đại học có không gian thiên nhiên cả cây xanh và mặt nước

Cũng chính vì tình trạng quá tải không gian sống trong các quận nội thành gần trung tâm và lí do chính ở giá nhà đã vượt quá khả năng số đông của tệp khách hàng đi mua nhà là người trẻ mà việc dịch chuyển xa trung tâm để an cư mới trở thành xu hướng. Bởi vậy, để tiếp cận được khách hàng thì các chủ đầu tư phải đảm bảo sản phẩm nhà ở của mình thỏa mãn được tâm lí khách hàng là điều cần thiết.

Tuỳ thuộc vào điều kiện của mỗi người để lựa chọn nơi ở bởi nếu như làm việc tại các quận phía Tây thành phố thì sẽ không thích hợp để mua nhà phía cửa ngõ bên hướng Đông. Tuy nhiên nguồn cung hiện nay đã làm phá vỡ nguyên tắc chọn nhà theo địa lí.

Tại TP.HCM địa chỉ vùng ven đang được đánh giá cao cho việc thích hợp để an cư đang đổ dồn về khu vực khu Đông. Tiếp nối các địa chỉ gồm Quận Thủ Đức, Quận 9 cũ thì khu vực TP Dĩ An liền kề TP.HCM hiện đang là tâm điểm.

Làng Đại Học Thuận Lợi Từ Giao Thông, Mảng Xanh, Hạ Tầng Tiện Ích

Vị trí luôn là ưu tiên số 1 khi chọn nơi sinh sống lâu dài. Nếu so sánh tất cả các tiêu chí để an cư thì khu vực Làng Đại học hiện đang chiếm giữ mọi thứ của một nơi ở tốt khi đáp ứng được cả mọi sự tiện lợi từ việc đi làm, học hành, sinh hoạt hàng ngày và dễ dàng kết nối với khu vực xung quanh.

Chỉ xét về giao thông, khu vực Làng Đại học tiếp nối với các tuyến đường huyết mạch liên vùng. Cụ thể, kề bên Quốc lộ 1K nối liền đại lộ Phạm Văn Đồng kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất và các quận trung tâm TP.HCM, rồi Quốc lộ 1A liền mạch với Xa lộ Hà Nội tiếp cận với khu Đông phát triển là TP Thủ Đức và di chuyển về Đồng Nai, Vũng Tàu, tiếp đó là tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên dự kiến quý 4/2024 sẽ đưa vào vận hành càng giúp cho việc đi lại nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Di chuyển từ Làng Đại học vào trung tâm TP.HCM bằng nhiều phương tiện (Ảnh: Huyền Trang)

Giao thông thuận tiện cũng tạo nên hạ tầng tiện ích phong phú phục vụ mọi nhu cầu mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khoẻ, học tập của từng cá nhân và gia đình. Có thể nói, khu Làng Đại học có thể mang đến đủ mọi những trải nghiệm hoàn hảo mà bất kỳ người dân nào cũng mong muốn.

Đặc biệt hơn, Làng đại học lại còn đang sở hữu một yếu tố cực kì giá trị đó là môi trường sống xanh với mảng xanh, mặt nước lên đến vài trăm hecta. Sống trong một không gian xanh mát, trong lành sẽ giúp con người cân bằng được cảm xúc và thư giãn. Do đó, những căn hộ ở đây như các dự án của Tập đoàn Bcons có lối thiết kế mở, đón nắng gió tự nhiên lại ngay sát mảng xanh đã trở nên giá trị vượt trội.

Tháp Bcons City Cung Cấp Nguồn Cung Căn Hộ Ngưỡng 2 Tỷ Đồng, Đáp Ứng Tiêu Chí Sống Của Người Trẻ

Không chỉ có các yếu tố tự nhiên mà khu vực Làng Đại học lại còn đang là nơi có nguồn cung nhà ở tầm giá 2 tỷ đồng đáp ứng khả năng tài chính của người trẻ.

Tháp Bcons City là tâm điểm tiện ích cung cấp cho khu vực Làng Đại học

Trong không gian an cư tiện nghi chung như vậy, lựa chọn an cư tại khu làng Đại học trong dự án tháp căn hộ Bcons City thuộc Quần thể các dự án Bcons City của Tập đoàn Bcons lại còn được đảm bảo thêm hàng chục yếu tố tiện nghi chăm sóc cuộc sống khác như về an ninh, dịch vụ tiện ích tại chỗ với tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn 7 tầng, hồ bơi, công viên ngay cửa nhà, vòng đời học tập của con trẻ ngay tại nhà với từ mẫu giáo đến trường liên cấp B.School trong nội khu và hệ thống trường Đại học cạnh bên.

Việc chọn nơi ở giờ đây không chỉ nhìn ở trước mắt mà cần dựa vào quy hoạch phát triển của khu vực để định hướng cuộc sống tầm dài hơi, bởi việc thay đổi môi trường sống tại các đô thị đông dân cư sẽ rất khó chuyển đổi. Những khu vực hội tụ nhiều tiêu chí sống tốt như khu Làng Đại Học lại không dễ tìm. Chính vì vậy, các căn hộ tháp Bcons City đang là cơ hội để người trẻ có thể sở hữu một nơi an cư lí tưởng ở thời điểm này.