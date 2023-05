Có nên mua nhà sau giãn cách?

Theo số liệu khảo sát của Hội Môi giới BĐS Việt Nam sau đợt dịch thứ 1, mức độ quan tâm tới thị trường tăng 306%, sau đợt 2 tăng 62% và sau đợt 3 tăng mạnh tới 378%. Sau đợt dịch thứ 4 cũng không ngoại lệ.

Cơ hội mua được nhà có chính sách tốt

Bối cảnh hậu dịch bệnh là thời điểm nhà đầu tư có cơ hội tìm được BĐS giá hợp lý. Theo giới phân tích, BĐS vẫn là một trong những kênh cất giữ tài sản tương đối an toàn. Trong đó, phân khúc nhà ở có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu ở thực vẫn giữ vai trò chủ đạo và phát triển bền vững.

Về nhu cầu an cư, các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thuận lợi của nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, bởi những chính sách ưu đãi, kích cầu hấp dẫn từ các chủ đầu tư. Dịch bệnh cũng khiến hoạt động đầu cơ bị “triệt tiêu”, mua nhà ở vào thời điểm này sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cơn sốt hay làn sóng đầu cơ đẩy giá.



Bcons Sala có vị trí đắc địa để an cư dài lâu

Tái khởi động kinh doanh hậu giãn cách, các chủ đầu tư, nhà phát triển dự án BĐS cũng đưa ra ra nhiều chính sách bán hàng tốt. Trong đó các phương thức thanh toán ưu đãi, chăm sóc hậu mãi của nhiều chủ đầu tư cho thấy thị trường đã thay đổi chính sách, tái định vị sản phẩm và mở ra cơ hội cho người mua.

Đơn cử như Tập đoàn Bcons đưa ra chính sách hỗ trợ cho khách sở hữu căn hộ Bcons Sala trong quý 4-2021 này với chương trình tài trợ lãi suất 0 đồng cho khách vay sở hữu nhà trong suốt thời gian dự án thi công xây dựng. Chưa dừng lại ở đó, chủ đầu tư này còn quyết định hỗ trợ cho khách của Bcons Sala xách va li vào nhận nhà ở 6 tháng rồi mới bắt đầu thanh toán tiền vay.

Vị trí tốt gia tăng giá trị an cư

Hiện nay, không còn nguồn cung mới trong khu vực trung tâm TP.HCM trong khoảng giá 2 tỷ đồng. Để dung hòa được câu chuyện tài chính và nâng cao chất lượng sống, khách hàng có thể thêm một lựa chọn khác, đó là tìm những dự án căn hộ vùng giáp ranh hoặc xa trung tâm TP.HCM một chút nhưng vẫn đảm bảo về công việc.



Với điều kiện kết nối tốt Bình Dương đang là điểm sáng cho người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận chọn mua.

So mức giá và vị trí, giao thông thì Dĩ An là thị trường hấp dẫn bậc nhất ở Bình Dương. Lý do là tiếp giáp với TP Thủ Đức, cùng với sự phát triển hệ thống giao thông hạ tầng giúp thời gian di chuyển thuận lợi. Trong tương lai gần, hệ thống metro, các tuyến đường vành đai, các tuyến theo trục trung tâm Đông – Tây – Nam – Bắc của TP.HCM hình thành sẽ tạo nên mạng lưới liên kết thông suốt đến vùng này.

Mức độ mong muốn sở hữu nhà hậu đại dịch tăng thì việc các chủ đầu tư xây dựng mức giá hợp lý sẽ thúc đẩy quyết định xuống tiền của khách hàng nhanh hơn. Nên căn hộ Bcons Sala 2 phòng ngủ từ 1,3 tỷ đồng đang thực sự là một lựa chọn tối ưu trong mặt bằng giá căn hộ hiện nay.

Đồng thời Bcons Sala cũng chắt lọc được những tiêu chí mà khách hàng sẵn sàng lựa chọn. Thứ nhất, đây là các dự án căn hộ mới, hiện đại 2 phòng ngủ, ban công rộng, bếp trang bị nội thất đầy đủ và có thêm máy lọc nước riêng cho từng căn hộ. Thứ 2, chất lượng đầu tư dự án tốt (bao gồm tiện ích nội khu hiện đại đa dạng, chất lượng xây dựng tốt). Thứ 3, vị trí dự án thuận tiện gần trục giao thông lớn, ít bị kẹt xe, từ đó giảm được thời gian di chuyển.

Những năm gần đây, địa giới hành chính cũng không còn là rào cản trong tâm lý người mua nhà. Người mua giờ đây thay vì ưu tiên phải có “hộ khẩu” TP.HCM thì đã chuyển sang ưu tiên thuận lợi giao thông, sống ở gần nơi làm việc, thuận lợi cho con cái học hành. Khái niệm trung tâm cũng được nhiều người mua nhà định vị lại khi sự hoàn thiện ngày càng tốt hơn của hạ tầng xã hội như trường học, y tế… ở các vùng giáp ranh như Dĩ An.

Một yếu tố quan trọng nữa là thành phố Dĩ An đang được các chủ đầu tư cơ cấu về giá bán trung bình 2 tỷ đồng/căn hộ nên khá phù hợp với khả năng thanh toán hướng đến nhu cầu ở thực rất lớn của người dân. Đó là lý do để các dự án có vị trí tốt và mức giá hấp dẫn như Bcons Sala trở thành lựa chọn tối ưu. Bởi vì đây là ngưỡng giá phổ biến thu hút được nhiều người mua có khả năng thanh toán cũng như thanh khoản tốt nhất.