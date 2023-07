Có nên mua nhà thời điểm này là băn khoăn của nhiều người. Các chuyên gia trong ngành đều cho rằng, đây là thời điểm hấp dẫn để mua nhà khi mà cả chính sách bán hàng và giá đều đang nghiên về phía người mua. Tuy nhiên với nhiều người mua nhà, việc tiếp cận BĐS lúc này vẫn có khó khăn.

Nhu Cầu Có Nhưng Khó Kiếm Nhà

Thị trường BĐS đang xuất hiện nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn. Các chủ đầu tư địa ốc liên tục tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi bán hàng để kéo thanh khoản, kích cầu như chiết khấu 30-50%, ân hạn thanh toán gốc, lãi vay lên đến 3-4 năm, thậm chí 7 năm hay kéo dài lịch thanh toán lên 4-6 năm…

Tuy nhiên, thanh khoản của thị trường thời gian qua vẫn dậm chân tại chỗ. Bên cạnh đắn đo có nên mua nhà thời điểm này khi mà lãi suất đang cao, phần lớn người mua ở thực gác lại kế hoạch an cư chỉ vì không tìm được sản phẩm phù hợp tài chính.

Người mua thực có nên mua nhà lúc này hay đợi nguồn cung mới có giá phù hợp hơn?

Gần 6 năm kết hôn và sinh sống ở TP.HCM, vợ chồng anh Văn vẫn trong cảnh đi thuê trọ. Hai vợ chồng đi làm nhiều năm, cũng có tích lũy được số vốn dành để mua nhà. Nhưng với tài chính hiện tại, anh Văn chỉ có thể mua căn hộ chung cư ở khoảng 1,5 -1,6 tỷ đồng. Nhưng với giá nhà Sài Gòn hiện tại thì căn hộ 2 tỷ đồng còn khó kiếm chứ nói gì 1,5 tỷ đồng như anh mong muốn.

“Việc có nên mua nhà thời điểm này hay không đối với tôi là câu hỏi tự làm khó mình. Hỏi có muốn mua nhà không, dĩ nhiên là tôi muốn. Nhưng có thể mua được không, vậy thì chắc là không. Thậm chí tôi đã đi ra các khu vực vùng ven nhưng các căn hộ tại đây cũng đều vượt khả năng, diện tích nhỏ cũng trên 2 tỷ đồng, căn 2 phòng ngủ đều chừng 2,5 -3 tỷ đồng. Mua thế nào được mà mua”, anh tâm sự.

Cũng tính mua nhà trong thời điểm đang được đánh giá là “thuận lợi nhất”, chị Mai Trang (quận Tân Bình, TP.HCM), cho biết mọi thứ không dễ dàng gì, nhất là khi mà nguồn cung trên thị trường toàn căn hộ cao cấp.

Được biết, thu nhập “cứng” hàng tháng của vợ chồng chị Trang vào khoảng 40 triệu đồng/tháng, đây là mức thu nhập khá đối với đại đa số người lao động. Nhưng chị vẫn không dám liều lĩnh mua nhà, vì giá bán đều vượt mức tài chính dự liệu.

Chị Trang cho biết, tháng trước cũng có nhắm đến 1 dự án mà CĐT ưu đãi lãi vay đến gần 7 năm. Nhưng tính đi tính lại, chị nhận ra là sự “ưu đãi” này cũng không thật sự là có lợi cho mình. Nếu đi vay hưởng ưu đãi, giá mỗi m2 căn hộ lên đến gần 70 -80 triệu đồng, còn thanh toán nhanh thì giá chỉ tầm 45 -50 triệu đồng/m2. Vậy tính ra thì ưu đãi chỉ là hình thức.

“Các CĐT cứ bán nhà giá bán cao lên đến 4-5 tỷ đồng, diện tích nhỏ nhất cũng 3 tỷ đồng, vượt xa khả năng tài chính của người lần đầu mua nhà (nhóm đối tượng tài chính có hạn và thường cần hỗ trợ vay). Vậy thì có nên mua nhà thời điểm này hay không thực chất không phải là chuyện mà người có nhu cầu mua để ở như tôi có quyền quyết định”, chị Trang tâm sự.

