Xuất hiện “thủ phủ resort mới” bên biển Kê Gà

Trở lại Bình Thuận sau 3 năm để tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư, anh Xuân Quang – một nhà đầu tư đến từ Hà Nội bày tỏ sự ngỡ ngàng trước những thay đổi của xứ sở thanh long này.

Biển Kê Gà đang dần khoác áo mới thu hút sự quan tâm của các các “ông lớn" bất động sản

Bình Thuận nói chung và khu vực biển Kê Gà nói riêng hiện tại đang đứng trước cơ hội “trăm năm có một” trở thành bệ phóng cho sự phát triển du lịch của vùng Nam Trung Bộ. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng tại Bình Thuận những năm gần đây ở mức ổn định, đạt trung bình 12%/ năm. Với tốc độ tăng trưởng này, nhu cầu về nghỉ dưỡng lẫn kinh doanh đều rất lớn.

Hiện nay, khu vực dọc cung đường ven biển Nam Bình Thuận như một đại công trường, nhiều dự án đã được đầu tư xây dựng, có dự án đang trong quá trình xây dựng, nhưng chỉ vài năm tới, dải đất từ Kê Gà đến Phan Thiết sẽ là “cung đường tỷ đô” của Bình Thuận với sự hội tụ của các trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí sầm uất không kém gì các thành phố biển lâu năm như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc.

Hơn nữa, cùng với ưu thế về vị trí, thiên nhiên, thì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường không, đường biển được đầu tư phát triển như cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, sân bay Long Thành, sân bay Phan Thiết, các cảng du thuyền… đang biến nơi đây trở thành “thủ đô resort" mới của miền Nam Trung Bộ.

Nhận thấy rõ tiềm năng, cơ hội của khu vực này, Nam Group đã phát triển Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và Thể thao biển tại Kê Gà với đa dạng loại hình bất động sản và giải trí, mục tiêu đưa Thanh Long Bay trở thành điểm "nhất định phải đến" với khách du lịch khi ghé qua Bình Thuận.

Phối cảnh tổng thể Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay

Cơ hội sở hữu bất động sản tại một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Theo đại diện Tập đoàn Nam Group, kết quả khảo sát thị trường tại Kê Gà cho thấy phần lớn bất động sản tại đây đều là condotel và biệt thự biển, trong khi nhà phố thương mại biển với tiềm năng khai thác kinh doanh chưa nhiều.

Do đó, Nam Group đã phát triển gần 900 căn nhà phố thương mại biển tại Tổ hợp Thanh Long Bay với mục tiêu biến Kê Gà trở thành một phố đêm sôi động hàng đầu khu vực, điểm nhấn giúp phát triển du lịch Bình Thuận.

Mới đây, doanh nghiệp này đã ra mắt phân khu nhà phố đầu tiên – The Sound thuộc cụm phân khu nhà phố Thanh Long Bay. Với vị trí tiềm năng, pháp lý sở hữu lâu dài, sản phẩm ngay lập tức được thị trường đón nhận. The Sound đã mở ra cơ hội vàng cho nhà đầu tư để sở hữu trọn đời bất động sản tại một trong những cung đường ven biển đẹp hàng đầu Việt Nam với tiềm năng phát triển đột phá trong tương lai gần.

Nhà phố ven biển sở hữu lâu dài tại phân khu The Sound thuộc Tổ hợp Đô thị

nghỉ dưỡng & Thể thao biển Thanh Long Bay

Phân khu The Sound sở hữu vị trí đắc địa 2 mặt tiền tại giao lộ của tuyến đường ven biển ĐT719B và trục đường chính của dự án nối thẳng ra biển và bến du thuyền. Đây là sản phẩm hiếm hoi tại Bình Thuận đã có pháp lý hoàn chỉnh và sở hữu lâu dài, giúp nhà đầu tư hoàn toàn an tâm khi quyết định “xuống tiền".

Hơn nữa, sau những biến động trong phân khúc căn hộ condotel và dưới tác động của đại dịch Covid-19 kể từ đầu năm 2020 đến nay, khẩu vị của nhà đầu tư có nhiều thay đổi. Những sản phẩm thu lãi trong thời gian trung và dài hạn được quan tâm nhiều hơn là các sản phẩm đầu tư và thu về lợi nhuận trong ngắn hạn. Đặc biệt, những sản phẩm có độ an toàn cao với pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài, của các chủ đầu tư uy tín và đặc biệt là và chính sách thanh toán kéo dài được ưu tiên hàng đầu. Do đó, The Sound lọt vào danh sách các sản phẩm thu hút đầu tư hàng đầu khu vực hiện nay.

Trong thời gian tới, trước sự đổ bổ nhanh chóng của các “ông lớn" tại thị trường Bình Thuận, cơ hội sở hữu sẽ ngày càng thu hẹp. Do vậy, The Sound là cơ hội hiếm có để nhà đầu tư có thể sở hữu trọn đời bất động sản biển tại “thủ phủ du lịch mới” của cả nước.