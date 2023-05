Có Nên Mua The Metropole Thủ Thiêm? Nên Ở Hay Đầu Tư?

Có Nên Mua The Metropole Thủ Thiêm Vào Thời Điểm Này?

Để trả lời cho câu hỏi trên, hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về thông tin dự án này.

1. Vị trí Metropole Thủ Thiêm ra sao?

Vị trí The Metropole Thủ Thiêm ở tại trung tâm (khu 1) khu đô thị mới Thủ Thiêm, An Khánh, TP. Thủ Đức . The Metropole nằm ngay chân cầu Thủ Thiêm 2, kế bên trung tâm triển lãm và nhà hát Opera sẽ xây dựng trong tương lại. Dự án cũng nằm ngay Đại lộ Vòng Cung dài 3,4km, kết nối khu 1 với các khu hồ cảnh quan và khu đô thị Sala.

Dự án Metropole Thủ Thiêm có tổng diện tích quy hoạch rơi vào khoảng 7.6 ha. Có vị trí tiếp giáp như sau:

Phía Đông: Giáp đại lộ Vòng cung (R1).

Phía Tây: Giáp với Nhà hát giao hưởng (lô 1-21) và đường Ven sông (R3).

Phía Nam: Giáp lô 1-18, đường N13 và lô 1-15.

Phía Bắc: Giáp với Khu phức hợp Khách sạn (lô 1-12).

Vị trí dự án The Metropole Thủ Thiêm

Từ dự án The Metropole, cư dân có thể di chuyển đến các khu đô thị lớn tại Thủ Thiêm như:

1,3km đến dự án Empire City

550m đến Lotte Eco Smart City

2,9km đến dự án KĐT Sala Đại Quang Minh

2,8km đến cầu Thủ Thiêm để đi qua quận Bình Thạnh

2,5km đến hầm Thủ Thiêm, kết nối trực tiếp với Quận 1

5,6 km đến trường quốc tế Úc

Bên cạnh những lợi thế nổi trội mà vị trí dự án đã mang lại thì vẫn còn một số những hạn chế. Các tiện ích tại khu vực Thủ Thiêm hiện còn khá thưa thớt, sẽ không đủ đáp ứng đủ cho đời sống cư dân trong thời gian hiện tại. Ban đêm ở khu vực này ít đèn đường và còn vắng do các dự án lân cận như Eco Smart City hay Zeit River Thủ Thiêm chưa xây dựng xong, có thể gây khó khăn khi di chuyển. Ngoài ra, dân cư sống tại khu vực này còn thưa thớt, chưa được đông đúc như một số quận huyện trung tâm khác của TP.HCM.

2. Giá bán Metropole Thủ Thiêm hiện nay?

Hầu như tất cả các sản phẩm căn hộ tại 3 phân khu đầu của dự án The Metropole Thủ Thiêm đều đã có chủ. Hiện tại, dự án vẫn còn đang bán các căn hộ ở giai đoạn 4 là The OpusK Residence. Do đó, khi mua các căn hộ ở phân khu The OpusK Residence ở thời điểm này, khách hàng sẽ mua trực tiếp từ chủ đầu tư để hưởng giá ban đầu và chính sách bán hàng đầu tiên.

The Galleria: mở bán GĐ 1 năm 2018 là 90tr/m2, giá chuyển nhượng cuối năm 2022 là 140 đến 260tr/m2.

The Crest Residence: mở bán căn hộ vào cuối năm 2019, từ 120 – 160tr/m2, giá chuyển nhượng cuối năm 2022 là 150tr/m2.

The Opera Residence: mở bán cuối năm 2020, giá trung bình 180tr/m2, giá chuyển nhượng từ 234 – 252tr/m2.

The OpusK Residence (The Amaris Residence): mở bán hồi tháng 11/2022 có giá là 232 – 360tr/m2, căn duplex thấp nhất có giá từ 400tr/m2.

Thiết kế căn hộ tại The Metropole Thủ Thiêm

3. Chủ đầu tư dự án Metropole Thủ Thiêm là ai?

The Metropole Quận 2 được đầu tư và phát triển bởi 2 doanh nghiệp Địa ốc khá nổi tiếng, đó là Quốc Lộc Phát và tập đoàn Sonkim Land. Hai chủ đầu tư này đều là những đơn vị phát triển bất động sản có nhiều kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, với những dự án nổi bật có thể kể đến như:

4. Tiện ích dự án The Metropole Thủ Thiêm có gì?

Tiện ích nội khu

Tại khu căn hộ Metropole Thủ Thiêm quận 2, đã được chủ đầu tư tích hợp hệ thống tiện ích hiện đại, cụ thể như sau:

Bể bơi Jacuzzi

Phòng GYM

Khu vườn dạo bộ trên không

Vườn nướng BBQ

Sân golf

Hồ nước cảnh quan

Sân tennis

Yoga, phòng xông hơi sauna, Spa

Khu thương mại

Phòng đọc sách

Hồ bơi tràn bờ dài 50m, có view nhìn thẳng ra sông Sài Gòn và tòa nhà Bitexco Sài Gòn.

