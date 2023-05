Cơ hội an cư, đầu tư tại khu căn hộ đáng sống nhất Bình Dương - Happy One Central

Happy One Central dành chiến thắng hạng mục "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương" tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2021.

Theo các chuyên gia, xu hướng ly tâm và dịch chuyển từ thành phố lớn để tìm về không gian sống tại các tỉnh giáp ranh là tất yếu. Tại TP.HCM, dòng dịch chuyển sẽ đổ về các địa phương có vị trí lân cận như Bình Dương. Đặc biệt, khu vực này đang hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện đồng bộ, hứa hẹn trở thành thỏi nam châm thu hút không chỉ cộng đồng cư dân thượng lưu mà còn các nhà đầu tư tinh nhạy.

An cư đẳng cấp, nâng tầm trải nghiệm

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm TP Thủ Dầu Một, Happy One Central là khu căn hộ được quan tâm bậc nhất tại thị trường Bình Dương hiện nay nhờ kết nối dễ dàng với muôn vàn tiện ích hiện hữu: sân golf Sông Bé, Aeon Mall Bình Dương, MM Mega Mall, trường học quốc tế các cấp, sân vận động Gò Đậu, bệnh viện quốc tế Columbia Asia Hospital,…

Happy One Central đón đầu giá trị sống thời thượng với tổ hợp 68 tiện ích đỉnh cao như: cầu kính trên không, sân golf 3D, khu chiếu phim trên không, hồ bơi vô cực, hồ jacuzzi, hồ bơi trẻ em, quảng trường ánh sáng, hồ cá KOI, khu café ngoài trời, khu BBQ, GYM & Yoga, wifi free, khu thiền trên không, đài quan sát, đài thiên văn,…

Chủ nhân tương lai của Happy One Central được thụ hưởng các tiện ích nội khu đẳng cấp mà không cần đi đâu xa.

Ngoài ra, các căn hộ tại Happy One Central được tích hợp công nghệ 4.0 vào các thiết bị sinh hoạt của gia đình giúp cho những chủ nhân tương lai có thể điều khiển các hệ thống đèn điện, chiếu sáng,… chỉ qua một thao tác "chạm" trên smartphone, mang đến những trải nghiệm sống mới mẻ trong một khu căn hộ hiện đại, thông minh.

Đặc biệt, Happy One Central được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một khi đây là khu căn hộ đầu tiên tại Bình Dương sử dụng công nghệ ánh sáng mặt dựng và ánh sáng cảnh quan.

Nhờ công nghệ ánh sáng mặt dựng và ánh sáng cảnh quan, Happy One Central nổi bật về đêm giữa trung tâm thành phố.

Đầu tư an tâm, giá trị xứng tầm

Không chỉ kiến tạo nơi an cư lý tưởng, chủ đầu tư Vạn Xuân Group còn mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn, giúp chủ nhân tương lai của Happy One Central an tâm đầu tư với những giá trị xứng tầm.

Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 270 triệu sẽ sở hữu ngay căn hộ 2PN, 2WC của Happy One Central, thanh toán chỉ từ 1%/tháng. Khách mua sỉ sẽ được chiết khấu 7%, tổng chiết khấu lên đến 18%. Đây được xem là ưu đãi đặc biệt, cơ hội cực kỳ tốt và hiếm có dành cho khách hàng giao dịch trong giai đoạn này.

Đối với những khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính, ngân hàng sẽ hỗ trợ 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong vòng 36 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà, ân hạn nợ gốc 24 tháng hoặc đến khi nhận nhà.

Đầu tư an tâm – giá trị xứng tầm với Khu căn hộ đáng sống nhất Bình Dương.

Ngoài ra, đối với những khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ ngân hàng, chủ đầu tư sẽ áp dụng chính sách cam kết thuê lại, đảm bảo tính thanh khoản và tiềm năng sinh lời ngay khi được bàn giao căn hộ. Đây được coi là ưu thế vô cùng lớn thu hút nhà đầu tư về giá trị sinh lời.

Nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội an cư – đầu tư hấp dẫn, vào ngày 11/12/2021 này, Vạn Xuân Group sẽ tổ chức chương trình Talkshow “Tiềm năng thị trường Bình Dương – Dự báo năm 2022” với sự tham gia của 2 diễn giả, ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Batdongsan.com.vn chi nhánh TP.HCM và ông Diệp Đình Chung – Phó TGĐ Vạn Xuân Group. Sự kiện hứa hẹn không chỉ mang đến những thông tin bổ ích cũng như kinh nghiệm và cơ hội đầu tư tiềm năng mà còn có nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng.

