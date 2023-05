Số lượng sản phẩm cực kỳ giới hạn

Được đầu tư bài bản và cao cấp bậc nhất khu vực, nhà phố liền kề Lux Home Gardens quy tụ tất cả những chuẩn mực khắt khe của dòng sản phẩm dành riêng cho giới thượng lưu. Theo đó, Lux Home Gardens là phiên bản giới hạn đắt giá chỉ bao gồm 105 căn nhà phố liền kề và shophouse được xây dựng thành các dãy nhà phố riêng biệt, tọa lạc tại đường vàng An Dương Vương, nơi được coi là trục xương sống của khu Tây Sài Gòn. Với vị trí huyết mạch này, cư dân có thể tận hưởng mọi tiện ích ngoại khu từ trung tâm thương mại, giáo dục đến y tế, điển hình như: Trung tâm thương mại AEON Mall, hệ thống bệnh viện Quốc tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-la, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viên Quốc tế Thành Đô, Bệnh viện ĐH Y Dược Chợ Bình Tây, hệ thống trường học quốc tế…



Phối cảnh dự án Lux Home Gardens

Không chỉ sở hữu một vị trí đắt giá, chủ nhân còn được tận hưởng mọi đặc quyền thượng lưu và trải nghiệm hệ thống tiện ích trong một khu biệt thự được quy hoạch theo dạng compound kiểu mẫu: Xây dựng khép kín trong một khu vực an ninh, quy hoạch đồng bộ, chỉn chu, hệ thống camera hoạt động 24/24… Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn dành phần lớn diện tích để phát triển hệ thống cảnh quan với những tuyến đường nội bộ tràn ngập cây xanh, công viên mini thư giãn nhằm mang đến một cuộc sống trong lành và thoáng mát.

Được xem là phiên bản chuẩn mực dành riêng cho giới tinh hoa, 105 căn biệt thự tại Lux Home Gardens được chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết từ không gian ngoại thất, nội thất và tỉ mỉ trong từng đường nét với thiết kế tinh xảo. Với thiết kế mang âm hưởng của kiến trúc Tây Âu, mỗi căn biệt thự bao gồm 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu kèm theo sân thượng rộng rãi phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng. Cách bố trí này không chỉ mang đến một nơi ở thoải mái mà còn cho phép chủ nhân có không gian để kinh doanh, xứng đáng là lựa chọn hoàn hảo cho các nhà đầu tư sành sỏi.

Những cơ hội cuối cùng “lộ diện”

Mặc dù sở hữu vị trí độc tôn và hệ thống tiện ích nội ngoại khu hoàn chỉnh, nhưng dự án sở hữu giá bán chỉ từ 6.8 tỷ/căn, với phương thức thanh toán linh hoạt và trả góp 12 tháng không lãi suất. Đây được xem là mức giá cực kỳ hấp dẫn khi mà những sản phẩm nhà phố liền kề, biệt thự hạng sang đang trong tình trạng kham hiếm. Đặc biệt, dự án được bàn giao hoàn thiện với pháp lý hoàn chỉnh, 100% sổ đỏ riêng từng căn.



Theo đó, sở hữu căn nhà phố liền kề tại Lux Home Gardens xứng đáng là “của để dành” có giá trị theo thời gian. Bởi lẽ dòng sản phẩm này không chỉ đem đến cho gia chủ một cuộc sống đẳng cấp mà đây còn là tài sản luôn gia tăng giá trị theo thời gian và an toàn dù thị trường có nhiều biến động.

Tọa lạc ngay tại tuyến đường đắt đỏ An Dương Vương và cách đại lộ Võ Văn Kiệt chỉ 200m, Lux Home Gardens được dự đoán sẽ là một trong những dự án đáng đầu tư nhất cuối năm 2019. Hơn nữa trong tương lai dự án được bao quanh bởi hàng loạt các chung cư lớn như Akari City, Citygate 3, The Avila, Diamond River Side, Aio City… Các dự án này hoàn thành sẽ thu hút khoảng 15.000 hộ dân về đây sinh sống. Đặc biệt khi đường An Dương Vương được mở rộng ra 30m và tuyến Metro đi qua khu vực này hoàn thành, giá trị bất động sản tại đây sẽ ngày càng gia tăng.



Toàn cảnh dự án Lux Home Gardens

Hội tụ những giá trị cần thiết của một dự án đẳng cấp cùng với mức giá cạnh tranh và pháp lý đầy đủ, Lux Home Gardens được giới đầu tư lẫn người mua ở săn đón. Sự kiện ra mắt những sản phẩm cuối cùng của dự án trong tháng 12 này chắc chắn sẽ khiến thị trường bất động sản khu Tây Sài Gòn "dậy sóng".

Đơn vị phát triển dự án:

Công ty Cổ phần Địa ốc Tín Thành

Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Groland Đơn vị phân phối chính thức:

Công ty Cổ phần Địa ốc Thuận Nam

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư BĐS Hưng Phát

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa Ốc Khang Thịnh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuệ Minh