Vậy Người Mua Ở Thực Có Nên Mua Nhà Thời Điểm Này

Dù rất muốn mua nhà nhưng tính đi tính lại xem có nên mua nhà thời điểm này hay không, phần lớn nhóm khách mua để ở cho biết, họ không có nhiều sự lựa chọn khi thị trường vừa khan hiếm dự án mới triển khai, nếu có thì giá cũng vượt khả năng chi trả.

Theo Bộ Xây dựng , trong sáu tháng đầu năm 2023, cả nước mới hoàn thành 25 dự án nhà ở thương mại với khoảng 10.000 căn, chỉ bằng 50% so với sáu tháng cuối năm 2022. Có 659 dự án đang được triển khai, giảm 39,6%. Chỉ có 23 dự án được chấp nhận chủ trương đầu tư, giảm 70% và 30 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, giảm 62,5%.

Thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho thấy trong sáu tháng đầu năm 2023, trên địa bàn chỉ có 8 dự án đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai với 6.313 căn, giảm 33,3% so với sáu tháng đầu năm 2022.

Chia sẻ tại toạ đàm mới đây do báo Tuổi trẻ tổ chức, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho hay, theo một khảo sát của Batdongsan.com.vn về xu hướng mua nhà nửa cuối năm 2023, khoảng 61% người dân vẫn muốn mua BĐS trong vòng một năm tới. Tuy nhiên, 59% trong số này là mua với mục đích đầu tư. Người mua với mục đích để ở đang rất nhiều nhưng lại chưa có ý định mua nhà ở thời điểm này.

Nhu cầu mua thực rơi vào phân khúc vừa túi tiền nhưng nguồn cung hiện phần lớn là nhà ở cao cấp.

Ông Tuấn cho biết, xét về nhu cầu tìm mua, lượng tìm kiếm căn hộ với giá dưới 40 triệu/m2 là gần 9 triệu lượt, trung bình mỗi tháng có hơn 1,5 triệu lượt tìm mua nhà giá dưới 40 triệu đồng/m2. Đối với nhu cầu mua nhà riêng dưới 2,5 tỷ đồng, con số tìm kiếm là hơn 2 triệu lượt mỗi tháng. Điều này chứng tỏ nhu cầu nhà ở phân khúc vừa túi tiền đang rất lớn.

Tuy nhiên cả thị trường hiện nay, tìm mỏi mắt mới có một dự án dưới 40 triệu đồng/m2. Thậm chí, cả ở phân khúc chung cư giá bán dưới 50 triệu đồng/m2 tại TP.HCM cũng ghi nhận nhu cầu mua tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nguồn cung vẫn nhỏ giọt.

Bàn về câu chuyện người ở thực có nên mua nhà lúc này, ông Tuấn cho rằng, chi phí xây dựng căn hộ chung cư trung bình 12-13 triệu đồng/m2, chưa kể chi phí lãi vay 15-20%, thuế sử dụng đất, chí phí đền bù, giải tỏa, để một dự án cho ra ngoài thị trường với nhà ở thương mại thấp nhất cũng là 30 triệu đồng/m2 (cả VAT), nhà ở xã hội thì đã tầm 17-18 triệu đồng/m2, việc chờ để các dự án giảm trong tương lai là điều “tương đối khó”.

Trên thị trường lại có nhiều chính sách tốt dành cho những nhóm mua nhà ở thật, nếu có sẵn tài chính dư dả, đây là thời điểm hấp dẫn để “tậu” BĐS. Tuy nhiên nếu muốn mua nhà vừa túi tiền, có giá dưới 40 triệu đồng/m2, sự lựa chọn sẽ vẫn rất khó kiếm. Người mua nhà có thể xem xét các dự án triển khai ở ven TP.HCM như Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) hay Bến Lức (Long An), Nhơn Trạch, Biên Hòa (Đồng Nai).

