Cơ hội sở hữu đất nền đô thị chỉ với 18-25 triệu đồng/m2

Phối cảnh khu đô thị Stella Mega City Cần Thơ

Vị trí trung tâm đa kết nối

Dự án Stella Mega City toạ lạc tại mặt tiền đường Lê Hồng Phong (QL 91), quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ. Đây là vị trí “hạt nhân” của trung tâm kinh tế Đồng Bằng Sông Cửu Long với mặt tiền phía Đông Bắc giáp đường Lê Hồng Phong, có một phần mặt tiền phía Tây Nam giáp đường Võ Văn Kiệt; gần trung tâm hành chính quận Bình Thủy, sát bên sân bay quốc tế Cần Thơ.



Stella Mega City sở hữu địa thế "Rồng chầu nhả ngọc"

Stella Mega City được hưởng trọn vẹn tất cả sinh khí tốt lành của dòng chảy sông Hậu và sông Bình Thủy. Theo khái niệm phong thủy, Stella Mega City nằm bên con sông Bình Thủy nước chảy uốn lượn như thân rồng với hai hàm miệng rồng là Đình Bình Thủy và Chùa Nam Nhã đang nhả ngọc. Có thể thấy, đây chính là vùng đất địa linh.

Thành phố đa tiện ích nâng tầm chất lượng cuộc sống

Ngoài các tiện ích nội khu thì Stella Mega City còn nằm gần các KCN và khu dân cư lớn nên cư dân sẽ được thừa hưởng những tiện ích ngoại khu hiện hữu của khu vực lân cận trong vòng bán kính 3km như: Trung tâm hành chính, ngân hàng, trường học các cấp, bệnh viện, siêu thị, chợ,… Với vị thế đắc địa này, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành chốn an cư lý tưởng, vị trí đầu tư đắc địa và tiềm năng hiếm có trong giai đoạn này.



Hệ thống tiện ích đa dạng của Stella Mega City

Xung quanh dự án là các khu hành chính đã đi vào hoạt động như: UBND Quận Bình Thủy, Quận Ủy, Công an Quận, Công an PCCC, Trường học, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước,… Cảnh quan môi trường sống lý tưởng của tella Mega City không chỉ tạo ra một không gian tươi mát, an lành, mà an ninh cũng được đảm bảo 24/24.



Công viên xanh mát tại dự án Stella Mega City

Cơ hội sở hữu hấp dẫn

Stella Mega City gần như là dự án cuối cùng được cấp phép phân lô bán nền (từ năm 2018 UBND TP. Cần Thơ đã không còn cấp phép dự án phân lô bán nền).

Dự án hiện có mức giá hấp dẫn nhất TP. Cần Thơ chỉ 18-25 triệu/m2. Đặc biệt, người mua còn được ngân hàng VP Bank hỗ trợ vay 70% trong vòng 20 năm, hỗ trợ ân hạn nợ gốc 1 năm đầu.

Dự án có pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng nền, xây dựng tự do từ 3-5 tầng. Hiện tại dự án đã xong hạ tầng, đây chính là yếu tố chắc chắn nhất cho các nhà đầu tư.