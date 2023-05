Cơ hội sinh lời khi đầu tư tại Ramada Ha Long Bay View

Thị trường du lịch phát triển nhất phía Bắc

Theo Hiệp hội bất động sản, số lượng hàng nghìn căn hộ khách sạn đã được chào bán trong năm 2017 – 2018 vẫn chưa phải nhiều so với nhu cầu lưu trú của khách hàng. Trong khi đó, hệ số sử dụng phòng khách sạn tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và các khu du lịch nghỉ dưỡng đều đạt công suất tối đa lúc cao điểm, cho nên việc đặt phòng tại các khu nghỉ dưỡng vào các dịp nghỉ lễ vẫn rất khó khăn.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển tích cực của nền kinh tế, và tăng trưởng nhanh của ngành du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ xuất hiện ở các trung tâm du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn mà còn lan rộng ra nhiều thị trường nổi khác như Bình Thuận, Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 5 tháng đầu năm 2019, tỉnh Quảng Ninh đã đón trên 7,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 14% (so với cùng kỳ năm 2018), đạt 54% kế hoạch năm. Trong đó, lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh đạt trên 2,4 triệu lượt, tăng 14%. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng 25%, đạt 51% kế hoạch năm. Quảng Ninh phấn đấu trở thành một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á. Với mục tiêu đón 15-16 triệu lượt khách, trong đó có 7 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2020, đến năm 2030, Quảng Ninh kỳ vọng đón tổng khách du lịch đạt 30 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 15 triệu lượt.

Việc lượng khách du lịch lớn đến Hạ Long mỗi năm cũng tạo ra nhu cầu lớn về cơ sở lưu trú. Bên cạnh các khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn đang trở thành phần khúc tiềm năng tại thị trường bất động sản bên vịnh kỳ quan. Các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, các phòng khách sạn cao cấp luôn trong tình trạng kín phòng. Những kết quả ấn tượng của du lịch Quảng Ninh là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, đáng kể là sự nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch để hút khách quanh năm. Du khách đến với Quảng Ninh ngoài tắm biển, ra vịnh ngắm cảnh trong những ngày hè có thể hòa mình vào không gian văn hóa lễ hội đặc sắc trong suốt 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.



Vịnh Hạ Long giúp Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch của miền Bắc. Ảnh: Tulbagh.

Tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng

Theo các nhà đầu tư, một trong những yếu tố khiến bất động sản nghỉ dưỡng vẫn được xem là sản phẩm được chú ý trên thị trường hiện nay là nhờ tính thanh khoản khá cao, cùng với đó là tiện ích kết hợp căn hộ và khách sạn. Bên cạnh đó, loại hình nghỉ dưỡng có mức lợi nhuận hấp dẫn được các chủ đầu tư cam kết với khách hàng khi dự án chính thức đi vào vận hành, khai thác.

Nắm bắt được điều này, Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã xúc tiến dự án Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View. Dự án được tọa lạc tại trung tâm thành phố, thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Từ đây, khách hàng có thể kết nối đế nhiều điểm vui chơi, giải trí, khu trung tâm của thành phố Hạ Long như hồ Yết Kiêu, công viên mặt trời, các bệnh viện, trung tâm thương mại lớn.



Phối cảnh căn hộ dịch vụ khách sạn Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View.

Lý giải tại sao chọn Hạ Long là nơi đầu tư trong giai đoạn này, chủ đầu tư cho biết, Hạ Long là thành phố du lịch lớn nhất phía Bắc. Với hàng loạt dự án đầu tư mới, các chương trình sự kiện, lễ hội màu sắc, du lịch Hạ Long lấp đầy du khách cả 4 mùa trong năm. Những thuận lợi kể trên là lý do Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã quyết đầu tư hệ thống tiện ích đẳng cấp vào dự án Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View.