Tiện ích ngoại khu

Theo quy hoạch, xung quanh dự án Metropole Thủ Thiêm là Nhà hát Opera, trung tâm triển lãm quy mô lớn của khu vực và cầu đi bộ sang phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tiếp đó là Quảng trường trung tâm rộng lớn – nơi tổ chức các hoạt động vui & chơi giải trí lớn của thành phố. Ngoài ra còn giáp công viên ven sông, hồ ven sông.

Hiện tại, xung quanh The Metropole là đại siêu thị Emart Sala, TTTM Thiso Mall, khu công viên Sala, khu thả diều dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 và các công trình công cộng như nhà thờ Đức Bà, nhà hát thành phố, bưu điện v.v ở phía bên Quận 1.

Tiện ích ngoại khu quanh dự án Metropole Thủ Thiêm

5. Mặt bằng Metropole Thủ Thiêm được thiết kế như thế nào?

The Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1

Tên gọi: The Galleria Residence

Vị trí: Lô 1-16 (mặt tiền sông Sài Gòn)

Quy mô: 3 toà căn hộ 12 tầng

Tổng số căn hộ: 456 căn

Phân khu The Galleria Residence

Các thiết kế 4PN tại phân khu này đây là có view đẹp nhất, bởi được nhìn thẳng ra sông Sài Gòn, căn 4 ngủ The Galleria Residence có diện tích từ 168-170m2/căn; căn hộ 1PN từ 49-50m2; căn hộ 2PN từ 69-76-95m2; căn hộ 3PN từ 103-110m2 và diện tích căn Penthouse là 244m2/ căn.

Layout mặt bằng giai đoạn 1

The Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 2

Tên gọi: The Crest Residence

Vị trí: Lô 1-13 (mặt tiền Đại lộ vòng cung)

Quy mô: 1 toà căn hộ 30 tầng – 2 toà văn phòng 30 tầng

Tổng số căn hộ: 240 căn

Phân khu The Crest Residence

Căn hộ 1PN tại The Crest Residence có diện tích 79m2; Căn 2PN có diện tích 82-94-99-115m2; căn 3PN có diện tích 129-151m2; căn hộ Studio được thiết kế riêng cho giới làm nghệ thuật, có diện tích là 47m2; căn Duplex có diện tích từ 86-151m2.

Mặt bằng tầng 6 – 17 phân khu The Crest Residences

The Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 3

Tên gọi: The Opera Residence

Vị trí: Lô 1-14 (Đối diện nhà hát Opera)

Quy mô: 2 toà tháp căn hộ

Tổng số căn hộ: 510 căn.

Phân khu The Opera Residence

Căn 1 PN có diện tích từ 54-55-66m2; căn hộ 2 PN có diện tích từ 68-80-97-128m2; căn hộ 3 PN có diện tích từ 120-137-194m2; căn 4 phòng ngủ từ 175-179-181m2; các căn Studio diện tích từ 47m2; căn Loft: 55-176m2; căn Duplex: 227-286m2; Sky villa thượng hạng có diện tích từ 80-335m2.

Mặt bằng tầng 3 phân khu The Opera Residences

The Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 4

Tên gọi: The OpusK Residence

Quy mô: Bệ đế 4 tầng, 4 tầng hầm và 2 tháp phức hợp văn phòng và căn hộ cao 28 tầng và 36 tầng

Tổng số căn hộ: 300 căn

Sản phẩm: Căn hộ, shophouse, văn phòng

Phân khu The Amaris Residence

Nhà mẫu The Metropole Thủ Thiêm hiện được xây dựng trên khuôn viên đất 2.000m2. Có vị trí tại số 55-57 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP HCM. Tại đây, khách hàng sẽ được tham quan các căn hộ mẫu (căn 1 phòng ngủ, căn 2 phòng ngủ, căn 3 phòng ngủ), mô phỏng tổng thể dự án The Metropole để giúp quý khách hàng dễ hình dung về vị trí, hướng view của căn hộ mình sẽ mua.

Nhà mẫu Metropole Thủ Thiêm DT 47.44m2

Trên đây là những đánh giá khách quan nhất về dự án The Metropole Thủ Thiêm. Hy vọng bài viết sẽ giúp những khách hàng còn đang băn khoăn có nên mua Metropole Thủ Thiêm có thể yên tâm và tin tưởng hơn khi tìm hiểu về dự án căn hộ tại đây.

