Cơ hội sở hữu đất nền dưới 1 tỷ tại điểm nóng Bình Dương

Đông đảo khách hàng mua một dự án đất nền do Hệ thống 5F phát triển tại Bình Dương.

Làn sóng tăng giá đất nền

Từng chịu ảnh hưởng nặng nề trong 2 năm xảy ra đại dịch Covid 19 nhưng từ đầu năm 2022 phân khúc đất nền đang ghi nhận tốc độ phục hồi vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau khi Việt Nam mở cửa kinh tế trở lại, mức độ quan tâm của các nhà đầu tư dành cho các dự án đất nền đã bật tăng trở lại nhanh chóng, trong khi nhiều phân khúc vẫn đang tìm giải pháp phục hồi.

Theo một khảo sát mới công bố của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), năm 2022 tình trạng sốt đất vẫn tiếp tục xảy ra. Thị trường bất động sản sẽ có xu hướng tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc; trong đó phân khúc bất động sản công nghiệp, đất nền có khả năng tăng trưởng mạnh nhất.

Tương tự, báo cáo thị trường quý 1 của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy trong 3 tháng đầu năm 2022 đất nền là phân khúc được tìm kiếm nhiều hơn cả thời điểm trước dịch Covid 19. Đây cũng là loại hình bất động sản nóng nhất trong hơn 2 năm dịch bệnh, phục hồi nhanh nhất sau mỗi đợt dịch bệnh bùng phát. Cùng với việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, những địa phương có thay đổi về quy hoạch, hạ tầng đều ghi nhận mức độ tìm kiếm đất nền tăng mạnh.

Phối cảnh Khu đô thị 5F Stella – dự án hiếm hoi có giá chỉ 875 triệu đồng/sản phẩm tại Bình Dương vừa được công bố ra thị trường.

Đáng chú ý, tại nhiều địa phương khu vực phía Nam chứng kiến giá rao bán đất nền tăng khá cao so với năm 2021. Cụ thể, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh có giá bán đất nền tăng mạnh lần lượt là 27%, 23% và 17%. Riêng Long An mức tăng chỉ đạt gần 13% và Đồng Nai là 7% so với năm 2021.

Các chuyên gia nhận định thị trường đất nền Bình Dương tăng trưởng tốt là dựa trên những yếu tố tiềm năng thực sự đã bộc lộ. Bình Dương đang là trung tâm công nghiệp lớn nhất, nhiều năm liền đứng trong nhóm đầu cả nước về thu hút FDI và kinh tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, Bình Dương đang đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh, các khu công nghiệp thế hệ mới làm điểm tựa phát triển bền vững. Cùng với đó, hàng loạt cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội được đầu tư nên giá đất tăng là hoàn toàn hợp lý.

Tìm đâu giá đất dưới 1 tỷ đồng?

Do đất nền đã thiết lập đỉnh giá mới, hiện nay nếu muốn mua đất nền dưới 1 tỷ đồng thì nhà đầu tư phải di chuyển rất xa TPHCM. Ngay tại Bình Dương hay Bình Phước, phân khúc giá này cũng đang dần biến mất khỏi thị trường. Đặc biệt, với các dự án hoàn thiện hạ tầng và đầy đủ pháp lý lại càng khó tìm, dự án nào mở bán đều nhanh chóng cháy hàng. Điển hình là hai dự án 5F Capella và Vera City mở bán hồi đầu năm nay cháy hàng chỉ trong vài tiếng đồng hồ chính thức giao dịch.

Bước vào quý 2, dự án đất nền giá dưới 1 tỷ đồng hiếm hoi được công bố là khu đô thị 5F Stella tại trung tâm hành chính huyện Phú Giáo, Bình Dương. Tọa lạc ngay mặt tiền đường ĐT 741, 5F Stella có quy mô 400 nền nhà phố thương mại có giá chỉ 875 triệu đồng/nền kèm ưu đãi chiết khấu 10% tổng giá trị, tặng 1.000USD và cơ hội trúng xe Toyota Camry, Honda SH, Honda Air Blade…

Khu đô thị 5F Stella nằm ngay trung tâm Phú Giáo và được bao quanh bởi các KCN lớn cùng hệ thống giao thông liên vùng hiện đại nên tiềm năng rất lớn.

Dù mức giá vô cùng hấp dẫn nhưng 5F Stella được đánh giá là sở hữu tiềm năng tăng trưởng rất tốt bởi Phú Giáo đang chuyển mình phát triển thành một trung tâm công nghiệp mới của Bình Dương. Tại đây đang hình thành một loạt KCN lớn như Becamex Đồng Phú 6.300ha, VSIP IV 1.000ha, An Linh 1.000ha, An Bình gần 1.000ha, Vĩnh Lập 1 hơn 750ha, Vĩnh Lập 2 với 500ha, Tam Lập 1-4…

Đồng thời, Phú Giáo đã và đang chuẩn bị xây dựng nhiều dự án giao thông nhằm tăng khả năng kết nối liên vùng, nổi bật là đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Đồng Phú, cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Phú Giáo – Chơn Thành – Hoa Lư, Vành đai 3, Vành đai 4, đường sắt Dĩ An – Lộc Ninh, đường sắt Xuyên Á…

Vài năm tới, khi các tuyến giao thông nói trên hoàn thành sẽ tạo động lực rất lớn cho kinh tế – xã hội của Phú Giáo. Điều này lý giải vì sao nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm tại 5F Stella. Theo thông tin từ chủ đầu tư, sau 10 ngày công bố, dự án đã ghi nhận khách hàng đặt chỗ phủ kín ưu tiên 3. Một số nhà đầu tư còn tranh thủ mua sỉ vì tin chắc vào khả năng tăng giá của dự án.

“Giá đất tại Bình Dương tăng mạnh xuất phát từ nhu cầu sử dụng, chứ ít bị ảnh hưởng bởi tình trạng đầu cơ lướt sóng như các thị trường khác. Đặc biệt các dự án nằm ở các trung tâm đô thị và các KCN luôn là sản phẩm có sức hút mạnh mẽ nhất”, ông Nguyễn Hữu Tạo, lãnh đạo Hệ thống 5F, chia sẻ về sự hấp dẫn của phân khúc đất nền tại Bình Dương.

Hải Nam