Theo đại diện chủ đầu tư, những tiện ích hấp dẫn tại Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View có thể kể đến Skybar tầng 34: nhà hàng VIP ký gửi xì gà và rượu vang; khu massage xông hơi rộng tới 1.000 m2; vườn thượng uyển trên cao; bể bơi tràn bờ; 8 thang máy tốc độ cao; Skybar nơi giải trí hiện đại đẳng cấp và sẽ trở thành điểm đến lý tưởng để tận hưởng một cuộc sống khác biệt. Vườn thượng uyển với rất nhiều loại cây hoa nhiệt đới sẽ là nơi thư giãn ngập sắc xanh đem đến cảm giác an nhiên, thư thái.



Phối cảnh vườn thượng uyển tại Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View

Ngay sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác vận hành khai thác dự án Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View, chủ đầu tư mong muốn khi hoàn thành, với những ưu thế và tiện ích vốn có, đây không chỉ tạo cơ hội đầu tư, mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân thành phố vịnh.

"Mặc dù chỉ vừa xuất hiện trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Hạ Long, nhưng Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View đã khiến rất nhiều khách hàng cảm thấy yên tâm và phấn khích. Bởi so với các dự án khác, không chỉ có mức lợi nhuận vô cùng hấp dẫn, Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View còn bảo đảm tính pháp lý sở hữu căn hộ", đại diện chủ đầu tư nói.

Chính sách bán hàng khác biệt

Ramada By Wyndham Hạ Long Bay View hiện được chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng đặc biệt nhiều ưu đãi như: Với những người mua căn hộ dự án có nhu cầu vay vốn, chủ đầu tư Lạc Hồng hỗ trợ ưu đãi lãi suất bằng 0% cho 60% giá trị hợp đồng cho 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân, khách hàng không tham gia chương trình được chiết khấu 4% giá căn hộ. Trong trường hợp thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ tại thời điểm ký hợp đồng mua bán, chủ đầu tư ưu đãi mức chiết khấu 2,5% một năm trên số tiền và số ngày trước tiến độ.

Cùng với đó đơn vị phát triển dự án – Công ty Hồng Quân cam kết lợi nhuận thuê căn hộ và trả trước năm đầu bằng 9,5% giá trị căn hộ để giúp khách hàng an tâm đầu tư. Những năm sau khách hàng nhận theo tỷ lệ phân chia 90:10, khách hàng hưởng 90%, đơn vị vận hành hưởng 10% lợi nhuận. Theo Hồng Quân, điều này thể hiện sự tự tin của chủ đầu tư Ramada By Wyndham Ha Long By View trong việc khai thác và vận hành khách sạn.

Thay vì tự quản lý và vận hành hơn 568 căn hộ dịch vụ khách sạn tại dự án, Công ty Hồng Quân kết hợp cùng thương hiệu khách sạn Mỹ Ramada By Wyndham để tạo nên mô hình căn hộ khách sạn chuyên nghiệp ở Hạ Long. Wyndham sở hữu hơn 8.600 khách sạn tại 79 quốc gia và 18 thương hiệu khách sạn quốc tế, với 7,7 % tổng số lượng phòng nghỉ hạng sang cung cấp trên toàn cầu.

Hiện nay, Ramada by Wyndham Ha Long Bay View đang đi vào giai đoạn hoàn thiện cuối, dự kiến bàn giao vào tháng 12/2019 và khai trương vận hành thử ngay sau đó. Đây sẽ là khách sạn thứ 3 trong chuỗi khách sạn của Tập đoàn Wyndham tại Việt Nam.

Trong giai đoạn này nhà đầu tư mua căn hộ còn có cơ hội sở hữu xe Mercedes-Benz C200 phiên bản 2019. Chương trình bốc thăm trúng thưởng nằm trong chuỗi hoạt động tri ân mà Công ty Hồng Quân dành tặng khách hàng. Theo chủ đầu tư, khách hàng mua căn hộ có thể lựa chọn hình thức tự đứng ra kinh doanh và thu về lợi nhuận hoặc ủy thác kinh doanh cho đơn vị quản lý cho thuê.

“Ramada by Wyndham Ha Long Bay view sẽ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng rất lớn vào dịp cuối tuần cho các gia đình sinh sống ở các tỉnh, thành phía Bắc, lượng khách chuyên gia Hàn Quốc, Trung Quốc tại các khu công nghiệp phía Bắc”, đại diện Hồng Quân nói.