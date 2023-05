Happy One – Premier, dòng căn hộ thông minh đáp ứng nhiều tiêu chuẩn “ngoại”

Xu hướng nhà thông minh đã phát triển mạnh mẽ ở các nước Châu Âu và gần đây đã du nhập vào Việt Nam do tốc độ đô thị hóa nhanh và sự bùng nổ của các đô thị.

Thành công từ việc sử dụng công nghệ hiện đại trong căn hộ thông minh của dòng sản phẩm Happy One, Vạn Xuân Group mạnh dạn đưa khái niệm “smart home” lên một tiêu chuẩn cao hơn với danh xưng là “người dẫn đầu” tại khu vực Bắc TP.HCM.



Xu hướng nhà thông minh được ưa chuộng

Sau khi hoàn thành lễ cất nóc vượt tiến độ 3 tháng của Happy One – Phú Hòa, giờ đây Happy One – Premier được xem là dòng sản phẩm thứ 2 đầy tiềm năng thu hút sự quan tâm từ phía đông đảo khách hàng có nhu cầu để ở hay đầu tư/cho thuê,…

Tại Happy One – Premier, bạn sẽ nhận được đặc quyền trải nghiệm không gian sống mới với các thiết bị/nội thất cao cấp đến từ châu Âu, nơi mà chủ nhân được phục vụ các nhu cầu hàng ngày bằng ứng dụng công nghệ thông minh của Mỹ. Không những thế, với ngôi nhà thông minh, bạn chỉ cần sử dụng smartphone hoặc máy tính bảng để kết nối hệ thống đèn chiếu sáng, tivi, điều hòa, bình nóng lạnh, khu vực bếp,… giúp bạn chủ động hơn trong việc tắt/mở các thiết bị điện mỗi khi ở bên ngoài. Vấn đề an ninh cũng được chuẩn hóa khi chủ đầu tư đưa công nghệ vào sử dụng như: kiểm soát an toàn nội khu, camera quản lý, vận hành bãi đậu xe thông minh,…

39 tiện ích nội khu cùng với trang thiết bị nội thất chuẩn Châu Âu cũng là những điểm sáng, giúp Happy One – Premier trở nên đắt giá trong mắt giới đầu tư và bộ phận cư dân có nhu cầu mua căn hộ để an cư.



Sảnh chờ nhiệt đới rộng hơn 200m2 tại Happy One – Premier

Với mật độ xây dựng chỉ 34,19%, dự án còn hướng đến không gian sống chuẩn Singapore cùng sự phân bố trải đều mảng xanh từ trong mỗi căn hộ cho đến khu sinh hoạt chung bao gồm sảnh chờ nhiệt đới, sảnh đón thác nước, khu hồ bơi tràn bờ tầng 3,… để cư dân có thể tận hưởng không gian sống trong lành.

Chính sách thanh toán linh hoạt

Nhằm giúp khách hàng giảm bớt áp lực cũng như có thêm thời gian ổn định tài chính, chủ đầu tư đã đưa ra chính sách thanh toán linh hoạt – chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ khách hàng sẽ nhận ngay ưu đãi 0% lãi suất đến khi nhận nhà với mức vay vốn lên đến 70% trong thời hạn 20 năm. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn đưa ra chính sách “mua là tặng” với nhiều phần quà hấp dẫn.

Với mức giá khởi điểm từ 1.9 tỷ đồng, tính ra khách hàng chỉ cần trả trước 600 triệu đồng là sẽ nhanh chóng sở hữu ngay căn hộ thông minh với mức đầu tư vượt trội bậc nhất khu vực.



Căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One – Premier áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt, hỗ trợ nhiều ưu đãi cho khách hàng

“Vị trí đắc địa, cách sân bay Tân Sơn Nhất chưa đầy 10 phút di chuyển, chất lượng đầu tư tầm cỡ cùng số lượng tung ra giới hạn chỉ với 210 căn hộ nên Happy One – Premier được xem là dự án đầy tiềm năng sinh lợi nhuận được chú ý nhiều nhất trong thời gian này tại khu vực Bắc Sài Gòn”, khách hàng Nguyễn Ngọc Hoa chia sẻ.



Đầu tư và phát triển bởi: Vạn Xuân Group

Kinh doanh tiếp thị: DKRS – Vivahomes

Giá chỉ từ: 1,9 tỷ đồng/căn

Hotline: 0965 65 65 87

Ngọc Thúy